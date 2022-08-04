https://ukraina.ru/20220804/1037261805.html

Страна марафонно-эталонной цензуры: соцсети о ликвидации ботов Порошенко

Страна марафонно-эталонной цензуры: соцсети о ликвидации ботов Порошенко - 04.08.2022 Украина.ру

Страна марафонно-эталонной цензуры: соцсети о ликвидации ботов Порошенко

Служба безопасности Украины объявила о ликвидации миллионной ботофермы, работавшей по дискредитации лично президента. Также армия ботов расшатывала ситуацию в... Украина.ру, 04.08.2022

2022-08-04T07:54

2022-08-04T07:54

2022-08-04T09:26

эксклюзив

алексей порошенко

соцсети

владимир зеленский

ботоферма

ликвидация

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Зеленский продолжает зачищать вокруг себя внутренних политических врагов, главный из которых — предшественник Петр Порошенко. Служба безопасности Украины объявила о ликвидации миллионной ботофермы, работавшей по дискредитации лично президента. Также армия ботов расшатывала ситуацию в стране и работала коллективным политическим киллером.Эксперты сразу указали на собственника ботов — в народе их называют порохоботами. Хотя публичного обвинения от СБУ не прозвучало. Эксперты рассуждали о перспективах этого дела, а приближенные к Порошенко писали о преследовании.Народный депутат от «Европейской солидарности» Порошенко Николай Княжицкий в своих соцсетях написал: «Вчера, пока я следил за самолетом Пелоси, обострением в Косове и движением ракеты на Львовщине, в украинском интернете развернулась настоящая война — власти против оппозиции. Самое время, пожалуй. Провластные медиа написали: "В Украине ликвидировали миллионную ботоферму «Евросолидарности» – источник". В демократических странах журналисты ссылаются на "источник" не тогда, когда не хотят, не могут проверить факт или хотят распространить заказную чернуху, а тогда, когда предоставившему проверенную информацию грозит опасность из-за ее распространения. У нас же, когда видите ссылку на "источник" без документа или доказательства правдивости информации, то, как правило, вам втюхивают манипуляцию, аналогичную ботофермам или анонимным телеграм-каналам. И ни одно медиа, которое распространяло эту ложь, не обратило внимание на то, что дело, на которое они ссылаются, возбуждено по статье, которая никаких "ботов" не касается. Все они называют номер статьи, по которой возбуждено дело. Это статья о "Несанкционированном вмешательстве в работу телекоммуникационных сетей" Она не о "ботоферме". Такое преступление предусматривает какое-либо техническое действие о вмешательстве в какую-то чужую телекоммуникационную сеть. Но ни в одном сообщении СБУ, полиции или прокуратуры нет ни слова о том, как произошло то, что они называют "несанкционированное вмешательство". Там и не могло быть ничего о "ботах". Анонимных ботов и авторов как раз власти активно используют в телеграмме и других сетях, тратя, между прочим на это коррупционные, или ворованные из международной помощи средства. Кто автор всех этих бесконечных русскоязычных "тайн министров" и других помоек, созданных властью против оппозиции? Знаем, кто автор. Но мерзко другое. Во время войны есть безответственные политики и журналисты, которым безопаснее безосновательно ссорить украинцев. Вот и распространяют ложь от "источников". Нам надо строить единство. Между властью и оппозицией тоже. Враг у нас общий, выборы во время войны не проходят. Ответственность журналистов за свое слово, проверенную информацию, объединение общества тоже сейчас очень высока».Журналист Сергей Лямец считает, что за этим распиаренным скандалом опять одна шелуха: «Все радуются, что СБУ разоблачила и закрыла ботоферму Порошенко. Нам что-то врали. Ботоферма Порошенко на месте. Работает, как и должно работать. Что же произошло на самом деле? Вот вам несколько контрольных вопросов: 1. "А был ли мальчик?" Была ли ботоферма, которую якобы разоблачила СБУ? Верить в заявления СБУ — это как в казине играть. Даже если ботоферма была — чем она на самом деле занималась? Кому она на самом деле принадлежала? Не избавляется ли Офис президента от конкурентов? 2. Зачем сказали, что это "ботоферма Порошенко?" Зачем вместе с этим сказали, что "ботоферма Порошенко распространяла дезинформацию и дискредитировала Зеленского"? Мне тоже не нравится ПОП, но это не повод его пинать, как тряпку, во все дыры. 3. Почему СБУ/ДБР/ГПУ/МВД годами (!) не могут расследовать злоупотребление времен Порошенко? Почему банкротство "Ленинской кузницы" никто не заметил? Почему же происходят таким фуфелом вроде "закрыли ботоферму Порошенко"? Не пытаются ли ребята действовать по рецепту генплокулола Луценко? Где пиар-активность скрывает бездействие. Ну и, наконец, главный вопрос. Не превратится ли это в мейнстрим? Очевидно, что на фоне войны очень легко и выгодно решать свои вопросы. Политические и бизнес. Кто там проверит? Вы уже забыли, как избавились от Корбана, хотя у Миндича и Шефира тоже двойное гражданство?»Народный депутат о «Европейской солидарности» Виктория Сюмар ожидаемо написала о подавлении оппозиции: «Новость о "миллионной ботоферме", да еще и руководимой "депутатом ЕС" сегодня удивила… Знакомые журналисты сказали, что один "источник из СБУ" слил всем информацию, что этот депутат… Артур Герасимов. Это удивило еще больше. Потому что для управления миллионной "армией ботов" нужно пользоваться соцсетями). А у Артура нет ни одного эккаунта, и он счастлив тем, что вообще не входит в соцсети. Но самый большой мой шок — как так быстро мы превращаемся в рашастан? Как спецслужбы "назначают виновных" без всякого доказательства или факта? И как медиа это без тени сомнения ретранслируют, увлекательно цитируя неназванные источники, которые им подсунули откровенный фейк. Говорят, кто-то в СБУ борется за должность и готов всеми способами показать руководителю страны, что понимает тонкие пожелания к работе спецслужбы. Знаю, что кому-то проще жить в мире, где все неудобные вопросы возникают, потому что за этим кто-то стоит. Да проще. Не нужно думать о своих ошибках. Надо назначить врага. Еще недавно ЛОМы Офиса отписались как под копирку, что по заявлениям Спартц стоит "одна политическая сила". Очевидно и прямо намекая на ЕС. Потом, правда, "виновным" назначили Корбан и... Забрали паспорт в знак мести. Потом в целом единственном марафоне некий матюкальщик Поворознюк преспокойно на всю страну лжет, что Порошенко у него миллионы украл и они с Кошевым из этого поржали. Теперь "миллионная ботоферма"… Потому что "кто-то стоит" за скандалом с назначениями в сфере оборонных закупок и за тем, что кому-то не понравилась обложка Vogue… И только потому была критика? Так легче объяснять критику, чем осознать, что не всем нравятся. Что людей беспокоит оборонка, потому что от этого зависит их жизнь. Что критики — это люди с другими взглядами, и что они их выражают не за деньги. И, наконец, имеют на это право. Боюсь, после "героической ликвидации миллионной ботофермы" критики меньше не станет… Боюсь, СБУ таки не предоставит никаких доказательств какого-либо "содержания" ботофермы. Боюсь, никто ничего не опровергнет или сделает это очень задним числом. Боюсь, мы становимся страной марафонно-эталонной цензуры и прямых фейкосценариев, в написание и озвучивание которых вовлечены силовые службы во время войны… А еще мне грустно… Проехался по стране: у каждого кладбища дороги усыпаны растоптанными живыми цветами… Везде похороны. Погибает так много людей. А у нас здесь продолжается своя почти "священная внутренняя война", потому что во всем виноваты "порохоботы"…»Медиаменеджер Александр Харебин написал, что на воре и шапка горит: «3 июня 2015 года я написал пост: "Украинская "элита" меняется. Теперь у большинства государственных воров и политических проституток мелодией в телефоне не "Владимирский централ", а "Пливе кача"..." В конце 2018 года и первой половине 2019 я на себе лично прочувствовал как работает ботоферма одной политической силы в связке с телевизионным каналом под руководством медиа-менеджера с российским паспортом под надзором израильского "чёрного" pr-технолога… Ну-ну, понаблюдаем за развитием событий в отношении "одного народного депутата". Странно, что одного ;) Истеричные посты медиа-персон "одной политической силы" говорят за себя намного больше любых предположений и допущений. Интересно было бы посмотреть методички и месседж-боксы этой ботофермы за период с 2018-2022».Политический эксперт Михаил Чаплыга сам противодействовал ботам в сетях: «Нарешті! Пропагандистские "мощности" этой ботофермы использовали и представители российских спецслужб. В частности, через ботов они распространяли фейковые новости о ситуации с фронтами и проводили другие информационные диверсии.Среди последних "операций" эсбэушники назвали распространение контента о якобы конфликте между руководством ОП и главнокомандующим ВСУ, а также проведение кампании по дискредитации первой леди.Правоохранители насчитали, что для "разгона деструктивного контента" дельцы администрировали более 1 млн собственных ботов, а также многочисленные группы в соцсетях с аудиторией почти 400 тыс. пользователей. А СКОЛЬКО Я ОБ ЭТОМ ПИСАЛ?! Сколько тысяч их вручную забанил... Сколько ненависти они вылили... Сколько угроз, матов, хейта... Туда им и дорога!»Политический эксперт Александр Семченко описал, что на самом деле грозит Порошенко и чем закончится конфликт двух президентов: «В СБУ заявили о ликвидации ботофермы по дискредитации украинской власти по заказу партии Порошенко. Но эта новость не полная и не дает возможности читателю понять всю картину происходящего вокруг Порошенко и Зеленского.Дело в том, что СБУ не может задержать Порошенко, ведь "источник власти в Украине" не разрешает, ведь с посольством США у Порошенко хорошие деловые отношения и, естественно, индульгенция на любые нарушения закона и Конституции Украины.Как и ранее, США всегда поддерживая свою действующую марионетку, также параллельно поддерживают замену своей марионетки, на всякий случай. И тут сколько бы Зеленский ни визжал про "коррупцию Порошенко", про "его связи с Медведчуком и одно на двоих уголовное дело", сколько бы СБУ ни изображала активность арестовывая низко-профильных исполнителей, Порошенко будет на свободе и при деньгах».

https://ukraina.ru/20220718/1036523832.html

https://ukraina.ru/20220407/1033705086.html

https://ukraina.ru/20211103/1032593747.html

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Виктория Титова

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Виктория Титова

эксклюзив, алексей порошенко, соцсети, владимир зеленский, ботоферма, ликвидация