https://ukraina.ru/20220803/1037103016.html
"Невозвратные потери": эксперт рассказал, какое сейчас состояние украинской армии
"Невозвратные потери": эксперт рассказал, какое сейчас состояние украинской армии - 03.08.2022 Украина.ру
"Невозвратные потери": эксперт рассказал, какое сейчас состояние украинской армии
ВСУ несут большие потери, у них есть дефицит, связанный с опытными бойцами, Украина уже потеряла более двухсот тысяч военнослужащих, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-08-03T05:15
2022-08-03T05:15
2022-08-03T05:15
потери всу
новости
украинская армия
алексей леонков
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Подполковник ВС США Дэниэл Дэвис ранее заявил, что ВСУ потерпят крах, если будут продолжать нести большие потери.Он рассказал, что Украина потеряла основную массу военнослужащих – это подготовленные специалисты, которых страны НАТО готовили с 2018 года по усиленной программе.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220801/1037074285.html
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
потери всу, новости, украинская армия, алексей леонков
"Невозвратные потери": эксперт рассказал, какое сейчас состояние украинской армии
ВСУ несут большие потери, у них есть дефицит, связанный с опытными бойцами, Украина уже потеряла более двухсот тысяч военнослужащих, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру