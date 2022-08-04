Владимир Путин присвоил звание Героя России полковнику НМ ДНР Ольге Качуре
© Личный архивОльга Качура, "Корса"
© Личный архив
В четверг 4 августа президент РФ Владимир Путин подписал Указ о присвоении Героя России погибшей накануне полковника Народной милиции ДНР Ольге Качуре, сообщается на портале администрации президента
"Владимир Путин присвоил звание Героя России Ольге Качуре — полковнику, которая 8 с лишним лет воевала за освобождение своей земли в Донбассе", - пишут СМИ об Указе президента.
Ранее о гибели Качуры сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Она погибла 3 августа во время обстрела ВСУ.
Известно, что Ольга была единственной в Донецкой Народной республике женщина-командир артиллерийского реактивного дивизиона и состояла в ополчении с 2014 года.
Прощание с Качурой должно было пройти в Донецком музыкально-драматическом театре 4 августа, но место пришлось изменить из-за очередного обстрела ВСУ. По информации СМИ, в результате обстрела погибло 8 человек.
11:30ВСУ обстреляли Донецкий драматический театр – СМИ сообщают о жертвах и причинахВ четверг 4 августа украинские войска обстреляли Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени М. Бровуна, где планировалось прощание к полковником Народной милиции ДНР Ольгой Качурой, передает РИА Новости