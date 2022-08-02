Новая холодная война: в МИД Турции обеспокоены последствиями украинского конфликта - 02.08.2022 Украина.ру
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Новая холодная война: в МИД Турции обеспокоены последствиями украинского конфликта
Новая холодная война: в МИД Турции обеспокоены последствиями украинского конфликта - 02.08.2022 Украина.ру
Новая холодная война: в МИД Турции обеспокоены последствиями украинского конфликта
Соперничество между великими державами создало эффект новой холодной войны, заявил на встрече с главами МИД Узбекистана и Азербайджана глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу 2 августа, передает РИА Новости
2022-08-02T11:22
2022-08-02T11:22
новости
турция
азербайджан
ташкент
узбекистан
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Встреча дипломатов прошла в Ташкенте, она открыла череду встреч министерств экономики, транспорта и торговли трех государств.По его словам, страны региона, к которому относится Турция, соседствуют со странами блока НАТО и Россией, среднеазиатские государства – с Китаем, таким образом, события на Украине имеют прямое отношение к региону.По мнению министра, Турции, Узбекистану и Азербайджану необходимо "диверсифицировать транспортные маршруты" для сохранения своей продовольственной и экономической безопасности.
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новости, турция, азербайджан, ташкент, узбекистан

Новая холодная война: в МИД Турции обеспокоены последствиями украинского конфликта

11:22 02.08.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПресс-конференция глав МИД России, Ирана и Турции
Пресс-конференция глав МИД России, Ирана и Турции - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Соперничество между великими державами создало эффект новой холодной войны, заявил на встрече с главами МИД Узбекистана и Азербайджана глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу 2 августа, передает РИА Новости
Встреча дипломатов прошла в Ташкенте, она открыла череду встреч министерств экономики, транспорта и торговли трех государств.

Конфликт в Афганистане и Украине напрямую затрагивает наш регион. Политическое и военное соперничество между великими державами создало новый эффект холодной войны.

Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Турцию
Мевлют Чавушоглу
Глава МИД Турецкой республики
По его словам, страны региона, к которому относится Турция, соседствуют со странами блока НАТО и Россией, среднеазиатские государства – с Китаем, таким образом, события на Украине имеют прямое отношение к региону.
По мнению министра, Турции, Узбекистану и Азербайджану необходимо "диверсифицировать транспортные маршруты" для сохранения своей продовольственной и экономической безопасности.
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