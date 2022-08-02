Освобождены 6 населенных пунктов ДНР – Шойгу - 02.08.2022 Украина.ру
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Освобождены 6 населенных пунктов ДНР – Шойгу
Освобождены 6 населенных пунктов ДНР – Шойгу - 02.08.2022 Украина.ру
Освобождены 6 населенных пунктов ДНР – Шойгу
За последнее время еще 6 населённых пунктов Донецкой Народной Республики были освобождены союзными силами, сообщил 2 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости 2 августа
2022-08-02T13:11
2022-08-02T13:11
спецоперация
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сергей шойгу
днр
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Также он отметил, что под контроль ВС России перешла крупнейшая в Европе Углегорская ТЭС, проектная мощность которой – 3 тысячи 600 мегаватт.По словам Шойгу, силы ПВО прикрывают в освобожденных республиках гражданские объекты, спасая таким образом жизни мирных жителей.
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новости, сво, сергей шойгу, днр

Освобождены 6 населенных пунктов ДНР – Шойгу

13:11 02.08.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСовещание С. Шойгу с руководством Минобороны РФ
Совещание С. Шойгу с руководством Минобороны РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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За последнее время еще 6 населённых пунктов Донецкой Народной Республики были освобождены союзными силами, сообщил 2 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости 2 августа
После взятия под контроль территории Луганской Народной Республики планово освобождается Донецкая Народная Республика. За последнее время освобождены населенные пункты Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское.
Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ
Сергей Шойгу
Генерал Армии
Также он отметил, что под контроль ВС России перешла крупнейшая в Европе Углегорская ТЭС, проектная мощность которой – 3 тысячи 600 мегаватт.
По словам Шойгу, силы ПВО прикрывают в освобожденных республиках гражданские объекты, спасая таким образом жизни мирных жителей.
Прощание с командиром батальона Спарта В. Жогой в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 17:59
Пушилин назвал русские города, которые должны быть вновь освобожденыГлава ДНР Денис Пушилин во время визита в Белоруссию 27 июля написал в своем Telegram-канале, что пришло время вновь освобождать русские города: Киев, Чернигов, Полтаву, Одессу, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк
 
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