Почему хрен редьки не слаще. ИГИЛ* и УГИЛ** - это ещё раз о Еленовке - 02.08.2022 Украина.ру
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Почему хрен редьки не слаще. ИГИЛ* и УГИЛ** - это ещё раз о Еленовке
Почему хрен редьки не слаще. ИГИЛ* и УГИЛ** - это ещё раз о Еленовке - 02.08.2022 Украина.ру
Почему хрен редьки не слаще. ИГИЛ* и УГИЛ** - это ещё раз о Еленовке
Украина.ру, 02.08.2022
2022-08-02T11:48
2022-08-02T11:48
украина
игил
сша
теракт
мнения
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В ночь с 1 на 2 августа Белый дом опубликовал две новости. Джозеф Байден, с одной стороны, сообщил об уничтожении в Кабуле лидера "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири, который координировал проведение теракта 11 сентября 2001 года, с другой стороны, анонсировал предоставление Украине нового пакета военной помощи в размере $ 550 млн., включающего, в основном, боеприпасы.На вторую новость отреагировал Владимир Зеленский: "спасибо президенту США Джо Байдену за лидерство и прочную поддержку Украины и понимание угрозы для цивилизованного мира со стороны России. Вместе стоим на защите ценностей свободы, общих для Украины и США. Новый пакет оборонной помощи приближает нас к победе".На первую новость официальной реакции не было, хотя УНИАН завершило публикацию новости многозначительной фразой "Путин следующий?". Что, собственно, наглядно показывает близкородственные связи Украины (той её части, которую представляет УНИАН) с ИГИЛ*, а равно и такие же связи США.Последнее ещё более полно раскрыто в опубликованном британской The Daily Telegraph сообщении представителя главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого. По его словам, украинские военные перед применением HIMARS консультируются с США. И США могут отменить нанесение ударов.Собственно, мы полагали, что представители США непосредственно принимают участие в планировании операций с использованием HIMARS. Как минимум, предоставляют разведданные, с использованием которых наносятся удары. Но так тоже сойдёт.И тут возникает вопрос с Еленовкой. 29 июля РИА Новости, со ссылкой на заявление "высокопоставленного представителя Пентагона" на брифинге, сообщило, что. По мнению США "если это был удар с украинской стороны, я вас уверяю, они не хотели этого делать".Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War – исследовательская организация неоконов, в работе которой принимают ряд политиков, дипломатов и бывших военных) с уверенностью пишет, что "российские силы несут ответственность за убийство 53 украинских военнопленных в результате взрыва 28 июля в подконтрольной России тюрьме в Оленевке (неудачная транслитерация украинизированного названия "Оленовка", – Авт.) Донецкой области".Доказательства выглядят так: "в результате нападения было повреждено только одно здание. (…) Разрушение тюрьмы было результатом точечного удара. (...) Учитывая оценку США о том, что HIMARS не использовались при нападении, ISW считает, что Россия несет ответственность за это нападение на украинских военнопленных".Т.е., удар был нанесён высокоточным боеприпасом, но это ни о чём не говорит, потому что… США отрицают применение HIMARS, а джентльменам принято верить на слово. Даже если это слово входит в противоречие с предыдущим официальным (а заявление на брифинге – официальное) заявлениям тех же самых джентльменов, о том, что HIMARS мог быть применён.То, что остатки боеприпаса были найдены на месте взрыва и определены именно как ракета от HIMARS, никакого значения не имеет – России всё равно никто не поверит, тем более, что сами обломки могли быть найдены в районе военных объектов, поражённых этой системой.В опубликованную российскими каналами версию о том, что ВСУ могли ввести американцев в заблуждение, мы не очень верим именно потому, что США наверняка принимали участие в планировании этого теракта. В конце концов – какая разница, идёт ли речь об аль-Завахири или азовцах? Логика-то одна и та же…Кстати, а засыпание Донецка "лепестками" это не теракт? Мы просто так спросили...* "Исламское государство Ирака и Леванта" – террористическая организация, запрещённая в России.** "Украинское государство Ивано-Франковска и Львова" – шуточное название Украины, в России не запрещённой.
https://ukraina.ru/20220730/1037040343.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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украина, игил, сша, теракт, мнения

Почему хрен редьки не слаще. ИГИЛ* и УГИЛ** - это ещё раз о Еленовке

11:48 02.08.2022
 
© РИА Новости . скриншот видео
- РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . скриншот видео
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Василий Стоякин
Василий Стоякин
Все материалы
В ночь с 1 на 2 августа Белый дом опубликовал две новости. Джозеф Байден, с одной стороны, сообщил об уничтожении в Кабуле лидера "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири, который координировал проведение теракта 11 сентября 2001 года, с другой стороны, анонсировал предоставление Украине нового пакета военной помощи в размере $ 550 млн., включающего, в основном, боеприпасы.
На вторую новость отреагировал Владимир Зеленский: "спасибо президенту США Джо Байдену за лидерство и прочную поддержку Украины и понимание угрозы для цивилизованного мира со стороны России. Вместе стоим на защите ценностей свободы, общих для Украины и США. Новый пакет оборонной помощи приближает нас к победе".
Брифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
30 июля, 14:21
"Зеленский лично несет ответственность за кровавую бойню в Еленовке" - КонашенковМинистерство обороны РФ прокомментировало удар ВСУ по колонии в Еленовке, ДНР и опубликовало список погибших. Ответственность лежит на президенте Украины Владимире Зеленском, заявил 30 июля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков
На первую новость официальной реакции не было, хотя УНИАН завершило публикацию новости многозначительной фразой "Путин следующий?". Что, собственно, наглядно показывает близкородственные связи Украины (той её части, которую представляет УНИАН) с ИГИЛ*, а равно и такие же связи США.
Последнее ещё более полно раскрыто в опубликованном британской The Daily Telegraph сообщении представителя главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого. По его словам, украинские военные перед применением HIMARS консультируются с США. И США могут отменить нанесение ударов.
Собственно, мы полагали, что представители США непосредственно принимают участие в планировании операций с использованием HIMARS. Как минимум, предоставляют разведданные, с использованием которых наносятся удары. Но так тоже сойдёт.
И тут возникает вопрос с Еленовкой. 29 июля РИА Новости, со ссылкой на заявление "высокопоставленного представителя Пентагона" на брифинге, сообщило, что. По мнению США "если это был удар с украинской стороны, я вас уверяю, они не хотели этого делать".
Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War – исследовательская организация неоконов, в работе которой принимают ряд политиков, дипломатов и бывших военных) с уверенностью пишет, что "российские силы несут ответственность за убийство 53 украинских военнопленных в результате взрыва 28 июля в подконтрольной России тюрьме в Оленевке (неудачная транслитерация украинизированного названия "Оленовка", – Авт.) Донецкой области".
Доказательства выглядят так: "в результате нападения было повреждено только одно здание. (…) Разрушение тюрьмы было результатом точечного удара. (...) Учитывая оценку США о том, что HIMARS не использовались при нападении, ISW считает, что Россия несет ответственность за это нападение на украинских военнопленных".
Т.е., удар был нанесён высокоточным боеприпасом, но это ни о чём не говорит, потому что… США отрицают применение HIMARS, а джентльменам принято верить на слово. Даже если это слово входит в противоречие с предыдущим официальным (а заявление на брифинге – официальное) заявлениям тех же самых джентльменов, о том, что HIMARS мог быть применён.
То, что остатки боеприпаса были найдены на месте взрыва и определены именно как ракета от HIMARS, никакого значения не имеет – России всё равно никто не поверит, тем более, что сами обломки могли быть найдены в районе военных объектов, поражённых этой системой.
Взрыв в Донбассе - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
30 июля, 14:16
Еленовка: ценное уточнение Пентагона и новые факты по Буче
В опубликованную российскими каналами версию о том, что ВСУ могли ввести американцев в заблуждение, мы не очень верим именно потому, что США наверняка принимали участие в планировании этого теракта. В конце концов – какая разница, идёт ли речь об аль-Завахири или азовцах? Логика-то одна и та же…
Кстати, а засыпание Донецка "лепестками" это не теракт? Мы просто так спросили...
* "Исламское государство Ирака и Леванта" – террористическая организация, запрещённая в России.
** "Украинское государство Ивано-Франковска и Львова" – шуточное название Украины, в России не запрещённой.
 
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