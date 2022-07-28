https://ukraina.ru/20220728/1036970109.html

Алексей Леонков: Запад делает выводы по результатам СВО России на Украине

Алексей Леонков: Запад делает выводы по результатам СВО России на Украине - 28.07.2022 Украина.ру

Алексей Леонков: Запад делает выводы по результатам СВО России на Украине

Украина.ру, 28.07.2022

2022-07-28T16:10

2022-07-28T16:10

2022-07-28T16:10

интервью

алексей леонков

сво

вооружения

украина

рф

политика

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103160/28/1031602802_105:0:770:374_1920x0_80_0_0_92b93ea85080fbc7a182a1994b0a3e7a.jpg

Европа должна сделать все, чтобы не допустить провокаций со стороны киевского режима на Запорожской АЭС, так как последствия "второго Чернобыля" затронут и европейские страны, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Алексей, обстрелы ВСУ продолжаются, в том числе в Херсонской области, при помощи РСЗО. В офисе Зеленского сообщили о новых поставках систем HIMARS и MLRS США. Возможно ли полностью пресечь эти поставки? Или хотя бы ограничить их количество?– Стопроцентно пресечь поставки и ограничить их количество не получается. Наша армия занимается этим на регулярной основе, но по-прежнему сообщается об уничтожении складов с оружием. Министерство обороны работает, но и противник тоже старается работать, и старается как можно хитрее выстраивать свою логистику, чтобы доставить данные средства вооружения в место проведения боевых действий.Поэтому здесь идет паритетная борьба, которую по большому счету, все-таки, Украина проигрывает. Тех огневых средств, которые постоянно клянчит Зеленский у стран НАТО – их явно не хватает для совершения каких-либо масштабных боевых действий.Зарубежные аналитики, оценивая возможности Зеленского провести контратаку на Херсонском направлении, либо на другом направлении, говорят о том, что тех огневых средств, которые все-таки удается доставить – нужно в несколько раз больше. И не только самих огневых средств, но и боеприпасов к ним. А вот этого (поставок – Ред.) не наблюдается.Поэтому то, что попадает на фронт, оно украинцами, точнее, этими оккупантами, используется двояко. Чем-то, конечно, обрабатывают позиции наших войск, особенно, если мы говорим о каких-то направлениях – это направления северного Донбасса, то есть, это Славянск, Северск, это Артемовск. Там идет обстрел наших позиций. Но, в то же время, на этом же направлении отмечаются и обстрелы территорий, где находятся гражданское мирное население. Обстреливаются города, обстреливаются в том числе и дальнобойными средствами.Тут противником преследуется сразу несколько задач. С одной стороны, показывается зарубежным спонсорам, которые сейчас сомневаются в дальнейших поставках оружия на Украину, показывают, что армия Украины сражается и ведет эффективные боевые действия. Ну, это - если верить украинской пропаганде.А второе – это обстрелы гражданских объектов и мирных жителей. Это, прежде всего, психологический фактор, который направлен на то, чтобы посеять среди людей панику и подорвать доверие населения не только освобожденных областей ЛДНР. Показать, что российская армия не справляется с защитой этих регионов.Третья задача – это, конечно же, задача, связанная с рекламой этого оружия. И преследуется еще одна задача, когда применяется высокоточное оружие. Оно всегда применяется точечно, на разных направлениях.Если мы внимательно следим за этим применением, которое не всегда является результативным, то ведется, в основном, обстрел гражданских объектов. Военные объекты от такого высокоточного оружия не страдают. Это связано с тем, что, конечно же, мы стараемся защитить гражданские объекты, где работают наши комплексы ПВО, и когда происходит такой обстрел, то противник нас изучает.Уже сейчас есть информация о том, что по результатам СВО - некоторые на Западе считают, что она закончится успешно для Украины, а другие говорят, что нет - идут изменения в программе вооружений. Если мы смотрим программу вооружения США и тот бюджет, который принимается на следующий год, точнее, принят – сумма одобрена в 840 миллиардов, то там обозначены три позиции.Первая позиция – это высокоточное дальнобойное оружие. Вторая позиция – это гиперзвуковое оружие. И третья позиция – это спутниковые системы, которые позволяют засечь работу гиперзвукового оружия. То есть, американцы по результатам пяти месяцев проведения СВО, уже корректируют собственные планы вооружения для того, чтобы на будущее обеспечить себе эффективную оборону.Делают ли это страны Европы – вопрос открытый. Потому что сейчас страны Европы полностью зависят от того, сможет ли военно-промышленный комплекс США восполнить вооружение, которое было поставлено на Украину. И если мы сейчас смотрим по этим поставкам и обстрелам, то конечно, тот поток вооружений, который был в начале проведения СВО, сейчас, конечно, гораздо меньше. Как и гораздо меньше того вооружения и военной техники, которое завозилось на территорию Украины с 2018 года.– Украина перебрасывает новые силы под Херсон. К чему это может привести?– Там и так находятся несколько подразделений. По разным оценкам – там несколько десятков батальонных групп, которые можно объединить в пять-шести бригад. Конечно же, украинская сторона не раз анонсировала, что именно херсонское направление будет для них приоритетным. И последние попытки контратаки, обстрелов - должны были нас убедить в том, что наступление на Херсон началось.Но официальных объявлений со стороны Зеленского и его окружения не прозвучало. Их заместили некие блогеры типа Арестовича, которые и анонсировали, что якобы это наступление началось. Но факты говорят об обратном. Идут определенные стычки.Я думаю, что тема наступления на Херсон – это попытка отвлечения внимания. На самом деле силы могут быть сосредоточены на другом направлении. Называлось даже направление донбасское - с целью деблокировать или освободить города, которые российская армия захватила, как они говорят.Не стоит забывать про Изюмско-Харьковское направление, потому что это лесная зона, в которой можно разместить скрытно подразделения, сосредоточить их, подвести к ним боеприпасы. И можно запланировать ряд успешных контрнаступательных операций.Но надо понимать, что наше командование, оперативный штаб, который руководит СВО, в курсе подобных планов и событий. Мы готовимся к любым провокациям, к попыткам провести контрнаступательную операцию на любом направлении.– Подполковник ВС США Дэниэл Дэвис заявил, что ВСУ потерпят крах, если будут продолжать нести большие потери. Насколько сейчас серьёзны потери у ВСУ? Существует ли проблема дефицита опытных бойцов?– Действительно, потери большие, и есть дефицит, связанный с опытными бойцами. Это отмечает не украинская пропаганда, это отмечают зарубежные специалисты – те, которые трезво оценивают ситуацию, происходящую на Украине.Они говорят, что Украина уже потеряла в виде невозвратных потерь больше двухсот тысяч военнослужащих. Основная масса этих военнослужащих – это как раз бойцы регулярной армии, то есть подготовленные специалисты, которых страны НАТО готовили с 2018 года по усиленной программе. Есть некая так называемая резервная армия, которую держат как последний резерв, как старую гвардию, которую Зеленский еще пока в бой не вводил.К тому же, на линии боевого соприкосновения наблюдается следующая тактика: в случае отступления в первую очередь пытаются эвакуировать наиболее опытных бойцов, чтобы они стали костяком для будущих воинских формирований, основную массу которых будут составлять резервисты с начальной военной подготовкой, или представители теробороны, которые, может быть, имели в своей жизни практику боевых действий, в том числе и в Афганистане.Но даже такая тактика приносит большие жертвы. Статистика, которую публикует ежедневно наше Министерство обороны по потерям (ВСУ – Ред.) говорит о том, что ежедневно украинская армия теряет от тысячи до двух тысяч, а то и до двух с половиной тысяч человек по всей линии боевого соприкосновения.Это очень большие цифры, поэтому оценка зарубежных специалистов – наиболее близка к истине. Несмотря на то, что украинская пропаганда и сам Зеленский - занижают эти потери на порядок, а то и на два порядка.– Минобороны Украины заявило, что аэродромы Украины смогут принимать американские истребители, в том числе F-16, после дооборудования. Ранее США отвергали передачу Украине военных самолетов, говорили о том, что тренируют украинских пилотов. Так ли это, и кто будет летать на таких самолетах, и как это скажется на ходе СВО?– Дело в том, что МИГ-29 и другая техника, которую передали Украине из стран Восточной Европы – она заканчивается, как и заканчиваются боеприпасы к ней. Все-таки, это техника советского производства, к ней подходят средства вооружения тоже советского производства. Поэтому - да, был поднят вопрос о поставках самолетов из стран НАТО, командующий ВВС США называл некоторые европейские самолеты: "Рафаль", "Еврофайтер", "Грипен".В то же время обсуждалась и поставка самолетов F-16 и F-15. И даже Палата представителей Конгресса США одобрила учебную программу, стоимостью 100 миллионов долларов на переподготовку украинских пилотов.Но одобрение – это только первый шаг, нужно провести голосование, чтобы профильные комитеты Конгресса утвердили эту сумму. Но говорят о том, что это, скорее всего, произойдет в сентябре, а может в октябре, а может быть, вообще не произойдет, потому что грядущие изменения в Палате представителей, которые сложатся не в пользу демократов, могут перечеркнуть эту программу. Поэтому все говорят, что в лучшем случае, программе обучения будет запушена в 2023 году.При этом нужно понимать, что это программа ускоренного переобучения, занимает около трех месяцев. И это программа начальной подготовки на эти самолеты. Если мы говорим про реальную программу подготовки, по которой готовят и американских пилотов, то подобная программа занимает девять месяцев.Ускоренная переподготовка – она может не принести никаких результатов. И мы уже убеждались в том, что, когда американцы говорят о том, что с теми комплексами, которые они поставляют на Украину, идут украинские боевые расчеты – выясняется, что командуют этими расчетами военные специалисты из армии США, которые по стечению обстоятельств, как они говорят, увольняются из армии США и становятся некими наемниками. Но при этом они просят нас этих наемников воспринимать как комбатантов, чтобы на них распространять Женевскую конвенцию.Можно говорить о том, что, если эти самолеты и пойдут на Украину, они пойдут после того, как Украина выполнит успешно операцию контрнаступления, докажет боеспособность своих подразделений. И тогда ей будет одобрен следующий транш по военной помощи, в которой могут быть и истребители стран НАТО.

https://ukraina.ru/20211221/1032930528.html

https://ukraina.ru/20220726/1036852191.html

https://ukraina.ru/20220728/1036962479.html

https://ukraina.ru/20220719/1036534674.html

https://ukraina.ru/20220725/1036825409.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Александр Порунов

Александр Порунов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, алексей леонков, сво, вооружения, украина, рф, политика, запорожская аэс