В ДНР заявили о взятии половины поселка Пески
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБлокпост ДНР возле села Пески в Донецкой области
Подразделения народной милиции ДНР закрепились в Песках, половина поселка уже зачищена, сообщил в эфире "Первого канала" офицер НМ ДНР.
По словам заместителя командира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции Донецкой Народной Республики Ильи Емельянова, наступление развивается успешно. Первая линия обороны ВСУ на данном направлении была прорвана вчера вечером.
Наше подразделение в данный момент находится в населенном пункте Пески. Сейчас идет его зачистка, зачищаем окопы после прорыва первой линии обороны противника. Уже на 50% населенный пункт зачищен.
Накануне глава ДНР Денис Пушили сообщил российским СМИ о том, что подразделения НМ ДНР сумели зайти в Пески под Донецком и анонсировал его зачистку. По словам главы республики, после взятия Песок планируется развитие наступление на Авдеевку, Марьинку и Красногоровку.
Кроме того, вечером 1 августа в социальных сетях появились видеоролики с пленными военнослужащими ВСУ, взятыми на данном направлении.
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