Подразделение Следственного Комитета России появилось в Донецке
Следственное управление Следственного комитета России появилось в Донецке, сообщили 5 августа в пресс-службе СК РФ.
В городе Донецке сформировано следственное управление Следственного комитета России. В его состав входит несколько территориальных следственных отделов с дислокацией в освобожденных от националистов городах Донбасса и Украины
Напомним, следователи военного следственного комитета России работают на территории ДНР и ЛНР с самого начала специальной военной операции ВС РФ на территории Украины. Их целью является расследование военных преступлений, совершенных Вооруженными Силами Украины и вооруженных формирований, выступающих на стороне киевского режима.
На настоящий момент в компетентные органы ДНР и ЛНР направлены материалы 44 уголовных дел, расследование по которым завершено
В пресс-службе ведомства также отметили, что российские следователи при участии ФСБ выявили еще восемь украинских праворадикалов, причастных к преступлениям, совершенным против мирного населения.
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