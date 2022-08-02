https://ukraina.ru/20220802/1037096347.html
Новая холодная война: в МИД Турции обеспокоены последствиями украинского конфликта
Новая холодная война: в МИД Турции обеспокоены последствиями украинского конфликта - 02.08.2022 Украина.ру
Новая холодная война: в МИД Турции обеспокоены последствиями украинского конфликта
Соперничество между великими державами создало эффект новой холодной войны, заявил на встрече с главами МИД Узбекистана и Азербайджана глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу 2 августа, передает РИА Новости
2022-08-02T11:22
2022-08-02T11:22
2022-08-02T11:22
новости
турция
азербайджан
ташкент
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101841/04/1018410434_0:0:3310:1862_1920x0_80_0_0_6bbc84b30554c86f47da4466628e1937.jpg.webp
Встреча дипломатов прошла в Ташкенте, она открыла череду встреч министерств экономики, транспорта и торговли трех государств.По его словам, страны региона, к которому относится Турция, соседствуют со странами блока НАТО и Россией, среднеазиатские государства – с Китаем, таким образом, события на Украине имеют прямое отношение к региону.По мнению министра, Турции, Узбекистану и Азербайджану необходимо "диверсифицировать транспортные маршруты" для сохранения своей продовольственной и экономической безопасности.
https://ukraina.ru/20220801/1037065681.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101841/04/1018410434_579:0:3310:2048_1920x0_80_0_0_5971bd9408dbf5dad8bb3cf2aa783ff6.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, турция, азербайджан, ташкент, узбекистан
Новая холодная война: в МИД Турции обеспокоены последствиями украинского конфликта
Соперничество между великими державами создало эффект новой холодной войны, заявил на встрече с главами МИД Узбекистана и Азербайджана глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу 2 августа, передает РИА Новости
Встреча дипломатов прошла в Ташкенте, она открыла череду встреч министерств экономики, транспорта и торговли трех государств.
Конфликт в Афганистане и Украине напрямую затрагивает наш регион. Политическое и военное соперничество между великими державами создало новый эффект холодной войны.
Мевлют Чавушоглу
Глава МИД Турецкой республики
По его словам, страны региона, к которому относится Турция, соседствуют со странами блока НАТО и Россией, среднеазиатские государства – с Китаем, таким образом, события на Украине имеют прямое отношение к региону.
По мнению министра, Турции, Узбекистану и Азербайджану необходимо "диверсифицировать транспортные маршруты" для сохранения своей продовольственной и экономической безопасности.