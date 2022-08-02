В ДНР заявили о взятии половины поселка Пески

Затыкают дыры, но артиллерия находит. Военный эксперт о том, как Россия пробила ВСУ Нет ничего удивительного в том, что позиции ВСУ в Донбассе на разных направлениях более или менее прочные. Мы находим слабое место, пробиваем его, противник затыкает эту дыру новыми людьми, мы ищем новое место. Артиллерия работает, периодически кого-то находит. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру