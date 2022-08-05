https://ukraina.ru/20220805/1037317705.html

Третьяков: история с турбиной – политическая игра против России

Третьяков: история с турбиной – политическая игра против России - 05.08.2022 Украина.ру

Третьяков: история с турбиной – политическая игра против России

Обвинения немецкого концерна Siemens в адрес России в том, что эта она делает невозможной отправку отремонтированной турбины на компрессорную станцию "Портовая", не имеют под собой оснований. Такое мнение выразил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру

2022-08-05T07:19

2022-08-05T07:19

2022-08-05T07:19

газпром

новости

siemens

турбины

виталий третьяков

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Ранее гендиректор Siemens Energy Кристиан Брух заявил, что единственным препятствием для поставки турбины является позиция "Газпрома", которая, по его словам, отказывается предоставлять необходимые документы.Третьяков в связи с этим напомнил, что турбина была отправлена в Германию с целью ремонта и последующего возврата в Россию. Siemens не может обвинять "Газпром" в создании проблем для возврата турбины, пока немецкая компания не сделала реальной попытки её вернуть, считает политолог.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220718/1036525020.html

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газпром, новости, siemens, турбины, виталий третьяков