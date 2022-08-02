"Оно нам вообще надо?" Медведев отреагировал на предложение Байдена
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220802/1037092408.html
"Оно нам вообще надо?" Медведев отреагировал на предложение Байдена
"Оно нам вообще надо?" Медведев отреагировал на предложение Байдена
"Оно нам вообще надо?" Медведев отреагировал на предложение Байдена
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил задуматься, нуждается ли Россия в нынешних обстоятельствах в военных обещаниях США об ограничении ядерных потенциалов. Об этом 1 августа он написал в свеем Telegram-канале
2022-08-02T10:05
2022-08-02T10:06
новости
медведев
дснв
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103415/56/1034155631_0:0:2842:1598_1920x0_80_0_0_39845a0df563353fbe934a31fc8a1679.jpg
Таким образом он отреагировал на слова президента США Джо Байдена о том, что Белый дом готов обсуждать с Москвой новую систему контроля над вооружением, которая заменит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), истекающий в 2026 году.ДСНВ - договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.Договор был подписан президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года. Позже, 27 января 2021 года, Государственная дума и Совет Федерации ратифицировали соглашение между Россией и США о продлении ДСНВ до 5 февраля 2026 года.
https://ukraina.ru/20220802/1037090118.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103415/56/1034155631_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d9bffc821a95467e0c149f0d25525047.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, медведев, дснв, джо байден

"Оно нам вообще надо?" Медведев отреагировал на предложение Байдена

10:05 02.08.2022 (обновлено: 10:06 02.08.2022)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкД. Медведев дал интервью телеканалу "Аль-Джазира"
Д. Медведев дал интервью телеканалу Аль-Джазира - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать в
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил задуматься, нуждается ли Россия в нынешних обстоятельствах в военных обещаниях США об ограничении ядерных потенциалов. Об этом 1 августа он написал в свеем Telegram-канале

"Байден скрепя сердце выплюнул, что, мол, даже во времена холодной войны СССР и США обсуждали вопросы безопасности и находили компромиссы. И что нужен новый договор об ограничении ядерных потенциалов, который заменит СНВ-3, истекающий в 2026 году. Все это, конечно, хорошо. Тем не менее еще раз замечу: сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже! И не мы в ней виноваты. Ну и главное… Оно нам вообще надо? Мир стал другим", - написал Медведев.

Таким образом он отреагировал на слова президента США Джо Байдена о том, что Белый дом готов обсуждать с Москвой новую систему контроля над вооружением, которая заменит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), истекающий в 2026 году.
ДСНВ - договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Договор был подписан президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года. Позже, 27 января 2021 года, Государственная дума и Совет Федерации ратифицировали соглашение между Россией и США о продлении ДСНВ до 5 февраля 2026 года.
Ненси Пелоси орден княгини Ольги
09:19
Global Times: "упрямство и эгоизм Пелоси станут началом конца американской гегемонии"Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может способствовать воссоединению острова с КНР и привести к необратимым последствиям в регионе. К такому выводу пришли аналитики, опрошенные сотрудниками китайской газеты Global Times. Об этом издание написало 2 августа
 
НовостиМедведевДСНВДжо Байден
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:02Ирина Верещук: Принудительная эвакуация из Донбасса началась
11:52Болгарские работодатели требуют от правительства возобновить поставки газа
11:48Почему хрен редьки не слаще. ИГИЛ* и УГИЛ** - это ещё раз о Еленовке
11:41Более пятидесяти человек за сутки: Басурин сообщил о потерях ВСУ в ДНР
11:30Херсонские предприятия ждут заказов из России
11:29Больше не надо доказывать, что ты русский: Шеслер о новых реалиях и новых законах. Видео
11:22Новая холодная война: в МИД Турции обеспокоены последствиями украинского конфликта
11:15"Сказочник" и "один дилер на двоих": немцы пришли в бешенство от высказывания Дуды
11:15Военный эксперт рассказал, где США развяжут войну, пока Россия занята Украиной
10:59Киев пытается сорвать референдум на освобожденных территориях – ЛНР
10:57Хроника событий на Украине на утро 2 августа
10:46Раскол в СБУ: сбежавших с освобожденных территорий сотрудников обвиняют в халатности
10:31Проблемы с водой в прошлом: крымские водохранилища рекордно заполнены водой
10:28Не Днепр и не Харьков. Военный эксперт о том, куда сбегут ВСУ из Славянска и Краматорска
10:23"Как ослабление Германии может помочь Украине?.." - Шольц начал задавать неудобные вопросы
10:12"Космос" принят: в Минобороны рассказали о запуске ракеты с Плесецка
10:05"Оно нам вообще надо?" Медведев отреагировал на предложение Байдена
10:02Вопрос об украинских "лепестках" поднимут в ООН
10:01Военный эксперт сказал, что начнется, когда у ВСУ закончатся все кадровые военные
09:55Без проверки никуда: судно с украинским зерном досмотрят в Стамбуле
Лента новостейМолния