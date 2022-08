https://ukraina.ru/20220802/1037092602.html

Почему хрен редьки не слаще. ИГИЛ* и УГИЛ** - это ещё раз о Еленовке

Украина.ру, 02.08.2022

В ночь с 1 на 2 августа Белый дом опубликовал две новости. Джозеф Байден, с одной стороны, сообщил об уничтожении в Кабуле лидера "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири, который координировал проведение теракта 11 сентября 2001 года, с другой стороны, анонсировал предоставление Украине нового пакета военной помощи в размере $ 550 млн., включающего, в основном, боеприпасы.На вторую новость отреагировал Владимир Зеленский: "спасибо президенту США Джо Байдену за лидерство и прочную поддержку Украины и понимание угрозы для цивилизованного мира со стороны России. Вместе стоим на защите ценностей свободы, общих для Украины и США. Новый пакет оборонной помощи приближает нас к победе".На первую новость официальной реакции не было, хотя УНИАН завершило публикацию новости многозначительной фразой "Путин следующий?". Что, собственно, наглядно показывает близкородственные связи Украины (той её части, которую представляет УНИАН) с ИГИЛ*, а равно и такие же связи США.Последнее ещё более полно раскрыто в опубликованном британской The Daily Telegraph сообщении представителя главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого. По его словам, украинские военные перед применением HIMARS консультируются с США. И США могут отменить нанесение ударов.Собственно, мы полагали, что представители США непосредственно принимают участие в планировании операций с использованием HIMARS. Как минимум, предоставляют разведданные, с использованием которых наносятся удары. Но так тоже сойдёт.И тут возникает вопрос с Еленовкой. 29 июля РИА Новости, со ссылкой на заявление "высокопоставленного представителя Пентагона" на брифинге, сообщило, что. По мнению США "если это был удар с украинской стороны, я вас уверяю, они не хотели этого делать".Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War – исследовательская организация неоконов, в работе которой принимают ряд политиков, дипломатов и бывших военных) с уверенностью пишет, что "российские силы несут ответственность за убийство 53 украинских военнопленных в результате взрыва 28 июля в подконтрольной России тюрьме в Оленевке (неудачная транслитерация украинизированного названия "Оленовка", – Авт.) Донецкой области".Доказательства выглядят так: "в результате нападения было повреждено только одно здание. (…) Разрушение тюрьмы было результатом точечного удара. (...) Учитывая оценку США о том, что HIMARS не использовались при нападении, ISW считает, что Россия несет ответственность за это нападение на украинских военнопленных".Т.е., удар был нанесён высокоточным боеприпасом, но это ни о чём не говорит, потому что… США отрицают применение HIMARS, а джентльменам принято верить на слово. Даже если это слово входит в противоречие с предыдущим официальным (а заявление на брифинге – официальное) заявлениям тех же самых джентльменов, о том, что HIMARS мог быть применён.То, что остатки боеприпаса были найдены на месте взрыва и определены именно как ракета от HIMARS, никакого значения не имеет – России всё равно никто не поверит, тем более, что сами обломки могли быть найдены в районе военных объектов, поражённых этой системой.В опубликованную российскими каналами версию о том, что ВСУ могли ввести американцев в заблуждение, мы не очень верим именно потому, что США наверняка принимали участие в планировании этого теракта. В конце концов – какая разница, идёт ли речь об аль-Завахири или азовцах? Логика-то одна и та же…Кстати, а засыпание Донецка "лепестками" это не теракт? Мы просто так спросили...* "Исламское государство Ирака и Леванта" – террористическая организация, запрещённая в России.** "Украинское государство Ивано-Франковска и Львова" – шуточное название Украины, в России не запрещённой.

