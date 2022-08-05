Третьяков: история с турбиной – политическая игра против России
Обвинения немецкого концерна Siemens в адрес России в том, что эта она делает невозможной отправку отремонтированной турбины на компрессорную станцию "Портовая", не имеют под собой оснований. Такое мнение выразил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру
Ранее гендиректор Siemens Energy Кристиан Брух заявил, что единственным препятствием для поставки турбины является позиция "Газпрома", которая, по его словам, отказывается предоставлять необходимые документы.
18 июля, 09:20Самолетом, чтобы быстрее: Канада отправила в Германию турбину для "Северного потока"В воскресенье, 17 июля, Канада отправила самолетом турбину Siemens для "Северного потока" в Германию. В России она должна быть к 24 июля, еще три-четыре дня займет пуско-наладка. Такое сообщение 18 июля опубликовала газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.
Третьяков в связи с этим напомнил, что турбина была отправлена в Германию с целью ремонта и последующего возврата в Россию. Siemens не может обвинять "Газпром" в создании проблем для возврата турбины, пока немецкая компания не сделала реальной попытки её вернуть, считает политолог.
Очевидно, что это политическая игра. … Германия должна её (турбину – ред.) передать. Отправить с пачкой документов. Привезите её в Питер с документами, если Россия скажет "не берём", вот тогда можно будет обвинять нас. А пока что Россия может сделать? Если они правы во всём, пусть на баржу её кладут и отправляют нам, но они же этого не делают. Ну вот и всё.
Полностью интервью можно прочитать здесь.