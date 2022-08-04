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Марин Ле Пен призвала отменить "бесполезные санкции против России"
Марин Ле Пен призвала отменить "бесполезные санкции против России" - 04.08.2022 Украина.ру
Марин Ле Пен призвала отменить "бесполезные санкции против России"
Главный оппонент президента Франции Эммануэля Макрона Марин Ле Пен призвала лидеров европейских стран пересмотреть санкционную политику против России, сообщило издание The Telegraf 3 августа
2022-08-04T10:45
2022-08-04T10:45
2022-08-04T10:45
новости
марин ле пен
франция
санкции
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"Эти санкции лишь заставили страдать население европейских стран. Это провал политики санкций. Реальность такова, что мы — в большей мере жертвы, чем Россия", - заявила она.Более того, Ле Пен высказалась против милитаристской политики поддержки воинственных настроений киевских властей и призвала политиков встать на путь дипломатии.Накануне со схожими призывами выступил бывший канцлер ФРГ Рихард Шредер, которого официальные немецкие СМИ раскритиковали за возможный визит в Москву и "дружбу" с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ukraina.ru/20220224/1033356490.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, марин ле пен, франция, санкции
Марин Ле Пен призвала отменить "бесполезные санкции против России"
Главный оппонент президента Франции Эммануэля Макрона Марин Ле Пен призвала лидеров европейских стран пересмотреть санкционную политику против России, сообщило издание The Telegraf 3 августа