Освобождены 6 населенных пунктов ДНР – Шойгу
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За последнее время еще 6 населённых пунктов Донецкой Народной Республики были освобождены союзными силами, сообщил 2 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости 2 августа
После взятия под контроль территории Луганской Народной Республики планово освобождается Донецкая Народная Республика. За последнее время освобождены населенные пункты Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское.
Также он отметил, что под контроль ВС России перешла крупнейшая в Европе Углегорская ТЭС, проектная мощность которой – 3 тысячи 600 мегаватт.
По словам Шойгу, силы ПВО прикрывают в освобожденных республиках гражданские объекты, спасая таким образом жизни мирных жителей.
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