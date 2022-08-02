Самолет Нэнси Пелоси повернул в сторону Тайваня - 02.08.2022 Украина.ру
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Самолет Нэнси Пелоси повернул в сторону Тайваня
Самолет Нэнси Пелоси повернул в сторону Тайваня - 02.08.2022 Украина.ру
Самолет Нэнси Пелоси повернул в сторону Тайваня
Самолет, на борту которого находится спикер Палаты Представителей Нэнси Пелоси, изменил курс и направился в сторону Тайваня, сообщает телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на сервис "Flightradar".
2022-08-02T14:45
2022-08-02T14:45
тайвань
китай
сша
нэнси пелоси
новости
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Азиатское турне американского политика началось 31 июня – самолет с Пелоси вылетел в Тихоокеанский регион. Спикер успела посетить Сингапур и Малайзию. В настоящий момент борт, на котором она находится, вылетел из столицы Малайзии Куала-Лумпура и направляется в сторону Тайваня.Между тем, по данным тайваньских СМИ, власти Тайваня пытались отозвать приглашение Пелоси на остров из-за связанного с этим риска, однако она настояла на поездке под предлогом того, чтобы "совершить что-то историческое".На днях на официальном аккаунте 80-й Народно-освободительной армии Китая появился пост: "Приготовьтесь к войне!", а китайский проправительственный журналист предложил сбить самолёт Пелоси.Между тем, Народно-Освободительная Армия Китая проводит учения в ближайших к острову Тайвань провинциях Китая, а китайские авианосцы покинули порты приписки и вышли в море. В регионе также присутствует американская авианосная группировка во главе с авианосцем "Рональд Рейган".
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тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, новости

Самолет Нэнси Пелоси повернул в сторону Тайваня

14:45 02.08.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320
Самолет Airbus A320 - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
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Самолет, на борту которого находится спикер Палаты Представителей Нэнси Пелоси, изменил курс и направился в сторону Тайваня, сообщает телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на сервис "Flightradar".
Азиатское турне американского политика началось 31 июня – самолет с Пелоси вылетел в Тихоокеанский регион. Спикер успела посетить Сингапур и Малайзию. В настоящий момент борт, на котором она находится, вылетел из столицы Малайзии Куала-Лумпура и направляется в сторону Тайваня.
Между тем, по данным тайваньских СМИ, власти Тайваня пытались отозвать приглашение Пелоси на остров из-за связанного с этим риска, однако она настояла на поездке под предлогом того, чтобы "совершить что-то историческое".
На днях на официальном аккаунте 80-й Народно-освободительной армии Китая появился пост: "Приготовьтесь к войне!", а китайский проправительственный журналист предложил сбить самолёт Пелоси.
Между тем, Народно-Освободительная Армия Китая проводит учения в ближайших к острову Тайвань провинциях Китая, а китайские авианосцы покинули порты приписки и вышли в море. В регионе также присутствует американская авианосная группировка во главе с авианосцем "Рональд Рейган".
Ненси Пелоси орден княгини Ольги
09:19
Global Times: "упрямство и эгоизм Пелоси станут началом конца американской гегемонии"Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может способствовать воссоединению острова с КНР и привести к необратимым последствиям в регионе. К такому выводу пришли аналитики, опрошенные сотрудниками китайской газеты Global Times. Об этом издание написало 2 августа
 
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