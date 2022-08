https://ukraina.ru/20220804/1037312482.html

Киев разочаровался в Западе и провалился в Китае: что говорили об Украине в мире 4 августа

Киев разочаровался в Западе и провалился в Китае: что говорили об Украине в мире 4 августа - 04.08.2022

Киев разочаровался в Западе и провалился в Китае: что говорили об Украине в мире 4 августа

Украина.ру, 04.08.2022

2022-08-04T17:01

Лучшее, что может сделать Запад, — просто уйтиОбозреватель британской газеты The Guardian Саймон Дженкинс предупреждает, что заявлениями о всесторонней поддержке Киева и Тайбэя западные политики создают риск крупномасштабной конфронтации с Россией и Китаем.По его словам, визит председателя Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань был откровенно провокационным, похожая неоднозначность пронизывает отношение Запада к России в связи с Украиной. С одной стороны, США и Великобритания повторяют, что Россия должна потерпеть поражение, с другой — Москва вряд ли потерпит дальнейшее уничтожение своих вооружений без эскалации.«Запад, похоже, настроен свести конфликт на Украине к ничьей, надеясь отсрочить ужасающую серию послематчевых пенальти», — полагает Дженкинс.Он напоминает, что в 1962-м и 1983 годах, когда мир стоял на грани ядерной войны (Карибский кризис и ложное срабатывание советской системы предупреждения о ракетном нападении со стороны США соответственно), катастрофы удалось избежать благодаря неофициальным линиям связи между Москвой и Вашингтоном, но сегодня таких каналов не существует. Сейчас, отмечает обозреватель The Guardian, Запад «отравлен ослабленными и несостоятельными лидерами, стремящимися повысить свой рейтинг, разжигая конфликты за рубежом», а любую интервенцию оправдывают некими западными «интересами и ценностями», как это было в случае с Сирией, Ливией, Мьянмой, Йеменом, Руандой, Ираном, Саудовской Аравией и другими государствами.«За всю мою жизнь ещё ни разу Министерству обороны не приходилось защищать мою страну (Великобританию. — Ред.) от маловероятной далёкой угрозы — и тем более от России или Китая. При этом во имя "интересов и ценностей" оно убило неисчислимые тысячи иностранцев от моего имени и практически без какой-либо пользы», — заявил Дженкинс.Дни, когда западные державы могли определять сферы интересов таких государств, как Китай и Россия, заслуженно ушли в прошлое, констатирует обозреватель.«(Украина и Тайвань. — Ред.) сейчас заигрывают с катастрофой. Запад должен быть готов отступить — и не называть это поражением», — заявил Дженкинс.Заграница не поможетНо Украина и сама, похоже, уже не возлагает больших надежд на Америку и Европу.«Мы не рассчитываем получить достаточно возможностей, чтобы спланировать какое-либо решительное контрнаступление на этот год. Наши основные планы будут уже в следующем году, когда будут накоплены запасы оружия. У нас нет даже 30% того, что нам нужно», — сказал украинский чиновник на условиях анонимности британскому изданию The Financial Times.В конце июля американская газета The New York Times писала о сокращении объёмов военной поддержки Украины со стороны Запада и объяснила, почему это происходит: просьбы Киева о поставках оружия стали настолько частыми, что западные политики воспринимают их как «нереалистичный фоновый шум».Китайский разворот Зеленского не удалсяВ этой ситуации президент Украины Владимир Зеленский обратил свой взор на Восток. В интервью гонконгской газете South China Morning Post он рассказал, как пытался убедить власти Китая пересмотреть свою позицию по украинскому кризису и повлиять на Россию.«Я бы хотел поговорить напрямую. У меня был один разговор с председателем Си Цзиньпином год назад, — сказал Зеленский, уточнив, что Украина официально запрашивала переговоры с КНР после 24 февраля. — Но у нас не было каких-либо переговоров с Китаем, хотя, как я считаю, это было бы полезно».Читатели китайского новостного портала «Гуаньча» выразили мнение, что президент Украины так активизировался, поскольку увидел смещение фокуса внимания Запада на Тайвань.«Зеленский такой: я уже больше полугода хожу в футболочке и стал звездой мирового масштаба, почему за пару дней все внимание крадёт 80-летняя старуха в Тайбэе?» — написал пользователь h200hh.«Развернуться захотели? Боюсь, уже поздновато! США тратят недостаточно денег или США недовыполняют свои обещания?» — поддержал пользователь с ником «Пьяное пение птиц в ущелье Крик».В свою очередь Bjpc провёл исторические аналогии: «Накануне форсирования Народно-освободительной армией реки Янцзы "исполняющий обязанности председателя" гоминьдановского правительства Ли Цзунжэнь отправился к советскому послу, чтобы просить Советский Союз помочь и не допустить форсирования реки. И ему ответили: "Гоминьдан никогда не порвёт связи с США, так что же может сделать для вас Советский Союз?". Можно провести параллель с Зеленским: уважаемый господин президент, Украина же никогда не разорвёт связи с США, так что же Китай может сделать для вас?».А другой пользователь просто констатировал: китайские лидеры и дипломаты слишком заняты, чтобы встречаться с бездельниками.Многие припомнили Зеленскому решение о национализации предприятия «Мотор Сич» в обход интересов крупнейших китайских инвесторов и призвали для начала компенсировать убытки, связанные с разрывом контракта, если Киев хочет вести переговоры с Пекином.

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

