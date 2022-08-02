В ДНР заявили о взятии половины поселка Пески - 02.08.2022 Украина.ру
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В ДНР заявили о взятии половины поселка Пески
В ДНР заявили о взятии половины поселка Пески - 02.08.2022 Украина.ру
В ДНР заявили о взятии половины поселка Пески
Подразделения народной милиции ДНР закрепились в Песках, половина поселка уже зачищена, сообщил в эфире "Первого канала" офицер НМ ДНР.
2022-08-02T16:38
2022-08-02T16:38
спецоперация
пески (донецкая область)
пески
донецк
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новости
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По словам заместителя командира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции Донецкой Народной Республики Ильи Емельянова, наступление развивается успешно. Первая линия обороны ВСУ на данном направлении была прорвана вчера вечером.Накануне глава ДНР Денис Пушили сообщил российским СМИ о том, что подразделения НМ ДНР сумели зайти в Пески под Донецком и анонсировал его зачистку. По словам главы республики, после взятия Песок планируется развитие наступление на Авдеевку, Марьинку и Красногоровку.Кроме того, вечером 1 августа в социальных сетях появились видеоролики с пленными военнослужащими ВСУ, взятыми на данном направлении.
https://ukraina.ru/20220802/1037217632.html
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пески (донецкая область), пески, донецк, днр, новости

В ДНР заявили о взятии половины поселка Пески

16:38 02.08.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБлокпост ДНР возле села Пески в Донецкой области
Блокпост ДНР возле села Пески в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Подразделения народной милиции ДНР закрепились в Песках, половина поселка уже зачищена, сообщил в эфире "Первого канала" офицер НМ ДНР.
По словам заместителя командира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции Донецкой Народной Республики Ильи Емельянова, наступление развивается успешно. Первая линия обороны ВСУ на данном направлении была прорвана вчера вечером.
Наше подразделение в данный момент находится в населенном пункте Пески. Сейчас идет его зачистка, зачищаем окопы после прорыва первой линии обороны противника. Уже на 50% населенный пункт зачищен.
Илья Емельянов
Замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового полка НМ ДНР
Накануне глава ДНР Денис Пушили сообщил российским СМИ о том, что подразделения НМ ДНР сумели зайти в Пески под Донецком и анонсировал его зачистку. По словам главы республики, после взятия Песок планируется развитие наступление на Авдеевку, Марьинку и Красногоровку.
Кроме того, вечером 1 августа в социальных сетях появились видеоролики с пленными военнослужащими ВСУ, взятыми на данном направлении.
- РИА Новости, 1920, 02.08.2022
16:30
Затыкают дыры, но артиллерия находит. Военный эксперт о том, как Россия пробила ВСУНет ничего удивительного в том, что позиции ВСУ в Донбассе на разных направлениях более или менее прочные. Мы находим слабое место, пробиваем его, противник затыкает эту дыру новыми людьми, мы ищем новое место. Артиллерия работает, периодически кого-то находит. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
 
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