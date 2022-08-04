Киев разочаровался в Западе и провалился в Китае: что говорили об Украине в мире 4 августа - 04.08.2022 Украина.ру
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Киев разочаровался в Западе и провалился в Китае: что говорили об Украине в мире 4 августа
Киев разочаровался в Западе и провалился в Китае: что говорили об Украине в мире 4 августа - 04.08.2022 Украина.ру
Киев разочаровался в Западе и провалился в Китае: что говорили об Украине в мире 4 августа
Украина.ру, 04.08.2022
2022-08-04T17:01
2022-08-04T17:39
эксклюзив
украина
тайвань
военная помощь
оружие
владимир зеленский
китай
си цзиньпин
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Лучшее, что может сделать Запад, — просто уйтиОбозреватель британской газеты The Guardian Саймон Дженкинс предупреждает, что заявлениями о всесторонней поддержке Киева и Тайбэя западные политики создают риск крупномасштабной конфронтации с Россией и Китаем.По его словам, визит председателя Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань был откровенно провокационным, похожая неоднозначность пронизывает отношение Запада к России в связи с Украиной. С одной стороны, США и Великобритания повторяют, что Россия должна потерпеть поражение, с другой — Москва вряд ли потерпит дальнейшее уничтожение своих вооружений без эскалации.«Запад, похоже, настроен свести конфликт на Украине к ничьей, надеясь отсрочить ужасающую серию послематчевых пенальти», — полагает Дженкинс.Он напоминает, что в 1962-м и 1983 годах, когда мир стоял на грани ядерной войны (Карибский кризис и ложное срабатывание советской системы предупреждения о ракетном нападении со стороны США соответственно), катастрофы удалось избежать благодаря неофициальным линиям связи между Москвой и Вашингтоном, но сегодня таких каналов не существует. Сейчас, отмечает обозреватель The Guardian, Запад «отравлен ослабленными и несостоятельными лидерами, стремящимися повысить свой рейтинг, разжигая конфликты за рубежом», а любую интервенцию оправдывают некими западными «интересами и ценностями», как это было в случае с Сирией, Ливией, Мьянмой, Йеменом, Руандой, Ираном, Саудовской Аравией и другими государствами.«За всю мою жизнь ещё ни разу Министерству обороны не приходилось защищать мою страну (Великобританию. — Ред.) от маловероятной далёкой угрозы — и тем более от России или Китая. При этом во имя "интересов и ценностей" оно убило неисчислимые тысячи иностранцев от моего имени и практически без какой-либо пользы», — заявил Дженкинс.Дни, когда западные державы могли определять сферы интересов таких государств, как Китай и Россия, заслуженно ушли в прошлое, констатирует обозреватель.«(Украина и Тайвань. — Ред.) сейчас заигрывают с катастрофой. Запад должен быть готов отступить — и не называть это поражением», — заявил Дженкинс.Заграница не поможетНо Украина и сама, похоже, уже не возлагает больших надежд на Америку и Европу.«Мы не рассчитываем получить достаточно возможностей, чтобы спланировать какое-либо решительное контрнаступление на этот год. Наши основные планы будут уже в следующем году, когда будут накоплены запасы оружия. У нас нет даже 30% того, что нам нужно», — сказал украинский чиновник на условиях анонимности британскому изданию The Financial Times.В конце июля американская газета The New York Times писала о сокращении объёмов военной поддержки Украины со стороны Запада и объяснила, почему это происходит: просьбы Киева о поставках оружия стали настолько частыми, что западные политики воспринимают их как «нереалистичный фоновый шум».Китайский разворот Зеленского не удалсяВ этой ситуации президент Украины Владимир Зеленский обратил свой взор на Восток. В интервью гонконгской газете South China Morning Post он рассказал, как пытался убедить власти Китая пересмотреть свою позицию по украинскому кризису и повлиять на Россию.«Я бы хотел поговорить напрямую. У меня был один разговор с председателем Си Цзиньпином год назад, — сказал Зеленский, уточнив, что Украина официально запрашивала переговоры с КНР после 24 февраля. — Но у нас не было каких-либо переговоров с Китаем, хотя, как я считаю, это было бы полезно».Читатели китайского новостного портала «Гуаньча» выразили мнение, что президент Украины так активизировался, поскольку увидел смещение фокуса внимания Запада на Тайвань.«Зеленский такой: я уже больше полугода хожу в футболочке и стал звездой мирового масштаба, почему за пару дней все внимание крадёт 80-летняя старуха в Тайбэе?» — написал пользователь h200hh.«Развернуться захотели? Боюсь, уже поздновато! США тратят недостаточно денег или США недовыполняют свои обещания?» — поддержал пользователь с ником «Пьяное пение птиц в ущелье Крик».В свою очередь Bjpc провёл исторические аналогии: «Накануне форсирования Народно-освободительной армией реки Янцзы "исполняющий обязанности председателя" гоминьдановского правительства Ли Цзунжэнь отправился к советскому послу, чтобы просить Советский Союз помочь и не допустить форсирования реки. И ему ответили: "Гоминьдан никогда не порвёт связи с США, так что же может сделать для вас Советский Союз?". Можно провести параллель с Зеленским: уважаемый господин президент, Украина же никогда не разорвёт связи с США, так что же Китай может сделать для вас?».А другой пользователь просто констатировал: китайские лидеры и дипломаты слишком заняты, чтобы встречаться с бездельниками.Многие припомнили Зеленскому решение о национализации предприятия «Мотор Сич» в обход интересов крупнейших китайских инвесторов и призвали для начала компенсировать убытки, связанные с разрывом контракта, если Киев хочет вести переговоры с Пекином.
https://ukraina.ru/20220802/1037211089.html
https://ukraina.ru/20220720/1036685291.html
https://ukraina.ru/20220804/1037255167.html
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Евгения Кондакова
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, тайвань, военная помощь, оружие, владимир зеленский, китай, си цзиньпин

Киев разочаровался в Западе и провалился в Китае: что говорили об Украине в мире 4 августа

17:01 04.08.2022 (обновлено: 17:39 04.08.2022)
 
© Фото : kit.aiКитай украина флаг
Китай украина флаг - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Фото : kit.ai
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Евгения Кондакова
обозреватель Ukraina.ru
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Лучшее, что может сделать Запад, — просто уйти
Обозреватель британской газеты The Guardian Саймон Дженкинс предупреждает, что заявлениями о всесторонней поддержке Киева и Тайбэя западные политики создают риск крупномасштабной конфронтации с Россией и Китаем.
По его словам, визит председателя Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань был откровенно провокационным, похожая неоднозначность пронизывает отношение Запада к России в связи с Украиной.
С одной стороны, США и Великобритания повторяют, что Россия должна потерпеть поражение, с другой — Москва вряд ли потерпит дальнейшее уничтожение своих вооружений без эскалации.
«Запад, похоже, настроен свести конфликт на Украине к ничьей, надеясь отсрочить ужасающую серию послематчевых пенальти», — полагает Дженкинс.
2 августа, 15:11
Мир на грани. Нераспространение ядерного оружия и казус Украины
Он напоминает, что в 1962-м и 1983 годах, когда мир стоял на грани ядерной войны (Карибский кризис и ложное срабатывание советской системы предупреждения о ракетном нападении со стороны США соответственно), катастрофы удалось избежать благодаря неофициальным линиям связи между Москвой и Вашингтоном, но сегодня таких каналов не существует.
Сейчас, отмечает обозреватель The Guardian, Запад «отравлен ослабленными и несостоятельными лидерами, стремящимися повысить свой рейтинг, разжигая конфликты за рубежом», а любую интервенцию оправдывают некими западными «интересами и ценностями», как это было в случае с Сирией, Ливией, Мьянмой, Йеменом, Руандой, Ираном, Саудовской Аравией и другими государствами.
«За всю мою жизнь ещё ни разу Министерству обороны не приходилось защищать мою страну (Великобританию. — Ред.) от маловероятной далёкой угрозы — и тем более от России или Китая. При этом во имя "интересов и ценностей" оно убило неисчислимые тысячи иностранцев от моего имени и практически без какой-либо пользы», — заявил Дженкинс.
Дни, когда западные державы могли определять сферы интересов таких государств, как Китай и Россия, заслуженно ушли в прошлое, констатирует обозреватель.
«(Украина и Тайвань. — Ред.) сейчас заигрывают с катастрофой. Запад должен быть готов отступить — и не называть это поражением», — заявил Дженкинс.
Заграница не поможет
Но Украина и сама, похоже, уже не возлагает больших надежд на Америку и Европу.
«Мы не рассчитываем получить достаточно возможностей, чтобы спланировать какое-либо решительное контрнаступление на этот год. Наши основные планы будут уже в следующем году, когда будут накоплены запасы оружия. У нас нет даже 30% того, что нам нужно», — сказал украинский чиновник на условиях анонимности британскому изданию The Financial Times.
20 июля, 14:32Чем воюют на Украине
Украина получает всё больше оружия, но ей уже ничего не поможет
В конце июля американская газета The New York Times писала о сокращении объёмов военной поддержки Украины со стороны Запада и объяснила, почему это происходит: просьбы Киева о поставках оружия стали настолько частыми, что западные политики воспринимают их как «нереалистичный фоновый шум».
Китайский разворот Зеленского не удался
В этой ситуации президент Украины Владимир Зеленский обратил свой взор на Восток. В интервью гонконгской газете South China Morning Post он рассказал, как пытался убедить власти Китая пересмотреть свою позицию по украинскому кризису и повлиять на Россию.
«Я бы хотел поговорить напрямую. У меня был один разговор с председателем Си Цзиньпином год назад, — сказал Зеленский, уточнив, что Украина официально запрашивала переговоры с КНР после 24 февраля. — Но у нас не было каких-либо переговоров с Китаем, хотя, как я считаю, это было бы полезно».
Виталий Третьяков
09:28
Виталий Третьяков: Китай проиграл политическую партию, но ответ Си Цзиньпина еще впереди
Читатели китайского новостного портала «Гуаньча» выразили мнение, что президент Украины так активизировался, поскольку увидел смещение фокуса внимания Запада на Тайвань.
«Зеленский такой: я уже больше полугода хожу в футболочке и стал звездой мирового масштаба, почему за пару дней все внимание крадёт 80-летняя старуха в Тайбэе?» — написал пользователь h200hh.
«Развернуться захотели? Боюсь, уже поздновато! США тратят недостаточно денег или США недовыполняют свои обещания?» — поддержал пользователь с ником «Пьяное пение птиц в ущелье Крик».
В свою очередь Bjpc провёл исторические аналогии: «Накануне форсирования Народно-освободительной армией реки Янцзы "исполняющий обязанности председателя" гоминьдановского правительства Ли Цзунжэнь отправился к советскому послу, чтобы просить Советский Союз помочь и не допустить форсирования реки.
И ему ответили: "Гоминьдан никогда не порвёт связи с США, так что же может сделать для вас Советский Союз?". Можно провести параллель с Зеленским: уважаемый господин президент, Украина же никогда не разорвёт связи с США, так что же Китай может сделать для вас?».
А другой пользователь просто констатировал: китайские лидеры и дипломаты слишком заняты, чтобы встречаться с бездельниками.
Многие припомнили Зеленскому решение о национализации предприятия «Мотор Сич» в обход интересов крупнейших китайских инвесторов и призвали для начала компенсировать убытки, связанные с разрывом контракта, если Киев хочет вести переговоры с Пекином.
 
ЭксклюзивУкраинаТайваньвоенная помощьоружиеВладимир ЗеленскийКитайСи Цзиньпин
 
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