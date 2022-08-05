https://ukraina.ru/20220805/1037326178.html
"Пророссийская позиция": Пучков рассказал, как Google удалял его Youtube-канал
"Пророссийская позиция": Пучков рассказал, как Google удалял его Youtube-канал - 05.08.2022 Украина.ру
"Пророссийская позиция": Пучков рассказал, как Google удалял его Youtube-канал
YouTube-канал популярного российского видеоблогера и актера озвучки Дмитрия "Гоблина" Пучкова был удален за "нарушение политики в отношении разжигания ненависти", сообщает 5 августа РБК со ссылкой на информацию, предоставленную пресс-службой компании Google, которой принадлежит сервис "Youtube".
2022-08-05T09:40
2022-08-05T09:40
2022-08-05T09:40
гоблин
дмитрий пучков
youtube
новости
блокировка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102746/20/1027462025_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_c49d9384c23abf2acadbeceec43bf41e.jpg
По словам самого блогера, его канал был заблокирован без объяснения причин, в чем заключалось нарушение правил, сотрудники сервиса ему не сообщили. В то же время пресс-служба Google заявляет, что за последние 90 дней блогер получил три предупреждения (так называемых "страйка").В пресс-службе компании также добавили, что предупреждения Пучков получал якобы за публикацию контента, который "отрицает, преуменьшает или тривиализирует хорошо задокументированные события насилия".В свою очередь, сам Дмитрий Пучков категорически это отрицает и считает, что причиной блокировки стала его пророссийская позиция.Напомним, что с началом военной операции ВС РФ западные соцсети обрушили ряд репрессивных мер на российские медиа. В частности, на Youtube были заблокированы каналы агентства Sputnik и телеканалов RT.
https://ukraina.ru/20210702/1031757982.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102746/20/1027462025_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_b668f93c8c1a6b5becac4c4a6463c23f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
гоблин, дмитрий пучков, youtube, новости, блокировка
"Пророссийская позиция": Пучков рассказал, как Google удалял его Youtube-канал
YouTube-канал популярного российского видеоблогера и актера озвучки Дмитрия "Гоблина" Пучкова был удален за "нарушение политики в отношении разжигания ненависти", сообщает 5 августа РБК со ссылкой на информацию, предоставленную пресс-службой компании Google, которой принадлежит сервис "Youtube".
По словам самого блогера, его канал был заблокирован без объяснения причин, в чем заключалось нарушение правил, сотрудники сервиса ему не сообщили. В то же время пресс-служба Google заявляет, что за последние 90 дней блогер получил три предупреждения (так называемых "страйка").
В соответствии с нашей (Google – Прим. ред.) политикой трех предупреждений канал Дмитрия Пучкова был удален
В пресс-службе компании также добавили, что предупреждения Пучков получал якобы за публикацию контента, который "отрицает, преуменьшает или тривиализирует хорошо задокументированные события насилия".
В свою очередь, сам Дмитрий Пучков категорически это отрицает и считает, что причиной блокировки стала его пророссийская позиция.
YouTube разгоняет всех, кто "имеет наглость" озвучивать пророссийскую позицию на этой платформе. Если ты не выступаешь за украинских нацистов, там тебе не место, тебя очень быстро прикроют. Вот и прикрыли
Дмитрий Пучков
Видеоблогер
Напомним, что с началом военной операции ВС РФ западные соцсети обрушили ряд репрессивных мер на российские медиа. В частности, на Youtube были заблокированы каналы агентства Sputnik и телеканалов RT.