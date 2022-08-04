https://ukraina.ru/20220804/1037281067.html

Муж Пелоси не явился на заседание по делу о "пьяной аварии" с пострадавшими

82-летний муж Пелоси не явился на заседание по делу о вождении в нетрезвом виде

Муж Пелоси не явился на заседание по делу о "пьяной аварии" с пострадавшими

Тем временем, пока спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси покидала Тайвань, ее супруг Пол Пелоси проигнорировал заседание суда по делу о вождении в нетрезвом виде. Об этом 4 августа сообщил Telegram-канал Украина.ру

2022-08-04T11:29

2022-08-04T11:29

2022-08-04T11:29

нэнси пелоси

авария

дтп

пострадавшие

алкоголь

telegram

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Известно, что непосредственно после аварии супруга политика взяли под стражу, однако позже отпустили под залог в $5 тыс (300 тыс.руб.). Вину Пол Пелоси не признает.Во вторник, 2 августа, спикер палаты представителей США Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя. Администрация США, которая была предупреждена председателем КНР об "игре с огнем", заверила, что следует политике "одного Китая", но при этом дистанцировалась от ответственности за действия Пелоси, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и выступает против прямого общения острова с представительствами других государств. На визит Пелоси в Пекине обещали отреагировать крайне жестко, многие эксперты восприняли это как угрозу уничтожения самолета, на котором прилетит спикер, однако этого не произошло.Теперь многие специалисты по Китаю утверждают, что ответом на сложившуюся ситуацию станет блокирование Пекином Тайваньского пролива.Известно, что в настоящее время в акватории вокруг Тайваня начались учения Народно-освободительной армии Китая, которые продолжатся до конца недели.Пелоси покинула территорию Тайваня 3 августа.

https://ukraina.ru/20220804/1037272598.html

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нэнси пелоси, авария, дтп, пострадавшие, алкоголь, telegram