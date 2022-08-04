https://ukraina.ru/20220804/1037255167.html

Виталий Третьяков: Китай проиграл политическую партию, но ответ Си Цзиньпина еще впереди

Виталий Третьяков: Китай проиграл политическую партию, но ответ Си Цзиньпина еще впереди - 04.08.2022 Украина.ру

Виталий Третьяков: Китай проиграл политическую партию, но ответ Си Цзиньпина еще впереди

США могут победить Китай, только используя ядерное оружие, но это будет глобальная война, заявил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью... Украина.ру, 04.08.2022

2022-08-04T09:28

2022-08-04T09:28

2022-08-04T10:52

китай

россия

украина

сша

тайвань

корабли

война

третья мировая война

ядерная война

нэнси пелоси

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США могут победить Китай, только используя ядерное оружие, но это будет глобальная война, заявил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью Украина.ру.— Виталий Товиевич, Ненси Пэлоси все-таки побывала на Тайване, какие будут последствия для Китая и почему американцы так себя ведут?— Она приземлилась, да, я смотрел прямую трансляцию. Специалисты по Китаю нам много объясняли, как жестко поведет себя Китай, что он этого не допустит. Он это допустил, никаких военных попыток жесткого приземления и пресечения полета не было. Я не специалист, не могу точно оценивать тонкости китайской политики. Но шуму было много, угроз со стороны Китая тоже, но пока ничего не случилось.— Все затихнет или нет?— Тут только два варианта может быть, на мой взгляд. Американцы, наплевав на угрозы, сделают, что хотели. Китайцы, понимая, что насильственные действия в отношении самолета американского политика номер три в официальном госрейтинге чреваты реальным военным конфликтом с США, а Китай этого не хочет, даже предполагая, если это маленькое вооруженное столкновение. Тем более, что есть вероятность того, что маленькое перерастет в большое и очень большое противостояние.Партию политическую в данном случае Китай проиграл, американцы продемонстрировали свою силу, что они делают что хотят. Хотя вроде бы американцы признают, что это территория Китая. Тем не менее, делают что хотят.— А какой второй вариант? Более жесткий?— Что китайцы все-таки что-то сделают. Через день, через два, ну, например, отзовут посла, разрыв дипломатических отношений я отбрасываю. Отзовут посла на время. И возможно еще какую-то неприятность приготовят для американцев. Экономическую может быть, не напрямую в отношении Пелоси. Возможно, ответ будет позже, мы это увидим, если так.— Как это повлияет на политическую обстановку в мире?— Наглость американцев рано или поздно выйдет им боком, но не сегодня.— Может быть, будет еще более жесткий вариант позже?— Жесткий они могли продемонстрировать, если бы не дали ей сесть, они на это не пошли, соответственно, более жесткого варианта я не вижу в ближайшее время. Ну, можно предположить, что через год, может они займут Тайвань военным путем. Но это будет или не будет, непонятно. Пока китайцы проиграли.— А эти военные учения с участием кораблей? Может, будет морская или экономическая блокада острова с последующим мягким захватом Тайваня Китаем?— Китай отступил, никаких силовых действий не предпринял, чтобы пресечь ее визит. Хотя угрозы официальные и полуофициальные были. Это демонстрирует остающуюся мощь США и, как правильно Сергей Лавров сказал, это показало их безнаказанность, мол, они самые сильные здесь.Ясное дело, что Китай попытается оказать максимальное негативное воздействие на экономики США и Тайваня, не знаю, правда, насколько велики такие возможности, и как далеко они пойдут. Но первые меры уже объявлены — замораживание инвестпроектов на территории США, экономические санкции против Тайваня, будут ли они дальше идти по этому пути, это надо с экономистами говорить.Второе — усиление вооруженных сил Китая, прежде всего военно-морских. Потому что Тайвань, как американский непотопляемый авианосец, соответствующим образом вооруженный, мешает Китаю развивать свое военное присутствие в регионе. А это у его границ морских, в непосредственной близости, это игнорировать нельзя.— Будут ли после этого они больше сотрудничать с Россией?— Есть позитивное здесь, это то, что ситуация сближает нас с Китаем. Очевидно, это приведет к дальнейшей синхронизации в дипломатическом и военном плане с Российской Федерацией. По всем этим трем направлениям Китай будет действовать с разной степенью глубины.— Некоторые эксперты говорят, что Запад пошел против Китая, когда втянул РФ в конфликт на Украине, то есть хочет зайти через Россию, чтобы ослабить или уничтожить Китай. А вы как считаете, так ли это?— Не знаю, пойдут ли они на Китай, это вопрос из области фантастики или футурологии. Трудно сейчас представить, чтобы военное столкновение локальное с США по любому поводу — Тайваня или Японии, останется локализованным, в пределах небольшого конфликта. Это с большой вероятностью глобальная мировая война. В конце концов, китайцы и сейчас могли сбить самолет, технически это проблемы не составляло, но понятно, какие могли бы быть последствия.Насколько американцы готовы к такому развитию событий? Потому что остановить экономический рост Китая они все равно не могут, территория громадная, население колоссальное, победить их нельзя в этом смысле. Нанести максимальный ущерб можно, только нанеся ядерный удар. Но это мировая ядерная война.Американцы сейчас делают много безумных действий, не знаю, насколько они готовы к этому, надеюсь, что не готовы. Судя по некоторым безумным поступкам, исключить это полностью нельзя.— Путин и Эрдоган 5 августа встретятся в Сочи, чего ожидать от этой встречи?— Встреча представляет взаимный интерес, говорят всегда и на некоторые темы, которые очевидны, но как всегда часть беседы не обнародуется. Это противостояние Запада и России, и то, что Турция остается членом НАТО, несмотря на свой восточный характер, надо думать, это будет обсуждаться. Но насколько глубоко они будут обсуждать Украину, не знаю, но думаю, не опубликуют эту часть разговора.— Турбину «Сименс» вроде починил, но говорит, что не хватает документов чтобы передать ее России. Это снова политическая игра или технический момент?— Очевидно, что это политическая игра. Против «Газпрома» можно только один аргумент выставить, что затянули с ремонтом, документы так оформляют, не желая передавать через третьи руки и все прочее. Мол, «Газпром» этим воспользовался этими формальными поводами, чтобы сказать, мы ничего не знаем, вы нам турбину не передали.Но, очевидно, что Запад использует эту ситуацию с газом и нефтью как политическое оружие против РФ. Самое главное, турбина находится в Германии, в этом они признались, но принадлежит она «Газпрому», просто она по договору должна ремонтироваться и обслуживаться не в РФ, а там, где производилась, для чего и была передана.Россия же не может прийти, и сама ее забрать. Миллер что, пошлет десантную роту? Германия должна ее передать. Отправить с пачкой документов. Привезите ее в Питер с документами, если Россия скажет «не берем», вот тогда можно будет обвинять нас. А пока что Россия может сделать? Если они правы во всем, пусть на баржу ее кладут и отправляют нам, но они же этого не делают. Ну вот и всё.— То есть Россия в данном случае просто исполняет свои договорные обязательства, и она права?— Да, естественно.

https://ukraina.ru/20220803/1037234646.html

https://ukraina.ru/20220727/1036881291.html

https://ukraina.ru/20220726/1036886508.html

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

китай, россия, украина, сша, тайвань, корабли, война, третья мировая война, ядерная война, нэнси пелоси, интервью