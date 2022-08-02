https://ukraina.ru/20220802/1037210643.html

Девять лет: суд заочно приговорил члена полка "Азов"* с российским гражданством

Девять лет: суд заочно приговорил члена полка "Азов"* с российским гражданством - 02.08.2022 Украина.ру

Девять лет: суд заочно приговорил члена полка "Азов"* с российским гражданством

Гражданин России Антон Королев осужден Басманный судом города Москвы 2 августа за участие в националистическом формировании "Азов"*, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

2022-08-02T14:32

2022-08-02T14:32

2022-08-02T14:32

суд

"азов"

украина

новости

терроризм

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Гражданин России признан виновным по статьям УК РФ "Наемничество" и "Публичные призывы к экстремистской деятельности".По версии следствия, неонацист Королев в 2014 году "с целью материального обогащения и пропаганды своих взглядов вступил в связь с украинскими националистами". Он приехал на Украину, вступил в подразделение и принял участие в боях в Донбассе с силами Народного ополчения ДНР, регулярно получая материальное вознаграждение.Российская судебная система уже вынесла ряд приговоров членам "Азова"*, однако ни один из них пока что не вступил в силу – боевики формирования скрывались на территории Украины.Напомним, сегодня Верховный суд России признал "Азов"* террористической организацией. Теперь за сам факт участия в ней можно получить до 20 лет лишения свободы.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ukraina.ru/20220802/1037118133.html

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суд, "азов", украина, новости, терроризм