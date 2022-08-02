https://ukraina.ru/20220802/1037210643.html
Девять лет: суд заочно приговорил члена полка "Азов"* с российским гражданством
Девять лет: суд заочно приговорил члена полка "Азов"* с российским гражданством - 02.08.2022 Украина.ру
Девять лет: суд заочно приговорил члена полка "Азов"* с российским гражданством
Гражданин России Антон Королев осужден Басманный судом города Москвы 2 августа за участие в националистическом формировании "Азов"*, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
2022-08-02T14:32
2022-08-02T14:32
2022-08-02T14:32
суд
"азов"
украина
новости
терроризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102580/80/1025808043_0:138:1920:1218_1920x0_80_0_0_9c5145b8b7337d87c160b38f100cf442.jpg.webp
Гражданин России признан виновным по статьям УК РФ "Наемничество" и "Публичные призывы к экстремистской деятельности".По версии следствия, неонацист Королев в 2014 году "с целью материального обогащения и пропаганды своих взглядов вступил в связь с украинскими националистами". Он приехал на Украину, вступил в подразделение и принял участие в боях в Донбассе с силами Народного ополчения ДНР, регулярно получая материальное вознаграждение.Российская судебная система уже вынесла ряд приговоров членам "Азова"*, однако ни один из них пока что не вступил в силу – боевики формирования скрывались на территории Украины.Напомним, сегодня Верховный суд России признал "Азов"* террористической организацией. Теперь за сам факт участия в ней можно получить до 20 лет лишения свободы.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ukraina.ru/20220802/1037118133.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102580/80/1025808043_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_6e0f8b6cce52f1a96962ffc19a79afe8.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
суд, "азов", украина, новости, терроризм
Девять лет: суд заочно приговорил члена полка "Азов"* с российским гражданством
Гражданин России Антон Королев осужден Басманный судом города Москвы 2 августа за участие в националистическом формировании "Азов"*, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
"Суд назначил Антону Королеву наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет"
Гражданин России признан виновным по статьям УК РФ "Наемничество" и "Публичные призывы к экстремистской деятельности".
По версии следствия, неонацист Королев в 2014 году "с целью материального обогащения и пропаганды своих взглядов вступил в связь с украинскими националистами". Он приехал на Украину, вступил в подразделение и принял участие в боях в Донбассе с силами Народного ополчения ДНР, регулярно получая материальное вознаграждение.
Российская судебная система уже вынесла ряд приговоров членам "Азова"*, однако ни один из них пока что не вступил в силу – боевики формирования скрывались на территории Украины.
Напомним, сегодня Верховный суд России признал "Азов"* террористической организацией. Теперь за сам факт участия в ней можно получить до 20 лет лишения свободы.
* Запрещенная в России террористическая организация