Девять лет: суд заочно приговорил члена полка "Азов"* с российским гражданством - 02.08.2022 Украина.ру
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Девять лет: суд заочно приговорил члена полка "Азов"* с российским гражданством
Девять лет: суд заочно приговорил члена полка "Азов"* с российским гражданством - 02.08.2022 Украина.ру
Девять лет: суд заочно приговорил члена полка "Азов"* с российским гражданством
Гражданин России Антон Королев осужден Басманный судом города Москвы 2 августа за участие в националистическом формировании "Азов"*, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
2022-08-02T14:32
2022-08-02T14:32
суд
"азов"
украина
новости
терроризм
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Гражданин России признан виновным по статьям УК РФ "Наемничество" и "Публичные призывы к экстремистской деятельности".По версии следствия, неонацист Королев в 2014 году "с целью материального обогащения и пропаганды своих взглядов вступил в связь с украинскими националистами". Он приехал на Украину, вступил в подразделение и принял участие в боях в Донбассе с силами Народного ополчения ДНР, регулярно получая материальное вознаграждение.Российская судебная система уже вынесла ряд приговоров членам "Азова"*, однако ни один из них пока что не вступил в силу – боевики формирования скрывались на территории Украины.Напомним, сегодня Верховный суд России признал "Азов"* террористической организацией. Теперь за сам факт участия в ней можно получить до 20 лет лишения свободы.* Запрещенная в России террористическая организация
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суд, "азов", украина, новости, терроризм

Девять лет: суд заочно приговорил члена полка "Азов"* с российским гражданством

14:32 02.08.2022
 
© CC0, PixabayСуд США молоток
Суд США молоток
© CC0, Pixabay
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Гражданин России Антон Королев осужден Басманный судом города Москвы 2 августа за участие в националистическом формировании "Азов"*, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
"Суд назначил Антону Королеву наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет"
Гражданин России признан виновным по статьям УК РФ "Наемничество" и "Публичные призывы к экстремистской деятельности".
По версии следствия, неонацист Королев в 2014 году "с целью материального обогащения и пропаганды своих взглядов вступил в связь с украинскими националистами". Он приехал на Украину, вступил в подразделение и принял участие в боях в Донбассе с силами Народного ополчения ДНР, регулярно получая материальное вознаграждение.
Российская судебная система уже вынесла ряд приговоров членам "Азова"*, однако ни один из них пока что не вступил в силу – боевики формирования скрывались на территории Украины.
Напомним, сегодня Верховный суд России признал "Азов"* террористической организацией. Теперь за сам факт участия в ней можно получить до 20 лет лишения свободы.
* Запрещенная в России террористическая организация
Верховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
13:53
Скандально известный полк "Азов"* признан террористической организациейПолк "Азов"*, входящий в состав Национальной гвардии Украины 2 августа признан Верховным судом России террористической организации, сообщает РИА Новости.
 
суд"Азов"УкраинаНовоститерроризм
 
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