https://ukraina.ru/20220804/1037279963.html
В Харьковской области ликвидированы испаноязычные наемники – СМИ
В Харьковской области ликвидированы испаноязычные наемники – СМИ - 04.08.2022 Украина.ру
В Харьковской области ликвидированы испаноязычные наемники – СМИ
Союзные войска силами артиллерийского расчета уничтожили группу испаноговорящих наемников в селе Русская Лозовая Харьковской области, сообщает 4 августа РИА Новости, ссылаясь на свой источник
2022-08-04T11:00
2022-08-04T11:00
2022-08-04T11:02
новости
испанский язык
наемники
харьковская область
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"Тридцатого июля в Русской Лозовой были уничтожены порядка пяти и ранены около десяти наемников, по нашим данным - испанцы. Засекли испанскую речь путем радиоперехвата", - цитирует агентство слова источника.По информации РИА Новости, местонахождение наемников было обнаружено средствами глубинной разведки.Несмотря на то, что, по утверждению источника, боевики говорили на испанском языке, информации об их гражданстве у СМИ нет.
https://ukraina.ru/20220804/1037274563.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, испанский язык, наемники, харьковская область
В Харьковской области ликвидированы испаноязычные наемники – СМИ
11:00 04.08.2022 (обновлено: 11:02 04.08.2022)
Союзные войска силами артиллерийского расчета уничтожили группу испаноговорящих наемников в селе Русская Лозовая Харьковской области, сообщает 4 августа РИА Новости, ссылаясь на свой источник
"Тридцатого июля в Русской Лозовой были уничтожены порядка пяти и ранены около десяти наемников, по нашим данным - испанцы. Засекли испанскую речь путем радиоперехвата", - цитирует агентство слова источника.
По информации РИА Новости, местонахождение наемников было обнаружено средствами глубинной разведки.
Несмотря на то, что, по утверждению источника, боевики говорили на испанском языке, информации об их гражданстве у СМИ нет.