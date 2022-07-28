Алексей Леонков: Запад делает выводы по результатам СВО России на Украине - 28.07.2022 Украина.ру
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Алексей Леонков: Запад делает выводы по результатам СВО России на Украине
Алексей Леонков: Запад делает выводы по результатам СВО России на Украине - 28.07.2022 Украина.ру
Алексей Леонков: Запад делает выводы по результатам СВО России на Украине
Украина.ру, 28.07.2022
2022-07-28T16:10
2022-07-28T16:10
интервью
алексей леонков
сво
вооружения
украина
рф
политика
запорожская аэс
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Европа должна сделать все, чтобы не допустить провокаций со стороны киевского режима на Запорожской АЭС, так как последствия "второго Чернобыля" затронут и европейские страны, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Алексей, обстрелы ВСУ продолжаются, в том числе в Херсонской области, при помощи РСЗО. В офисе Зеленского сообщили о новых поставках систем HIMARS и MLRS США. Возможно ли полностью пресечь эти поставки? Или хотя бы ограничить их количество?– Стопроцентно пресечь поставки и ограничить их количество не получается. Наша армия занимается этим на регулярной основе, но по-прежнему сообщается об уничтожении складов с оружием. Министерство обороны работает, но и противник тоже старается работать, и старается как можно хитрее выстраивать свою логистику, чтобы доставить данные средства вооружения в место проведения боевых действий.Поэтому здесь идет паритетная борьба, которую по большому счету, все-таки, Украина проигрывает. Тех огневых средств, которые постоянно клянчит Зеленский у стран НАТО – их явно не хватает для совершения каких-либо масштабных боевых действий.Зарубежные аналитики, оценивая возможности Зеленского провести контратаку на Херсонском направлении, либо на другом направлении, говорят о том, что тех огневых средств, которые все-таки удается доставить – нужно в несколько раз больше. И не только самих огневых средств, но и боеприпасов к ним. А вот этого (поставок – Ред.) не наблюдается.Поэтому то, что попадает на фронт, оно украинцами, точнее, этими оккупантами, используется двояко. Чем-то, конечно, обрабатывают позиции наших войск, особенно, если мы говорим о каких-то направлениях – это направления северного Донбасса, то есть, это Славянск, Северск, это Артемовск. Там идет обстрел наших позиций. Но, в то же время, на этом же направлении отмечаются и обстрелы территорий, где находятся гражданское мирное население. Обстреливаются города, обстреливаются в том числе и дальнобойными средствами.Тут противником преследуется сразу несколько задач. С одной стороны, показывается зарубежным спонсорам, которые сейчас сомневаются в дальнейших поставках оружия на Украину, показывают, что армия Украины сражается и ведет эффективные боевые действия. Ну, это - если верить украинской пропаганде.А второе – это обстрелы гражданских объектов и мирных жителей. Это, прежде всего, психологический фактор, который направлен на то, чтобы посеять среди людей панику и подорвать доверие населения не только освобожденных областей ЛДНР. Показать, что российская армия не справляется с защитой этих регионов.Третья задача – это, конечно же, задача, связанная с рекламой этого оружия. И преследуется еще одна задача, когда применяется высокоточное оружие. Оно всегда применяется точечно, на разных направлениях.Если мы внимательно следим за этим применением, которое не всегда является результативным, то ведется, в основном, обстрел гражданских объектов. Военные объекты от такого высокоточного оружия не страдают. Это связано с тем, что, конечно же, мы стараемся защитить гражданские объекты, где работают наши комплексы ПВО, и когда происходит такой обстрел, то противник нас изучает.Уже сейчас есть информация о том, что по результатам СВО - некоторые на Западе считают, что она закончится успешно для Украины, а другие говорят, что нет - идут изменения в программе вооружений. Если мы смотрим программу вооружения США и тот бюджет, который принимается на следующий год, точнее, принят – сумма одобрена в 840 миллиардов, то там обозначены три позиции.Первая позиция – это высокоточное дальнобойное оружие. Вторая позиция – это гиперзвуковое оружие. И третья позиция – это спутниковые системы, которые позволяют засечь работу гиперзвукового оружия. То есть, американцы по результатам пяти месяцев проведения СВО, уже корректируют собственные планы вооружения для того, чтобы на будущее обеспечить себе эффективную оборону.Делают ли это страны Европы – вопрос открытый. Потому что сейчас страны Европы полностью зависят от того, сможет ли военно-промышленный комплекс США восполнить вооружение, которое было поставлено на Украину. И если мы сейчас смотрим по этим поставкам и обстрелам, то конечно, тот поток вооружений, который был в начале проведения СВО, сейчас, конечно, гораздо меньше. Как и гораздо меньше того вооружения и военной техники, которое завозилось на территорию Украины с 2018 года.– Украина перебрасывает новые силы под Херсон. К чему это может привести?– Там и так находятся несколько подразделений. По разным оценкам – там несколько десятков батальонных групп, которые можно объединить в пять-шести бригад. Конечно же, украинская сторона не раз анонсировала, что именно херсонское направление будет для них приоритетным. И последние попытки контратаки, обстрелов - должны были нас убедить в том, что наступление на Херсон началось.Но официальных объявлений со стороны Зеленского и его окружения не прозвучало. Их заместили некие блогеры типа Арестовича, которые и анонсировали, что якобы это наступление началось. Но факты говорят об обратном. Идут определенные стычки.Я думаю, что тема наступления на Херсон – это попытка отвлечения внимания. На самом деле силы могут быть сосредоточены на другом направлении. Называлось даже направление донбасское - с целью деблокировать или освободить города, которые российская армия захватила, как они говорят.Не стоит забывать про Изюмско-Харьковское направление, потому что это лесная зона, в которой можно разместить скрытно подразделения, сосредоточить их, подвести к ним боеприпасы. И можно запланировать ряд успешных контрнаступательных операций.Но надо понимать, что наше командование, оперативный штаб, который руководит СВО, в курсе подобных планов и событий. Мы готовимся к любым провокациям, к попыткам провести контрнаступательную операцию на любом направлении.– Подполковник ВС США Дэниэл Дэвис заявил, что ВСУ потерпят крах, если будут продолжать нести большие потери. Насколько сейчас серьёзны потери у ВСУ? Существует ли проблема дефицита опытных бойцов?– Действительно, потери большие, и есть дефицит, связанный с опытными бойцами. Это отмечает не украинская пропаганда, это отмечают зарубежные специалисты – те, которые трезво оценивают ситуацию, происходящую на Украине.Они говорят, что Украина уже потеряла в виде невозвратных потерь больше двухсот тысяч военнослужащих. Основная масса этих военнослужащих – это как раз бойцы регулярной армии, то есть подготовленные специалисты, которых страны НАТО готовили с 2018 года по усиленной программе. Есть некая так называемая резервная армия, которую держат как последний резерв, как старую гвардию, которую Зеленский еще пока в бой не вводил.К тому же, на линии боевого соприкосновения наблюдается следующая тактика: в случае отступления в первую очередь пытаются эвакуировать наиболее опытных бойцов, чтобы они стали костяком для будущих воинских формирований, основную массу которых будут составлять резервисты с начальной военной подготовкой, или представители теробороны, которые, может быть, имели в своей жизни практику боевых действий, в том числе и в Афганистане.Но даже такая тактика приносит большие жертвы. Статистика, которую публикует ежедневно наше Министерство обороны по потерям (ВСУ – Ред.) говорит о том, что ежедневно украинская армия теряет от тысячи до двух тысяч, а то и до двух с половиной тысяч человек по всей линии боевого соприкосновения.Это очень большие цифры, поэтому оценка зарубежных специалистов – наиболее близка к истине. Несмотря на то, что украинская пропаганда и сам Зеленский - занижают эти потери на порядок, а то и на два порядка.– Минобороны Украины заявило, что аэродромы Украины смогут принимать американские истребители, в том числе F-16, после дооборудования. Ранее США отвергали передачу Украине военных самолетов, говорили о том, что тренируют украинских пилотов. Так ли это, и кто будет летать на таких самолетах, и как это скажется на ходе СВО?– Дело в том, что МИГ-29 и другая техника, которую передали Украине из стран Восточной Европы – она заканчивается, как и заканчиваются боеприпасы к ней. Все-таки, это техника советского производства, к ней подходят средства вооружения тоже советского производства. Поэтому - да, был поднят вопрос о поставках самолетов из стран НАТО, командующий ВВС США называл некоторые европейские самолеты: "Рафаль", "Еврофайтер", "Грипен".В то же время обсуждалась и поставка самолетов F-16 и F-15. И даже Палата представителей Конгресса США одобрила учебную программу, стоимостью 100 миллионов долларов на переподготовку украинских пилотов.Но одобрение – это только первый шаг, нужно провести голосование, чтобы профильные комитеты Конгресса утвердили эту сумму. Но говорят о том, что это, скорее всего, произойдет в сентябре, а может в октябре, а может быть, вообще не произойдет, потому что грядущие изменения в Палате представителей, которые сложатся не в пользу демократов, могут перечеркнуть эту программу. Поэтому все говорят, что в лучшем случае, программе обучения будет запушена в 2023 году.При этом нужно понимать, что это программа ускоренного переобучения, занимает около трех месяцев. И это программа начальной подготовки на эти самолеты. Если мы говорим про реальную программу подготовки, по которой готовят и американских пилотов, то подобная программа занимает девять месяцев.Ускоренная переподготовка – она может не принести никаких результатов. И мы уже убеждались в том, что, когда американцы говорят о том, что с теми комплексами, которые они поставляют на Украину, идут украинские боевые расчеты – выясняется, что командуют этими расчетами военные специалисты из армии США, которые по стечению обстоятельств, как они говорят, увольняются из армии США и становятся некими наемниками. Но при этом они просят нас этих наемников воспринимать как комбатантов, чтобы на них распространять Женевскую конвенцию.Можно говорить о том, что, если эти самолеты и пойдут на Украину, они пойдут после того, как Украина выполнит успешно операцию контрнаступления, докажет боеспособность своих подразделений. И тогда ей будет одобрен следующий транш по военной помощи, в которой могут быть и истребители стран НАТО.
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Александр Порунов
Александр Порунов
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интервью, алексей леонков, сво, вооружения, украина, рф, политика, запорожская аэс

Алексей Леонков: Запад делает выводы по результатам СВО России на Украине

16:10 28.07.2022
 
© РИА Новости . Сергей МамонтовАлексей Леонков
Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Александр Порунов
корреспондент
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Европа должна сделать все, чтобы не допустить провокаций со стороны киевского режима на Запорожской АЭС, так как последствия "второго Чернобыля" затронут и европейские страны, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Алексей, обстрелы ВСУ продолжаются, в том числе в Херсонской области, при помощи РСЗО. В офисе Зеленского сообщили о новых поставках систем HIMARS и MLRS США. Возможно ли полностью пресечь эти поставки? Или хотя бы ограничить их количество?
– Стопроцентно пресечь поставки и ограничить их количество не получается. Наша армия занимается этим на регулярной основе, но по-прежнему сообщается об уничтожении складов с оружием.
Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря 2021, 13:06
Алексей Леонков: Кто онВоенный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков
Министерство обороны работает, но и противник тоже старается работать, и старается как можно хитрее выстраивать свою логистику, чтобы доставить данные средства вооружения в место проведения боевых действий.
Поэтому здесь идет паритетная борьба, которую по большому счету, все-таки, Украина проигрывает. Тех огневых средств, которые постоянно клянчит Зеленский у стран НАТО – их явно не хватает для совершения каких-либо масштабных боевых действий.
Зарубежные аналитики, оценивая возможности Зеленского провести контратаку на Херсонском направлении, либо на другом направлении, говорят о том, что тех огневых средств, которые все-таки удается доставить – нужно в несколько раз больше. И не только самих огневых средств, но и боеприпасов к ним. А вот этого (поставок – Ред.) не наблюдается.
Поэтому то, что попадает на фронт, оно украинцами, точнее, этими оккупантами, используется двояко. Чем-то, конечно, обрабатывают позиции наших войск, особенно, если мы говорим о каких-то направлениях – это направления северного Донбасса, то есть, это Славянск, Северск, это Артемовск. Там идет обстрел наших позиций.
Но, в то же время, на этом же направлении отмечаются и обстрелы территорий, где находятся гражданское мирное население. Обстреливаются города, обстреливаются в том числе и дальнобойными средствами.
Тут противником преследуется сразу несколько задач. С одной стороны, показывается зарубежным спонсорам, которые сейчас сомневаются в дальнейших поставках оружия на Украину, показывают, что армия Украины сражается и ведет эффективные боевые действия. Ну, это - если верить украинской пропаганде.
Запуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
26 июля, 07:15
В Донецке загорелась нефтебаза после обстрела со стороны ВСУ натовским оружиемОбстрел со стороны украинских военных привел к пожару на нефтебазе в Буденновском районе Донецка. Об этом 26 июля сообщают в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ДНР
А второе – это обстрелы гражданских объектов и мирных жителей. Это, прежде всего, психологический фактор, который направлен на то, чтобы посеять среди людей панику и подорвать доверие населения не только освобожденных областей ЛДНР. Показать, что российская армия не справляется с защитой этих регионов.
Третья задача – это, конечно же, задача, связанная с рекламой этого оружия. И преследуется еще одна задача, когда применяется высокоточное оружие. Оно всегда применяется точечно, на разных направлениях.
Если мы внимательно следим за этим применением, которое не всегда является результативным, то ведется, в основном, обстрел гражданских объектов. Военные объекты от такого высокоточного оружия не страдают. Это связано с тем, что, конечно же, мы стараемся защитить гражданские объекты, где работают наши комплексы ПВО, и когда происходит такой обстрел, то противник нас изучает.
Уже сейчас есть информация о том, что по результатам СВО - некоторые на Западе считают, что она закончится успешно для Украины, а другие говорят, что нет - идут изменения в программе вооружений. Если мы смотрим программу вооружения США и тот бюджет, который принимается на следующий год, точнее, принят – сумма одобрена в 840 миллиардов, то там обозначены три позиции.
Первая позиция – это высокоточное дальнобойное оружие. Вторая позиция – это гиперзвуковое оружие. И третья позиция – это спутниковые системы, которые позволяют засечь работу гиперзвукового оружия. То есть, американцы по результатам пяти месяцев проведения СВО, уже корректируют собственные планы вооружения для того, чтобы на будущее обеспечить себе эффективную оборону.
Делают ли это страны Европы – вопрос открытый. Потому что сейчас страны Европы полностью зависят от того, сможет ли военно-промышленный комплекс США восполнить вооружение, которое было поставлено на Украину. И если мы сейчас смотрим по этим поставкам и обстрелам, то конечно, тот поток вооружений, который был в начале проведения СВО, сейчас, конечно, гораздо меньше.
Как и гораздо меньше того вооружения и военной техники, которое завозилось на территорию Украины с 2018 года.
– Украина перебрасывает новые силы под Херсон. К чему это может привести?
– Там и так находятся несколько подразделений. По разным оценкам – там несколько десятков батальонных групп, которые можно объединить в пять-шести бригад. Конечно же, украинская сторона не раз анонсировала, что именно херсонское направление будет для них приоритетным. И последние попытки контратаки, обстрелов - должны были нас убедить в том, что наступление на Херсон началось.
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
13:08
Военный эксперт рассказал, сколько живой силы потеряют ВСУ в ходе наступления под ХерсономДаже Генштаб ВСУ предупредил Офис Зеленского, что в ходе наступательной операции на Херсон минимальные потери Украины составят 20 тысяч убитыми и 50 тысяч раненными. Но Офис Зеленского это не останавливает. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру
Но официальных объявлений со стороны Зеленского и его окружения не прозвучало. Их заместили некие блогеры типа Арестовича, которые и анонсировали, что якобы это наступление началось. Но факты говорят об обратном. Идут определенные стычки.
Я думаю, что тема наступления на Херсон – это попытка отвлечения внимания. На самом деле силы могут быть сосредоточены на другом направлении. Называлось даже направление донбасское - с целью деблокировать или освободить города, которые российская армия захватила, как они говорят.
Не стоит забывать про Изюмско-Харьковское направление, потому что это лесная зона, в которой можно разместить скрытно подразделения, сосредоточить их, подвести к ним боеприпасы. И можно запланировать ряд успешных контрнаступательных операций.
Но надо понимать, что наше командование, оперативный штаб, который руководит СВО, в курсе подобных планов и событий. Мы готовимся к любым провокациям, к попыткам провести контрнаступательную операцию на любом направлении.
– Подполковник ВС США Дэниэл Дэвис заявил, что ВСУ потерпят крах, если будут продолжать нести большие потери. Насколько сейчас серьёзны потери у ВСУ? Существует ли проблема дефицита опытных бойцов?
– Действительно, потери большие, и есть дефицит, связанный с опытными бойцами. Это отмечает не украинская пропаганда, это отмечают зарубежные специалисты – те, которые трезво оценивают ситуацию, происходящую на Украине.
Они говорят, что Украина уже потеряла в виде невозвратных потерь больше двухсот тысяч военнослужащих. Основная масса этих военнослужащих – это как раз бойцы регулярной армии, то есть подготовленные специалисты, которых страны НАТО готовили с 2018 года по усиленной программе.
Есть некая так называемая резервная армия, которую держат как последний резерв, как старую гвардию, которую Зеленский еще пока в бой не вводил.
HIMARS ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 05:00
"Везде одно и то же": Дубовой рассказал, каким вооружением пользуются ВСУУкраинцы используют западное вооружение на всей линии фронта одно и то же, сказал боец спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой в интервью Украина.ру
К тому же, на линии боевого соприкосновения наблюдается следующая тактика: в случае отступления в первую очередь пытаются эвакуировать наиболее опытных бойцов, чтобы они стали костяком для будущих воинских формирований, основную массу которых будут составлять резервисты с начальной военной подготовкой, или представители теробороны, которые, может быть, имели в своей жизни практику боевых действий, в том числе и в Афганистане.
Но даже такая тактика приносит большие жертвы. Статистика, которую публикует ежедневно наше Министерство обороны по потерям (ВСУ – Ред.) говорит о том, что ежедневно украинская армия теряет от тысячи до двух тысяч, а то и до двух с половиной тысяч человек по всей линии боевого соприкосновения.
Это очень большие цифры, поэтому оценка зарубежных специалистов – наиболее близка к истине. Несмотря на то, что украинская пропаганда и сам Зеленский - занижают эти потери на порядок, а то и на два порядка.
– Минобороны Украины заявило, что аэродромы Украины смогут принимать американские истребители, в том числе F-16, после дооборудования. Ранее США отвергали передачу Украине военных самолетов, говорили о том, что тренируют украинских пилотов. Так ли это, и кто будет летать на таких самолетах, и как это скажется на ходе СВО?
– Дело в том, что МИГ-29 и другая техника, которую передали Украине из стран Восточной Европы – она заканчивается, как и заканчиваются боеприпасы к ней. Все-таки, это техника советского производства, к ней подходят средства вооружения тоже советского производства.
Поэтому - да, был поднят вопрос о поставках самолетов из стран НАТО, командующий ВВС США называл некоторые европейские самолеты: "Рафаль", "Еврофайтер", "Грипен".
В то же время обсуждалась и поставка самолетов F-16 и F-15. И даже Палата представителей Конгресса США одобрила учебную программу, стоимостью 100 миллионов долларов на переподготовку украинских пилотов.
Но одобрение – это только первый шаг, нужно провести голосование, чтобы профильные комитеты Конгресса утвердили эту сумму. Но говорят о том, что это, скорее всего, произойдет в сентябре, а может в октябре, а может быть, вообще не произойдет, потому что грядущие изменения в Палате представителей, которые сложатся не в пользу демократов, могут перечеркнуть эту программу.
Юрий Кнутов интервью
25 июля, 12:53
Юрий Кнутов: Если бы самолеты ВКС РФ угнали на Украину, была бы политическая катастрофа
Поэтому все говорят, что в лучшем случае, программе обучения будет запушена в 2023 году.
При этом нужно понимать, что это программа ускоренного переобучения, занимает около трех месяцев. И это программа начальной подготовки на эти самолеты. Если мы говорим про реальную программу подготовки, по которой готовят и американских пилотов, то подобная программа занимает девять месяцев.
Ускоренная переподготовка – она может не принести никаких результатов. И мы уже убеждались в том, что, когда американцы говорят о том, что с теми комплексами, которые они поставляют на Украину, идут украинские боевые расчеты – выясняется, что командуют этими расчетами военные специалисты из армии США, которые по стечению обстоятельств, как они говорят, увольняются из армии США и становятся некими наемниками.
Но при этом они просят нас этих наемников воспринимать как комбатантов, чтобы на них распространять Женевскую конвенцию.
Можно говорить о том, что, если эти самолеты и пойдут на Украину, они пойдут после того, как Украина выполнит успешно операцию контрнаступления, докажет боеспособность своих подразделений. И тогда ей будет одобрен следующий транш по военной помощи, в которой могут быть и истребители стран НАТО.
 
ИнтервьюАлексей ЛеонковСВОвооруженияУкраинаРФполитикаЗапорожская АЭС
 
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Заголовок открываемого материала
18:21Управления МВД России появились в Херсонской и Запорожской областях
18:18Глава Меджлиса* обрушился с проклятиями на турецких футбольных фанатов
18:14"Люди боятся": Лящук рассказал о проблемах телерадиоканалов в Бердянске
18:08Медведев призвал пересмотреть отношения с Финляндией и Швецией после их вступления в НАТО
18:06Зеленский: Лишение Корбана гражданства – не спекуляция
17:55Леонков объяснил, почему ВС РФ не удается полностью уничтожить поставки оружия на Украине
17:47Подберёзкин ответил на вопрос о безопасности Запорожской АЭС
17:46На Украине приняли закон об особых гарантиях для поляков
17:40Глава МИД Бельгии была вынуждена оправдываться за поездку в Крым
17:26"Голодная смерть возле полного холодильника": Стариков о Байдене и капитуляции ЕС. Видео
17:25В Харьковской области начали принимать документы на получение гражданства РФ
17:24Евсеев предположил, когда российские войска полностью освободят ДНР
17:13"Продажа страны": на Украине приняли закон о распродаже предприятий
17:07Контрнаступление ВСУ и главные сражения августа. Оценки военных экспертов
17:05Зеленские и "лохи" из США, беженцев не ждут в ЕС: что говорили об Украине в мире 28 июля
16:52Военный эксперт объяснил, как РФ побьет ВСУ под Херсоном, не снимая войска с Донбасса
16:49Ангелы Донбасса у посольства США: спецрепортаж
16:45Военный эксперт объяснил, почему Россия под Херсоном никак не уничтожит два HIMARS`а
16:43Кадыров заявил о готовности пойти "на Киев"
16:43На Украине заявили о необходимости переписать историю Второй мировой войны
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