Экономический крах Киева, Майдан и Тайвань: что говорили об Украине в мире 3 августа

Экономический крах Киева, Майдан и Тайвань: что говорили об Украине в мире 3 августа

03.08.2022

2022-08-03T17:21

2022-08-03T17:21

2022-08-03T17:21

Денег нет, но вы держитесьЭкономическая катастрофа на Украине неизбежна, если Запад срочно не увеличит финансирование, предупреждает газета The Financial Times, ссылаясь на бывшего заместителя председателя Национального банка Украины Олега Чурия.Как уточняется, стране требуется до $4-5 млрд макрофинансовой помощи ежемесячно вместо нынешних $2,5 - 3 млрд.В условиях проводимой Россией военной спецоперации прежние методы по стабилизации украинской экономики утрачивают эффективность, резервы Национального банка стремительно заканчиваются. При этом, однако, отмечает The Financial Times, правительство страны опасается принимать решение о повышении налогов из-за слабости экономики, а также находится в замешательстве в вопросах валютной политики. Власти допускают, что в ближайшее время произойдёт нескольких волн девальвации гривны, а это спровоцирует дальнейшее подорожание импорта и ещё больше усилит потребность Украины в иностранной финансовой поддержке."Без внесения экономической политики Украина рискует столкнуться с ростом инфляции, истощением резервов, валютным кризисом и банковской паникой", - говорится в статье.Украинский аспект визита Пелоси на ТайваньВторой день в центре внимания мировой общественности визит председателя Палаты представителей США, третьего лица государства, Нэнси Пелоси на Тайвань, вопреки предупреждениям властей Китая.По мнению заместителя директора Института международных проблем Шанхайской академии общественных наук Ли Кайшэна, у этой поездки было две цели. Первая связана с внутренней политикой и ноябрьскими промежуточными выборами в Конгресс (как отметил шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов, в 12-м избирательном округе штата Калифорния, который в Конгрессе представляет Пелоси, вторая по численности этническая группа избирателей - представители азиатского населения- 31,9%, из них 21,4% - китайцы, которые не любят КПК, Си Цзиньпина и желают Тайваню независимости). Вторая цель - подчеркнуть, что внимание Вашингтона к Индо-Тихоокеанскому региону не ослабнет из-за военной спецоперации РФ на Украине.Тем временем в газете The New York Times вышла статья председателя комитета Сената США по международным отношениям Роберта Менендеса, который ранее совместно с председателем комитета Сената по судебной системе Линдси Грэмом внёс на рассмотрение законопроект о предоставлении военной помощи Тайваню в размере $4,5 млрд в течение следующих 4 лет, укреплении торговых связей, признании острова в качестве главного союзника США за пределами НАТО, а также введении экономических санкций в отношении КНР в случае враждебных действий против Тайваня."Тайвань сталкивается с агрессивными китайскими военными, которые, вероятно, настроены на вторжение в предстоящие годы. В 2014 году мы получали тревожные сигналы по Украине и не смогли предпринять меры, которые бы сдержали российскую агрессию. Мы не можем повторить эту ошибку с Тайванем", - утверждает Менендес.Как раз США и спровоцировали Россию на проведение военной спецоперации на Украине. Вашингтон стал посредником при смене власти в результате Майдана, не скрывал 44-й американский президент Барак Обама, а затем при попустительстве Штатов на Украине развивался национализм, в том числе на государственном уровне, и на протяжении 8 лет продолжалась военная агрессия в отношении населения Донбасса в нарушение Минских соглашений, к тому же США отклонили предложение России о закреплении гарантий невступления Украины в НАТО.Позиция американских властей по украинскому вопросу вызывает всё более возмущение среди населения страны. В частности то, что США продолжают поддерживать батальон "Азов" (признанный в РФ террористической организацией), хотя совсем недавно выступали против них."Я поддерживаю и приветствую принятие Верховным судом и признание батальона "Азов" террористической организацией. Будучи гражданкой США, меня удивляет политика Запада по отношению к "Азову". Нижняя палата Конгресса США единогласно поддержала поправку конгрессмена Джона Коньераса (в 2015 году) к закону о военных ассигнованиях, согласно которому американским военным запрещается обучать батальон "Азов" и вооружать. Была утверждена и другая поправка, запрещающая США поставлять переносные ракетно-зенитные комплексы Украине, но при этом они всё равно продолжают вооружать "Азов", они продолжают поддерживать, забывая, что "Азов" - это неонацисты и антисемиты. Также я хочу напомнить, что Facebook (запрещена в РФ) ещё в 2014 году запретил поддержку неонацистов, азовцев и признал их антисемитами. Тем не менее, именно через Facebook было приглашение на эту акцию на Манхэттене (в апреле 2022 года), и она не была удалена", - заявила общественный деятель Елена Брэнсон.Невыученные Евросоюзом балканские уроки на УкраинеОбозреватель газеты The Financial Times Иван Крастев, болгарский эксперт по международным отношениям, специализирующийся на исследованиях России и Восточной Европы, призывает Евросоюз в контексте украинского кризиса переосмыслить свой балканский опыт и наконец понять, что созданные на Западе политические модели не работают в Восточной Европе.По его словам, ЕС должен извлечь 3 балканских урока на Украине:1. Евроинтеграция может преобразовать государство, но не создать его, а сам Евросоюз — это попытка уйти от национальных государств.Крастев раскритиковал ЕС за разработку конституций балканских стран с упором на права меньшинств.2. Распад бывших коммунистических государств привёл к череде тяжёлых длительных конфликтов, что в частности привело к сокращению населения, например, из Боснии уехали около 40% жителей."Чем дольше будет длиться конфликт на Украине, тем меньше будет шансов на возвращение беженцев", — предупредил автор.3. Европейцы утрачивают интерес к территории, где имел место конфликт, как только он заканчивается."В ходе восстановления героями не становятся, и сильных эмоций оно не вызывает", — подчеркнул Крастев."ЕС не сможет эффективно разрешить кризис, вызванный российской спецоперацией на Украине, если будет не в состоянии переосмыслить свой балканский опыт", - подытожил обозреватель.

