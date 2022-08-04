Марин Ле Пен призвала отменить "бесполезные санкции против России" - 04.08.2022 Украина.ру
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Марин Ле Пен призвала отменить "бесполезные санкции против России"
Марин Ле Пен призвала отменить "бесполезные санкции против России" - 04.08.2022 Украина.ру
Марин Ле Пен призвала отменить "бесполезные санкции против России"
Главный оппонент президента Франции Эммануэля Макрона Марин Ле Пен призвала лидеров европейских стран пересмотреть санкционную политику против России, сообщило издание The Telegraf 3 августа
2022-08-04T10:45
2022-08-04T10:45
новости
марин ле пен
франция
санкции
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"Эти санкции лишь заставили страдать население европейских стран. Это провал политики санкций. Реальность такова, что мы — в большей мере жертвы, чем Россия", - заявила она.Более того, Ле Пен высказалась против милитаристской политики поддержки воинственных настроений киевских властей и призвала политиков встать на путь дипломатии.Накануне со схожими призывами выступил бывший канцлер ФРГ Рихард Шредер, которого официальные немецкие СМИ раскритиковали за возможный визит в Москву и "дружбу" с президентом РФ Владимиром Путиным.
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новости, марин ле пен, франция, санкции

Марин Ле Пен призвала отменить "бесполезные санкции против России"

10:45 04.08.2022
 
© РИА Новости . Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкПредвыборный митинг в поддержку Марин Ле Пен в Лилле
Предвыборный митинг в поддержку Марин Ле Пен в Лилле - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Главный оппонент президента Франции Эммануэля Макрона Марин Ле Пен призвала лидеров европейских стран пересмотреть санкционную политику против России, сообщило издание The Telegraf 3 августа
"Эти санкции лишь заставили страдать население европейских стран. Это провал политики санкций. Реальность такова, что мы — в большей мере жертвы, чем Россия", - заявила она.
Более того, Ле Пен высказалась против милитаристской политики поддержки воинственных настроений киевских властей и призвала политиков встать на путь дипломатии.
Накануне со схожими призывами выступил бывший канцлер ФРГ Рихард Шредер, которого официальные немецкие СМИ раскритиковали за возможный визит в Москву и "дружбу" с президентом РФ Владимиром Путиным.
Предвыборный митинг в поддержку Марин Ле Пен в Лилле - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 12:49
Марин Ле Пен осудила военную операцию РФ на УкраинеДепутат французского парламента и лидер ультраправой консервативной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила об «однозначном осуждении» военной операции РФ на Украине. Об этом она написала в Twitter 24 февраля
 
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