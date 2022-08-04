https://ukraina.ru/20220804/1037279963.html

В Харьковской области ликвидированы испаноязычные наемники – СМИ

В Харьковской области ликвидированы испаноязычные наемники – СМИ - 04.08.2022 Украина.ру

В Харьковской области ликвидированы испаноязычные наемники – СМИ

Союзные войска силами артиллерийского расчета уничтожили группу испаноговорящих наемников в селе Русская Лозовая Харьковской области, сообщает 4 августа РИА Новости, ссылаясь на свой источник

2022-08-04T11:00

2022-08-04T11:00

2022-08-04T11:02

новости

испанский язык

наемники

харьковская область

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"Тридцатого июля в Русской Лозовой были уничтожены порядка пяти и ранены около десяти наемников, по нашим данным - испанцы. Засекли испанскую речь путем радиоперехвата", - цитирует агентство слова источника.По информации РИА Новости, местонахождение наемников было обнаружено средствами глубинной разведки.Несмотря на то, что, по утверждению источника, боевики говорили на испанском языке, информации об их гражданстве у СМИ нет.

https://ukraina.ru/20220804/1037274563.html

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новости, испанский язык, наемники, харьковская область