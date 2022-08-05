Подразделение Следственного Комитета России появилось в Донецке

Все виновные будут найдены. Как следователи из РФ расследуют преступления ВСУ в Донбассе На протяжении последних восьми лет Следственный комитет России регулярно заводил уголовные дела по факту военных преступлений ВСУ и националистических подразделений в Донбассе. С началом спецоперации у следователей работы только прибавилось - к военным преступлениям прошлых лет добавляются нынешние