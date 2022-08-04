https://ukraina.ru/20220804/1037306046.html

Владимир Путин присвоил звание Героя России полковнику НМ ДНР Ольге Качуре

Владимир Путин присвоил звание Героя России полковнику НМ ДНР Ольге Качуре - 04.08.2022 Украина.ру

Владимир Путин присвоил звание Героя России полковнику НМ ДНР Ольге Качуре

В четверг 4 августа президент РФ Владимир Путин подписал Указ о присвоении Героя России погибшей накануне полковника Народной милиции ДНР Ольге Качуре, сообщается на портале администрации президента

2022-08-04T15:00

2022-08-04T15:00

2022-08-04T15:00

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"Владимир Путин присвоил звание Героя России Ольге Качуре — полковнику, которая 8 с лишним лет воевала за освобождение своей земли в Донбассе", - пишут СМИ об Указе президента.Ранее о гибели Качуры сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Она погибла 3 августа во время обстрела ВСУ.Известно, что Ольга была единственной в Донецкой Народной республике женщина-командир артиллерийского реактивного дивизиона и состояла в ополчении с 2014 года.Прощание с Качурой должно было пройти в Донецком музыкально-драматическом театре 4 августа, но место пришлось изменить из-за очередного обстрела ВСУ. По информации СМИ, в результате обстрела погибло 8 человек.

https://ukraina.ru/20220804/1037281770.html

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новости, донецк, горловка, днр, владимир путин