https://ukraina.ru/20220805/1037326178.html

"Пророссийская позиция": Пучков рассказал, как Google удалял его Youtube-канал

"Пророссийская позиция": Пучков рассказал, как Google удалял его Youtube-канал - 05.08.2022 Украина.ру

"Пророссийская позиция": Пучков рассказал, как Google удалял его Youtube-канал

YouTube-канал популярного российского видеоблогера и актера озвучки Дмитрия "Гоблина" Пучкова был удален за "нарушение политики в отношении разжигания ненависти", сообщает 5 августа РБК со ссылкой на информацию, предоставленную пресс-службой компании Google, которой принадлежит сервис "Youtube".

2022-08-05T09:40

2022-08-05T09:40

2022-08-05T09:40

гоблин

дмитрий пучков

youtube

новости

блокировка

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По словам самого блогера, его канал был заблокирован без объяснения причин, в чем заключалось нарушение правил, сотрудники сервиса ему не сообщили. В то же время пресс-служба Google заявляет, что за последние 90 дней блогер получил три предупреждения (так называемых "страйка").В пресс-службе компании также добавили, что предупреждения Пучков получал якобы за публикацию контента, который "отрицает, преуменьшает или тривиализирует хорошо задокументированные события насилия".В свою очередь, сам Дмитрий Пучков категорически это отрицает и считает, что причиной блокировки стала его пророссийская позиция.Напомним, что с началом военной операции ВС РФ западные соцсети обрушили ряд репрессивных мер на российские медиа. В частности, на Youtube были заблокированы каналы агентства Sputnik и телеканалов RT.

https://ukraina.ru/20210702/1031757982.html

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гоблин, дмитрий пучков, youtube, новости, блокировка