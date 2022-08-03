https://ukraina.ru/20220803/1037103016.html

"Невозвратные потери": эксперт рассказал, какое сейчас состояние украинской армии

"Невозвратные потери": эксперт рассказал, какое сейчас состояние украинской армии - 03.08.2022 Украина.ру

"Невозвратные потери": эксперт рассказал, какое сейчас состояние украинской армии

ВСУ несут большие потери, у них есть дефицит, связанный с опытными бойцами, Украина уже потеряла более двухсот тысяч военнослужащих, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру

2022-08-03T05:15

2022-08-03T05:15

2022-08-03T05:15

потери всу

новости

украинская армия

алексей леонков

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Подполковник ВС США Дэниэл Дэвис ранее заявил, что ВСУ потерпят крах, если будут продолжать нести большие потери.Он рассказал, что Украина потеряла основную массу военнослужащих – это подготовленные специалисты, которых страны НАТО готовили с 2018 года по усиленной программе.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220801/1037074285.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

потери всу, новости, украинская армия, алексей леонков