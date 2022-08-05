Подразделение Следственного Комитета России появилось в Донецке - 05.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220805/1037329465.html
Подразделение Следственного Комитета России появилось в Донецке
Подразделение Следственного Комитета России появилось в Донецке - 05.08.2022 Украина.ру
Подразделение Следственного Комитета России появилось в Донецке
Следственное управление Следственного комитета России появилось в Донецке, сообщили 5 августа в пресс-службе СК РФ.
2022-08-05T11:59
2022-08-05T11:59
следователи
военные преступления
ск рф
новости
донецк
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103399/54/1033995491_0:0:2898:1630_1920x0_80_0_0_134a889248ce7ba9be81ff99441951d1.jpg.webp
Напомним, следователи военного следственного комитета России работают на территории ДНР и ЛНР с самого начала специальной военной операции ВС РФ на территории Украины. Их целью является расследование военных преступлений, совершенных Вооруженными Силами Украины и вооруженных формирований, выступающих на стороне киевского режима.В пресс-службе ведомства также отметили, что российские следователи при участии ФСБ выявили еще восемь украинских праворадикалов, причастных к преступлениям, совершенным против мирного населения.
https://ukraina.ru/20220520/1033995371.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103399/54/1033995491_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d88ef76c26cec875d5429560c4c2648f.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
следователи, военные преступления, ск рф, новости, донецк, днр

Подразделение Следственного Комитета России появилось в Донецке

11:59 05.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота следователей СК РФ в городе Счастье в ЛНР
Работа следователей СК РФ в городе Счастье в ЛНР - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Следственное управление Следственного комитета России появилось в Донецке, сообщили 5 августа в пресс-службе СК РФ.

В городе Донецке сформировано следственное управление Следственного комитета России. В его состав входит несколько территориальных следственных отделов с дислокацией в освобожденных от националистов городах Донбасса и Украины

Напомним, следователи военного следственного комитета России работают на территории ДНР и ЛНР с самого начала специальной военной операции ВС РФ на территории Украины. Их целью является расследование военных преступлений, совершенных Вооруженными Силами Украины и вооруженных формирований, выступающих на стороне киевского режима.
На настоящий момент в компетентные органы ДНР и ЛНР направлены материалы 44 уголовных дел, расследование по которым завершено
В пресс-службе ведомства также отметили, что российские следователи при участии ФСБ выявили еще восемь украинских праворадикалов, причастных к преступлениям, совершенным против мирного населения.
Работа следователей СК РФ в городе Счастье в ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 06:39
Все виновные будут найдены. Как следователи из РФ расследуют преступления ВСУ в ДонбассеНа протяжении последних восьми лет Следственный комитет России регулярно заводил уголовные дела по факту военных преступлений ВСУ и националистических подразделений в Донбассе. С началом спецоперации у следователей работы только прибавилось - к военным преступлениям прошлых лет добавляются нынешние
 
следователиВоенные преступленияСК РФНовостиДонецкДНР
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:22Три судна с зерном вышли из украинских портов в Стамбул
12:17Нэнси Пелоси похоронила Тайвань
12:07Казахстан прекратил закупать украинские лекарства
12:06Поселок Пески перешел под контроль России и ДНР
11:59Подразделение Следственного Комитета России появилось в Донецке
11:51Экс-посол Украины в Германии потребовал выставить разбитую российскую технику в Берлине
11:46В Молдавии вынуждены отказаться от отопления: оплачивать нечем. Опрос в Кишинёве
11:40Украинские военные опять подорвались на собственных минах
11:34Почему Россия затягивала признание "Азова"* террористической организацией — Пинчук. Видео
10:28Там есть наши? Военный эксперт о том, как ВКС и артиллерия РФ утюжит ВСУ в Харькове
10:18Зеленский назвал "преступлением" задержку финансовой помощи Украине
10:10"Это нарушает права человека": Зеленского просят отменить принудительную эвакуацию
10:05Военный эксперт объяснил, что будет с ВСУ, когда Россия окончательно зачистит Пески
09:40"Пророссийская позиция": Пучков рассказал, как Google удалял его Youtube-канал
09:40Хроника событий на Украине на утро 5 августа
09:25Дело не в переброске артиллерии. Суздальцев о том, почему оборона ВСУ в Донбассе рухнула
09:20За убийство женщины украинский морпех может быть казнен
09:13Житомир в период военных действий. "Охота на ведьм" и подготовка к вторжению "северян"
08:17Мова: часть идеологии или всё же язык?
08:06Черновцы — граница-кормилица и напрасные надежды на беженцев
Лента новостейМолния