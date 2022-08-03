"Невозвратные потери": эксперт рассказал, какое сейчас состояние украинской армии - 03.08.2022 Украина.ру
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"Невозвратные потери": эксперт рассказал, какое сейчас состояние украинской армии
"Невозвратные потери": эксперт рассказал, какое сейчас состояние украинской армии - 03.08.2022 Украина.ру
"Невозвратные потери": эксперт рассказал, какое сейчас состояние украинской армии
ВСУ несут большие потери, у них есть дефицит, связанный с опытными бойцами, Украина уже потеряла более двухсот тысяч военнослужащих, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-08-03T05:15
2022-08-03T05:15
потери всу
новости
украинская армия
алексей леонков
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Подполковник ВС США Дэниэл Дэвис ранее заявил, что ВСУ потерпят крах, если будут продолжать нести большие потери.Он рассказал, что Украина потеряла основную массу военнослужащих – это подготовленные специалисты, которых страны НАТО готовили с 2018 года по усиленной программе.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220801/1037074285.html
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потери всу, новости, украинская армия, алексей леонков

"Невозвратные потери": эксперт рассказал, какое сейчас состояние украинской армии

05:15 03.08.2022
 
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- РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Читать в
ВСУ несут большие потери, у них есть дефицит, связанный с опытными бойцами, Украина уже потеряла более двухсот тысяч военнослужащих, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
Подполковник ВС США Дэниэл Дэвис ранее заявил, что ВСУ потерпят крах, если будут продолжать нести большие потери.
Действительно, потери большие, и есть дефицит, связанный с опытными бойцами. Это отмечает не украинская пропаганда, это отмечают зарубежные специалисты – те, которые трезво оценивают ситуацию, происходящую на Украине. Они говорят, что Украина уже потеряла в виде невозвратных потерь больше двухсот тысяч военнослужащих.
Алексей Леонков
Алексей Леонков
Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"
Он рассказал, что Украина потеряла основную массу военнослужащих – это подготовленные специалисты, которых страны НАТО готовили с 2018 года по усиленной программе.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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потери ВСУНовостиукраинская армияАлексей Леонков
 
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