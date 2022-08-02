https://ukraina.ru/20220802/1037102158.html

Освобождены 6 населенных пунктов ДНР – Шойгу

Освобождены 6 населенных пунктов ДНР – Шойгу - 02.08.2022 Украина.ру

Освобождены 6 населенных пунктов ДНР – Шойгу

За последнее время еще 6 населённых пунктов Донецкой Народной Республики были освобождены союзными силами, сообщил 2 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости 2 августа

2022-08-02T13:11

2022-08-02T13:11

2022-08-02T13:11

спецоперация

новости

сво

сергей шойгу

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103364/21/1033642174_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_a7d875b8337ccbb98602c5ea60a1e305.jpg

Также он отметил, что под контроль ВС России перешла крупнейшая в Европе Углегорская ТЭС, проектная мощность которой – 3 тысячи 600 мегаватт.По словам Шойгу, силы ПВО прикрывают в освобожденных республиках гражданские объекты, спасая таким образом жизни мирных жителей.

https://ukraina.ru/20220727/1036940935.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, сергей шойгу, днр