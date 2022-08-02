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Новая холодная война: в МИД Турции обеспокоены последствиями украинского конфликта

Новая холодная война: в МИД Турции обеспокоены последствиями украинского конфликта - 02.08.2022 Украина.ру

Новая холодная война: в МИД Турции обеспокоены последствиями украинского конфликта

Соперничество между великими державами создало эффект новой холодной войны, заявил на встрече с главами МИД Узбекистана и Азербайджана глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу 2 августа, передает РИА Новости

2022-08-02T11:22

2022-08-02T11:22

2022-08-02T11:22

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Встреча дипломатов прошла в Ташкенте, она открыла череду встреч министерств экономики, транспорта и торговли трех государств.По его словам, страны региона, к которому относится Турция, соседствуют со странами блока НАТО и Россией, среднеазиатские государства – с Китаем, таким образом, события на Украине имеют прямое отношение к региону.По мнению министра, Турции, Узбекистану и Азербайджану необходимо "диверсифицировать транспортные маршруты" для сохранения своей продовольственной и экономической безопасности.

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2022

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новости, турция, азербайджан, ташкент, узбекистан