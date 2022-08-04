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Без срока давности. Что ждет "азовцев" и почему они опасны

Без срока давности. Что ждет "азовцев" и почему они опасны - 04.08.2022 Украина.ру

Без срока давности. Что ждет "азовцев" и почему они опасны

Террористы из "Азова"* и сопутствующих неонацистских организаций будут преследоваться за совершенные ими преступления до конца жизни. Однако пока они продолжают Украина.ру, 04.08.2022

2022-08-04T08:09

2022-08-04T08:09

2022-08-04T08:48

сво

"азов"

терроризм

военные преступления

украина

донбасс

трибунал

нацизм

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Террористы из "Азова"* и сопутствующих неонацистских организаций будут преследоваться за совершенные ими преступления до конца жизни. Однако пока они продолжают свою деятельность, и к этому надо отнестись со всей серьезностью, ведь "Азов" - это инструмент киевского режима, который используют для того, чтобы держать население в страхе.Об этом говорили участники пресс-конференции на тему "Международный общественный трибунал по Украине и решение Верховного суда РФ по признанию полка "Азов" террористической организацией", состоявшейся 3 августа в пресс-центре МИА "Россия Сегодня".Верховный суд Российской Федерации 2 августа признал украинское военизированное объединение "Азов" террористической организацией. Это решение было вынесено по иску Генеральной прокуратуры РФ, направленному в Верховный суд РФ в мае.После "Азова" - на очереди "Айдар" и ряд других организации, члены которых совершали и продолжают совершать преступления, отметил директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Международного общественного трибунала Максим Григорьев.Он рассказал, что в Общественном трибунале - представители гражданского общества двух десятков государств, они передают собранные материалы в национальные судебные системы своих стран."Мы выявляем, находим и фиксируем показания жертв преступлений, свидетелей преступлений. На данный момент мы развернули нашу деятельность на освобожденных территориях Украины, опросили уже более 400 человек", - сообщил Григорьев. Материалы передаются в Следственный комитет и в Генпрокуратуру, по этим материалам возбуждаются уголовные дела.По его словам, "Азов" – инструмент киевского режима для террора против мирных жителей Донбасса, сами азовцы этого и не скрывали: людей терроризировали, пытали, убивали "практически открыто, публично". Создавали атмосферу всеобщего страха – и люди действительно боялись. Было чего бояться - люди пропадали, потом трупы иногда находили, иногда не находили, сказал Григорьев. Он добавил: со многими материалами можно ознакомиться в телеграм-канале "Трибунал", сбор свидетельств о преступлениях "Азова" и других террористических организаций продолжается.Общественный деятель Елена Брэнсон (США) тоже отметила, что Конгресс США еще 7 лет назад признал "Азов" нацистской и антисемитской организацией, однако отношение к этой организации со стороны американских властей ее крайне удивляет: так, разрешают акции в поддержку Азова, самих азовцев – обучают и вооружают.Директор Фонда "Историческая память" Александр Дюков во время сеанса видеосвязи из Белоруссии отметил, что признание полка "Азов" террористической организацией важно не только для России, но и для Белоруссии. По его словам, важно, что причастность к террористической организации влечет за собой уголовную ответственность сроком до 20 лет. "Азов" не был уничтожен полностью в Мариуполе, некоторые из "азовцев" продолжают службу в ВСУ и Нацгвардии Украины, а некоторые воюют в составе так называемого полка имени Калиновского, это формирование, которое создано из белорусских националистов, сообщил эксперт. Он добавил, что решение Верховного суда помогает преследовать и участников этой группы.Что еще важно? То, что теперь попытки оправдания деятельности "Азова" влекут за собой наказание на срок от 5 до 8 лет. И такая оправдательная деятельность – а она наблюдается и внутри РФ – будет пресечена, считает Дюков. Он также отметил, что для него удивительно, что "Азов" так долго не был признан террористической организацией, но – "лучше поздно, чем никогда".В свою очередь, бывший заместитель Генерального прокурора РФ, заместитель директора Института государства и права РАН, заслуженный юрист Российской Федерации Александр Звягинцев напомнил, что в США практически сразу после Майдана признали "Азов" террористической организацией, а "мы это решение приняли слишком поздно".Он отметил, что в России Следственный комитет и Генпрокуратура РФ работают по "азовской" теме - военные преступления, геноцид русскоязычного населения… А вот надежды на реакцию международного сообщества слабы - по его словам, Совет по правам человека (СПЧ) за 8 лет направили тысячи документов в международные организации относительно геноцида населения Донбасса, но ни один документ рассмотрен не был. Значит, надо создавать свой общественный трибунал, констатировал Григорьев, напомнив, что сроки давности не распространяются на военные преступления и на геноцид.Французский волонтер и писатель Адриан Боке (Франция) рассказал, что он поехал на Украину как медицинский доброволец, чтобы помогать беженцам. По его словам, он сразу заметил, какое огромное давление "Азов" оказывал на местное население, которое "боялось своей армии" - и это его сильно поразило. Рассказал об агентах "Азова" - они не носили никаких знаков различия, но выявляли недовольных. Эти агенты также требовали от волонтеров морфин, кетамин и кодеин – и эти препараты им передавали, поскольку в противном случае нельзя было передать медикаменты детским домам, рассказал Боке. Он добавил, что по работе знал многих руководителей "Азова". Спрашивал у них, почему полк использует нацистские символы, а они отвечали, что их цель – найти русских и еврейских собак, чтобы применить к ним инструкции Третьего рейха 1942 года. Он видел казнь российского офицера, был свидетелем событий в Буче – видел тела, которые лежали на обочине дороги, видел, как тела выгружают из грузовиков и проводят фотосъемку. Тогда ему стало понятно, что готовится провокация.Боке отметил, что некоторые командиры ВСУ также являются руководителями "Азова". И даже если "Азов" расформируют, эти военные останутся. Акции "Азова" могут совершаться по указаниям украинского высшего военного командования, это очень опасно, констатировал волонтер.Боке также рассказал, что донести до европейцев сведения о происходящем в Донбассе сложно: во Франции он столкнулся с цензурой, ему сообщили, что в СМИ есть запрет на информацию о преступлениях "Азова".После этого Боке поехал в Донбасс, где побывал в местных госпиталях. В Донбассе, по его словам, никакой цензуры не было. Попал под бомбы в Донецке, чуть не погиб – а мирные люди рядом погибли. И там Боке увидел французский боеприпас (к гаубице "Цезарь"). Но во Франции не пишут, что французское оружие убивает гражданских людей в Донбассе, рассказал он.Более того, попытки распространить сделанные в Донбассе видеосъемки привели к угрозам и покушению (стреляли по дому из "Калашникова"), была организована засада, пытались завладеть видеоматериалами… При этом французское государство отказало Боке в полицейской защите."10 дней назад меня чуть не убили во Франции. Моя жизнь под угрозой за распространение сведений о том, что происходит в Донбассе", - сказал Боке, добавив, что французские СМИ также пытаются представить его как лжеца, он попал в "черные списки". За все это время он не смог ответить ни на одно бездоказательное обвинение, хотя такой ответ гарантирован законами.По его словам, Европа и Франция, потерявшие много жизней из-за нацистов во Второй мировой, теперь занимаются вооружением неонацистских батальонов – кажется, "все возвращается к этому, неонацистские интересы - превыше всего сейчас".Принимавшая участие в пресс-конференции глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер рассказала, что щупальца "Азова" раскинулись по всей Украине, организация активно привлекала в свои ряды молодежь. По ее мнению, признание организации террористической охладит пыл многих. Но создателем и спонсором "Азова" является государство, подчеркнула Шеслер. Она рассказала, что известная правозащитница Елена Бережная сегодня находится в застенках Украины только за то, что она выступала с обличением националистических групп и нацистов на Украине – ее бросили за решетку именно потому, что такие группы создает украинское государство, и сегодня подобные организации расправляются с людьми на территории всей страны. Одна из задач Общественного трибунала – изучить, кто спонсоры "Азова". В частности, это Ахметов и Аваков, их деятельность тоже должна быть расследована, считает Шеслер.Блогер, член Общественного трибунала Екатерина Агранович (ДНР) рассказала, что на сайте Трибунал.ру размещено уже 158 анкет военных преступников, действовавших со стороны Украины. Много информации и в телеграм-канале трибунала. "Для меня участие в Общественном трибунале – это личная история, потому что мой дядя был в плену у Украины и его пытали представители "Правого сектора" (организация, запрещенная в России - Ред.), - сказала Агранович.Где будут судить лидеров Азова? Максим Григорьев отметил, что не все лидеры задержаны – например, Билецкий и другие в Киеве сейчас "набирают новые "Азовы". А где их в будущем будут судить – не так важно. По словам Григорьева, трибунал сейчас изучает, как "Азов" формировал и формирует настоящих фашистов – установлено, что делается это намеренно и при прямом участии западных стран.Глава Общественного трибунала также отметил, что есть много показаний, что ВСУ и националистические подразделения, отходя, намеренно уничтожают инфраструктуру, стреляют по домам, по заводам - оставляет за собой выжженную землю, потому что понимают, что им туда не вернуться.* Организация признана террористической в РФ

https://ukraina.ru/20220802/1037118133.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

сво, "азов", терроризм, военные преступления, украина, донбасс, трибунал, нацизм