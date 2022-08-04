https://ukraina.ru/20220804/1037249208.html

Забастовка ассенизаторов и курс молодого бойца. Кропивницкий (Кировоград) рядом с войной

Забастовка ассенизаторов и курс молодого бойца. Кропивницкий (Кировоград) рядом с войной - 04.08.2022 Украина.ру

Забастовка ассенизаторов и курс молодого бойца. Кропивницкий (Кировоград) рядом с войной

Во вторник, 2 августа, из подконтрольной Киеву части ДНР началась обязательная эвакуация. Украина.ру, 04.08.2022

2022-08-04T07:38

2022-08-04T07:38

2022-08-04T08:48

эксклюзив

кировоград

днр

кировоградская область

эвакуация

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Во вторник, 2 августа, из подконтрольной Киеву части ДНР началась обязательная эвакуация.Первый эвакуационный поезд с 133 беженцами прибыл в тот же день на вокзал города Кропивницкий, который недавно еще был Кировоградом, до 1934 года — Зиновьевском, а ранее — Елисаветградом по имени крепости Святой Елисаветы, основанной императрицей Елизаветой Петровной в 1754 году.Тогда эти земли назывались Новой Сербией, так как сюда переселялись сербы из владений, подвластных Австрии и Оттоманской империи. До выделения в отдельную область в 1939 году регион переходил из состава Херсонской губернии в Николаевскую губернию, а затем оказался в составе Одесской области.Последние недели Кировоградская область стала основным пунктом направления для внутренних переселенцев. Ехать с востока и юга Украины относительно недалеко, боевых действий в области не было, если не считать прилетов «Калибров» по военным объектам. Здесь не наблюдается такого перенаселения, как на западе Украины, а уровень цен — один из самых низких в стране. Однако и работу переселенцам тоже предлагают с невысокой оплатой. В городе перво-наперво им предлагают вакансии дворников и уборщиков с зарплатой около 6500 грн (около $160). По словам министра реинтеграции Ирины Верещук, только около 10% внутренних переселенцев имеют работу.Жилье переселенцам предлагают, как правило, в заброшенных селах, предлагая самостоятельно привести в порядок хатки-мазанки, необитаемые уже лет двадцать. Неподалеку от города находится, например, село Панчевое с населением около 2000 человек. Туда направили около 250 беженцев, разместив в заброшенных хатах.Отношение к ним, как и повсюду, скорее подозрительное. Жителей юго-востока активно пытаются «реинтегрировать» и ассимилировать многочисленные националисты-активисты с помощью оплаченных Западом грантовых проектов. В Кропивницком недавно произошел также любопытный юридический казус. Девятнадцатилетнего беженца из Харькова, уличенного в поддержке россиян в соцсетях, местный суд обязал выучить наизусть гимн Украины, раздел Конституции о территориальном устройстве, а также песню «Батько наш Бандера».В самом городе последнее время даже его уроженцы путаются в названиях. Как и во многих других городах Украины, местные власти заняты изменениями символики города, флага и герба, хотя все они являются продуктом уже независимой Украины. Националисты-активисты заняты также переименованием улиц. Улицу Гагарина хотят переименовать в улицу Бандеры. В топонимических комиссиях преобладают выходцы с западной Украины, поэтому и предлагаемые ими имена далеки от истории города: улица кардинала Любомира Гузара, Левка Лукьяненко или Уинстона Черчилля.Однако озабочены они не только именами советских или российских деятелей, но и улиц с вполне нейтральными названиями, вроде улиц Юношеская, Солнечная, переулков Связистов и Сосновый. Некоторые из этих улиц только недавно обрели новые имена, но зуд переименования у местных властей не утихает, поскольку это одна из схем по распилу бюджета. В следующем году им придется, похоже, переименовывать Солнечную в Сосновую, а Сосновую в Солнечную, сводя с ума почтальонов, доставщиков и таксистов.Тем временем в городе назревает куда более важная проблема: часть города может оказаться затоплена нечистотами. В Кропивницком (Кировограде) значительная часть города — частный сектор с выгребными ямами, которые откачивают ассенизаторские машины. С августа для них вдвое и без предупреждения подняли тарифы, в результате чего в городе Кропивницком по улице Кропивницкого выстроилась целая колонна ассенизаторских машин, владельцы которых несогласны с новыми тарифами, платить отказываются, а назад нечистоты не затолкаешь. Как следствие, пахнет на улице Кропивницкого отнюдь не фиалками.За время проведения российского СВО военные объекты города и окрестностей не раз подвергались обстрелам. В частности, 28 июля под обстрел попал аэродром Канатово, а ранее — ангары Лётной академии. Город стоит как раз на полпути трассы Ужгород — Тернополь — Донецк, поэтому через него идут и военные грузы и пополнения ВСУ из западных регионов. На улицах часто встречаются открытые пикапы, в кузове которых куда-то мчатся солдаты ВСУ, что напоминает скорее кадры войны в Сирии. Вместе с тем, ежедневно около 30% всех новостей города связаны с гибелью местных солдат ВСУ. В связи с этим многие не горят желанием защищать киевский режим, поэтому местная СБУ регулярно отчитывается о задержании мошенников, которые за сумму от 1 до 2 тысяч долларов изготавливают поддельные документы для уклонистов.Тем не менее в городе намного больше военнослужащих ВСУ, чем в других городах центральной Украины. Многие проходят здесь краткий курс обучения перед отправкой на фронт — так называемый «курс молодого бойца». Полноватый мужчина в форме ВСУ, обливаясь потом на жаре, с завистью смотрит на витрины с бутылками пива и сокрушенно произносит: «Сейчас бы на море, а не вот это вот всё». Однако продолжает обреченно брести к месту назначения, скрываясь из виду в барочном здании конца XIX века, приспособленном под казарму.Барские особняки Елисаветграда перемежаются кривыми улочками бывших еврейских кварталов, которые местами разрывают высотки и заброшенные промышленные объекты советского Кировограда, которые сейчас пытаются задрапировать и закрасить коммунальщики уже города Кропивницкого под руководством группы националистов из горсовета.

https://ukraina.ru/20220803/1037226869.html

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Дмитрий Ковалевич

Дмитрий Ковалевич

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Дмитрий Ковалевич

эксклюзив, кировоград, днр, кировоградская область, эвакуация