https://ukraina.ru/20220802/1037211825.html

Самолет Нэнси Пелоси повернул в сторону Тайваня

Самолет Нэнси Пелоси повернул в сторону Тайваня - 02.08.2022 Украина.ру

Самолет Нэнси Пелоси повернул в сторону Тайваня

Самолет, на борту которого находится спикер Палаты Представителей Нэнси Пелоси, изменил курс и направился в сторону Тайваня, сообщает телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на сервис "Flightradar".

2022-08-02T14:45

2022-08-02T14:45

2022-08-02T14:45

тайвань

китай

сша

нэнси пелоси

новости

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Азиатское турне американского политика началось 31 июня – самолет с Пелоси вылетел в Тихоокеанский регион. Спикер успела посетить Сингапур и Малайзию. В настоящий момент борт, на котором она находится, вылетел из столицы Малайзии Куала-Лумпура и направляется в сторону Тайваня.Между тем, по данным тайваньских СМИ, власти Тайваня пытались отозвать приглашение Пелоси на остров из-за связанного с этим риска, однако она настояла на поездке под предлогом того, чтобы "совершить что-то историческое".На днях на официальном аккаунте 80-й Народно-освободительной армии Китая появился пост: "Приготовьтесь к войне!", а китайский проправительственный журналист предложил сбить самолёт Пелоси.Между тем, Народно-Освободительная Армия Китая проводит учения в ближайших к острову Тайвань провинциях Китая, а китайские авианосцы покинули порты приписки и вышли в море. В регионе также присутствует американская авианосная группировка во главе с авианосцем "Рональд Рейган".

https://ukraina.ru/20220802/1037090118.html

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тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, новости