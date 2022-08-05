Третьяков: история с турбиной – политическая игра против России - 05.08.2022 Украина.ру
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Третьяков: история с турбиной – политическая игра против России
Третьяков: история с турбиной – политическая игра против России - 05.08.2022 Украина.ру
Третьяков: история с турбиной – политическая игра против России
Обвинения немецкого концерна Siemens в адрес России в том, что эта она делает невозможной отправку отремонтированной турбины на компрессорную станцию "Портовая", не имеют под собой оснований. Такое мнение выразил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру
2022-08-05T07:19
2022-08-05T07:19
газпром
новости
siemens
турбины
виталий третьяков
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Ранее гендиректор Siemens Energy Кристиан Брух заявил, что единственным препятствием для поставки турбины является позиция "Газпрома", которая, по его словам, отказывается предоставлять необходимые документы.Третьяков в связи с этим напомнил, что турбина была отправлена в Германию с целью ремонта и последующего возврата в Россию. Siemens не может обвинять "Газпром" в создании проблем для возврата турбины, пока немецкая компания не сделала реальной попытки её вернуть, считает политолог.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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газпром, новости, siemens, турбины, виталий третьяков

Третьяков: история с турбиной – политическая игра против России

07:19 05.08.2022
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости . Александр Гальперин
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Обвинения немецкого концерна Siemens в адрес России в том, что эта она делает невозможной отправку отремонтированной турбины на компрессорную станцию "Портовая", не имеют под собой оснований. Такое мнение выразил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру
Ранее гендиректор Siemens Energy Кристиан Брух заявил, что единственным препятствием для поставки турбины является позиция "Газпрома", которая, по его словам, отказывается предоставлять необходимые документы.
Турбина, Северный поток, фото powerinfotoday.com
18 июля, 09:20
Самолетом, чтобы быстрее: Канада отправила в Германию турбину для "Северного потока"В воскресенье, 17 июля, Канада отправила самолетом турбину Siemens для "Северного потока" в Германию. В России она должна быть к 24 июля, еще три-четыре дня займет пуско-наладка. Такое сообщение 18 июля опубликовала газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.
Третьяков в связи с этим напомнил, что турбина была отправлена в Германию с целью ремонта и последующего возврата в Россию. Siemens не может обвинять "Газпром" в создании проблем для возврата турбины, пока немецкая компания не сделала реальной попытки её вернуть, считает политолог.

Очевидно, что это политическая игра. … Германия должна её (турбину – ред.) передать. Отправить с пачкой документов. Привезите её в Питер с документами, если Россия скажет "не берём", вот тогда можно будет обвинять нас. А пока что Россия может сделать? Если они правы во всём, пусть на баржу её кладут и отправляют нам, но они же этого не делают. Ну вот и всё.

Виталий Третьяков
Виталий Третьяков
Медиаэксперт и политолог
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
ГазпромНовостиSiemensтурбиныВиталий Третьяков
 
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