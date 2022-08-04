Забастовка ассенизаторов и курс молодого бойца. Кропивницкий (Кировоград) рядом с войной - 04.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220804/1037249208.html
Забастовка ассенизаторов и курс молодого бойца. Кропивницкий (Кировоград) рядом с войной
Забастовка ассенизаторов и курс молодого бойца. Кропивницкий (Кировоград) рядом с войной - 04.08.2022 Украина.ру
Забастовка ассенизаторов и курс молодого бойца. Кропивницкий (Кировоград) рядом с войной
Во вторник, 2 августа, из подконтрольной Киеву части ДНР началась обязательная эвакуация. Украина.ру, 04.08.2022
2022-08-04T07:38
2022-08-04T08:48
эксклюзив
кировоград
днр
кировоградская область
эвакуация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/03/1037251613_0:158:1200:833_1920x0_80_0_0_8a72bbc5bea05a014c9b6857b380be16.jpg
Во вторник, 2 августа, из подконтрольной Киеву части ДНР началась обязательная эвакуация.Первый эвакуационный поезд с 133 беженцами прибыл в тот же день на вокзал города Кропивницкий, который недавно еще был Кировоградом, до 1934 года — Зиновьевском, а ранее — Елисаветградом по имени крепости Святой Елисаветы, основанной императрицей Елизаветой Петровной в 1754 году.Тогда эти земли назывались Новой Сербией, так как сюда переселялись сербы из владений, подвластных Австрии и Оттоманской империи. До выделения в отдельную область в 1939 году регион переходил из состава Херсонской губернии в Николаевскую губернию, а затем оказался в составе Одесской области.Последние недели Кировоградская область стала основным пунктом направления для внутренних переселенцев. Ехать с востока и юга Украины относительно недалеко, боевых действий в области не было, если не считать прилетов «Калибров» по военным объектам. Здесь не наблюдается такого перенаселения, как на западе Украины, а уровень цен — один из самых низких в стране. Однако и работу переселенцам тоже предлагают с невысокой оплатой. В городе перво-наперво им предлагают вакансии дворников и уборщиков с зарплатой около 6500 грн (около $160). По словам министра реинтеграции Ирины Верещук, только около 10% внутренних переселенцев имеют работу.Жилье переселенцам предлагают, как правило, в заброшенных селах, предлагая самостоятельно привести в порядок хатки-мазанки, необитаемые уже лет двадцать. Неподалеку от города находится, например, село Панчевое с населением около 2000 человек. Туда направили около 250 беженцев, разместив в заброшенных хатах.Отношение к ним, как и повсюду, скорее подозрительное. Жителей юго-востока активно пытаются «реинтегрировать» и ассимилировать многочисленные националисты-активисты с помощью оплаченных Западом грантовых проектов. В Кропивницком недавно произошел также любопытный юридический казус. Девятнадцатилетнего беженца из Харькова, уличенного в поддержке россиян в соцсетях, местный суд обязал выучить наизусть гимн Украины, раздел Конституции о территориальном устройстве, а также песню «Батько наш Бандера».В самом городе последнее время даже его уроженцы путаются в названиях. Как и во многих других городах Украины, местные власти заняты изменениями символики города, флага и герба, хотя все они являются продуктом уже независимой Украины. Националисты-активисты заняты также переименованием улиц. Улицу Гагарина хотят переименовать в улицу Бандеры. В топонимических комиссиях преобладают выходцы с западной Украины, поэтому и предлагаемые ими имена далеки от истории города: улица кардинала Любомира Гузара, Левка Лукьяненко или Уинстона Черчилля.Однако озабочены они не только именами советских или российских деятелей, но и улиц с вполне нейтральными названиями, вроде улиц Юношеская, Солнечная, переулков Связистов и Сосновый. Некоторые из этих улиц только недавно обрели новые имена, но зуд переименования у местных властей не утихает, поскольку это одна из схем по распилу бюджета. В следующем году им придется, похоже, переименовывать Солнечную в Сосновую, а Сосновую в Солнечную, сводя с ума почтальонов, доставщиков и таксистов.Тем временем в городе назревает куда более важная проблема: часть города может оказаться затоплена нечистотами. В Кропивницком (Кировограде) значительная часть города — частный сектор с выгребными ямами, которые откачивают ассенизаторские машины. С августа для них вдвое и без предупреждения подняли тарифы, в результате чего в городе Кропивницком по улице Кропивницкого выстроилась целая колонна ассенизаторских машин, владельцы которых несогласны с новыми тарифами, платить отказываются, а назад нечистоты не затолкаешь. Как следствие, пахнет на улице Кропивницкого отнюдь не фиалками.За время проведения российского СВО военные объекты города и окрестностей не раз подвергались обстрелам. В частности, 28 июля под обстрел попал аэродром Канатово, а ранее — ангары Лётной академии. Город стоит как раз на полпути трассы Ужгород — Тернополь — Донецк, поэтому через него идут и военные грузы и пополнения ВСУ из западных регионов. На улицах часто встречаются открытые пикапы, в кузове которых куда-то мчатся солдаты ВСУ, что напоминает скорее кадры войны в Сирии. Вместе с тем, ежедневно около 30% всех новостей города связаны с гибелью местных солдат ВСУ. В связи с этим многие не горят желанием защищать киевский режим, поэтому местная СБУ регулярно отчитывается о задержании мошенников, которые за сумму от 1 до 2 тысяч долларов изготавливают поддельные документы для уклонистов.Тем не менее в городе намного больше военнослужащих ВСУ, чем в других городах центральной Украины. Многие проходят здесь краткий курс обучения перед отправкой на фронт — так называемый «курс молодого бойца». Полноватый мужчина в форме ВСУ, обливаясь потом на жаре, с завистью смотрит на витрины с бутылками пива и сокрушенно произносит: «Сейчас бы на море, а не вот это вот всё». Однако продолжает обреченно брести к месту назначения, скрываясь из виду в барочном здании конца XIX века, приспособленном под казарму.Барские особняки Елисаветграда перемежаются кривыми улочками бывших еврейских кварталов, которые местами разрывают высотки и заброшенные промышленные объекты советского Кировограда, которые сейчас пытаются задрапировать и закрасить коммунальщики уже города Кропивницкого под руководством группы националистов из горсовета.
https://ukraina.ru/20220803/1037226869.html
https://ukraina.ru/20220722/1036712105.html
https://ukraina.ru/20220720/1036654965.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/03/1037251613_0:0:1200:899_1920x0_80_0_0_e2c7c7f7a1ba1e59cba8db1c88619443.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, кировоград, днр, кировоградская область, эвакуация

Забастовка ассенизаторов и курс молодого бойца. Кропивницкий (Кировоград) рядом с войной

07:38 04.08.2022 (обновлено: 08:48 04.08.2022)
 
© cometa-kr.news
© cometa-kr.news
Читать в
Дмитрий Ковалевич
автор Ukraina.ru
Все материалы
Во вторник, 2 августа, из подконтрольной Киеву части ДНР началась обязательная эвакуация.
Первый эвакуационный поезд с 133 беженцами прибыл в тот же день на вокзал города Кропивницкий, который недавно еще был Кировоградом, до 1934 года — Зиновьевском, а ранее — Елисаветградом по имени крепости Святой Елисаветы, основанной императрицей Елизаветой Петровной в 1754 году.
Вчера, 08:15
Как Зеленский хочет заставить Одессу снести Екатерину и готовит к водной блокаде
Тогда эти земли назывались Новой Сербией, так как сюда переселялись сербы из владений, подвластных Австрии и Оттоманской империи. До выделения в отдельную область в 1939 году регион переходил из состава Херсонской губернии в Николаевскую губернию, а затем оказался в составе Одесской области.
Последние недели Кировоградская область стала основным пунктом направления для внутренних переселенцев. Ехать с востока и юга Украины относительно недалеко, боевых действий в области не было, если не считать прилетов «Калибров» по военным объектам. Здесь не наблюдается такого перенаселения, как на западе Украины, а уровень цен — один из самых низких в стране. Однако и работу переселенцам тоже предлагают с невысокой оплатой. В городе перво-наперво им предлагают вакансии дворников и уборщиков с зарплатой около 6500 грн (около $160). По словам министра реинтеграции Ирины Верещук, только около 10% внутренних переселенцев имеют работу.
Жилье переселенцам предлагают, как правило, в заброшенных селах, предлагая самостоятельно привести в порядок хатки-мазанки, необитаемые уже лет двадцать. Неподалеку от города находится, например, село Панчевое с населением около 2000 человек. Туда направили около 250 беженцев, разместив в заброшенных хатах.
Отношение к ним, как и повсюду, скорее подозрительное. Жителей юго-востока активно пытаются «реинтегрировать» и ассимилировать многочисленные националисты-активисты с помощью оплаченных Западом грантовых проектов. В Кропивницком недавно произошел также любопытный юридический казус. Девятнадцатилетнего беженца из Харькова, уличенного в поддержке россиян в соцсетях, местный суд обязал выучить наизусть гимн Украины, раздел Конституции о территориальном устройстве, а также песню «Батько наш Бандера».
Львов
22 июля, 06:25
Львовские будни: как живёт столица Галичины между Польшей и войной
В самом городе последнее время даже его уроженцы путаются в названиях. Как и во многих других городах Украины, местные власти заняты изменениями символики города, флага и герба, хотя все они являются продуктом уже независимой Украины. Националисты-активисты заняты также переименованием улиц. Улицу Гагарина хотят переименовать в улицу Бандеры. В топонимических комиссиях преобладают выходцы с западной Украины, поэтому и предлагаемые ими имена далеки от истории города: улица кардинала Любомира Гузара, Левка Лукьяненко или Уинстона Черчилля.
Однако озабочены они не только именами советских или российских деятелей, но и улиц с вполне нейтральными названиями, вроде улиц Юношеская, Солнечная, переулков Связистов и Сосновый. Некоторые из этих улиц только недавно обрели новые имена, но зуд переименования у местных властей не утихает, поскольку это одна из схем по распилу бюджета. В следующем году им придется, похоже, переименовывать Солнечную в Сосновую, а Сосновую в Солнечную, сводя с ума почтальонов, доставщиков и таксистов.
Тем временем в городе назревает куда более важная проблема: часть города может оказаться затоплена нечистотами. В Кропивницком (Кировограде) значительная часть города — частный сектор с выгребными ямами, которые откачивают ассенизаторские машины. С августа для них вдвое и без предупреждения подняли тарифы, в результате чего в городе Кропивницком по улице Кропивницкого выстроилась целая колонна ассенизаторских машин, владельцы которых несогласны с новыми тарифами, платить отказываются, а назад нечистоты не затолкаешь. Как следствие, пахнет на улице Кропивницкого отнюдь не фиалками.
- РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 09:04
Киевские будни: как живет столица Украины, когда в стране идет война
За время проведения российского СВО военные объекты города и окрестностей не раз подвергались обстрелам. В частности, 28 июля под обстрел попал аэродром Канатово, а ранее — ангары Лётной академии. Город стоит как раз на полпути трассы Ужгород — Тернополь — Донецк, поэтому через него идут и военные грузы и пополнения ВСУ из западных регионов. На улицах часто встречаются открытые пикапы, в кузове которых куда-то мчатся солдаты ВСУ, что напоминает скорее кадры войны в Сирии. Вместе с тем, ежедневно около 30% всех новостей города связаны с гибелью местных солдат ВСУ. В связи с этим многие не горят желанием защищать киевский режим, поэтому местная СБУ регулярно отчитывается о задержании мошенников, которые за сумму от 1 до 2 тысяч долларов изготавливают поддельные документы для уклонистов.
Тем не менее в городе намного больше военнослужащих ВСУ, чем в других городах центральной Украины. Многие проходят здесь краткий курс обучения перед отправкой на фронт — так называемый «курс молодого бойца». Полноватый мужчина в форме ВСУ, обливаясь потом на жаре, с завистью смотрит на витрины с бутылками пива и сокрушенно произносит: «Сейчас бы на море, а не вот это вот всё». Однако продолжает обреченно брести к месту назначения, скрываясь из виду в барочном здании конца XIX века, приспособленном под казарму.
Барские особняки Елисаветграда перемежаются кривыми улочками бывших еврейских кварталов, которые местами разрывают высотки и заброшенные промышленные объекты советского Кировограда, которые сейчас пытаются задрапировать и закрасить коммунальщики уже города Кропивницкого под руководством группы националистов из горсовета.
 
ЭксклюзивКировоградДНРКировоградская областьэвакуация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:27Третьяков считает, что США не смогут победить Китай
09:10СК РФ устанавливает причастных к ранению военкора RT в Донбассе
09:01Две страшные аксиомы Зеленского. Украина держится на наемниках и страхе
08:59Больше, чем раньше: в Грузии посчитали российских бизнесменов и туристов
08:44Следственный комитет РФ устанавливает причастных к расправе над российскими военнопленными
08:25Швейцария "заморозила Сбербанк"
08:11ВС РФ уничтожили склад польского оружия во Львовской области
08:09Без срока давности. Что ждет "азовцев" и почему они опасны
08:00В Мариуполе было проще: военный ДНР оценил боеспособность ВСУ под Донецком
07:55В США связали ядерные договоренности с Россией с ситуацией вокруг Украины
07:54Страна марафонно-эталонной цензуры: соцсети о ликвидации ботов Порошенко
07:43Украинские боевики превратили тубдиспансер в Краматорске в свою огневую точку
07:38Забастовка ассенизаторов и курс молодого бойца. Кропивницкий (Кировоград) рядом с войной
07:32Пелоси покинула Тайвань, остров в ожидании ответа Пекина
07:30Эксперт объяснил, почему киевский режим сменил тактику "живого щита"
07:24Польша готовится к войне. Но только ли с Россией?
07:19Единственная женщина-командир артиллерийского дивизиона ДНР погибла под обстрелами ВСУ
07:15"Снарядный голод": Анпилогов рассказал, сколько осталось у Украины самоходной артиллерии
07:00Эксперт рассказал, почему украинская пехота оставляет первую линию обороны на фронте
06:45"Киселев спешит": военный эксперт Анпилогов рассказал, что сейчас происходит в Соледаре
Лента новостейМолния