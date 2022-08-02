"Оно нам вообще надо?" Медведев отреагировал на предложение Байдена
10:05 02.08.2022 (обновлено: 10:06 02.08.2022)
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкД. Медведев дал интервью телеканалу "Аль-Джазира"
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил задуматься, нуждается ли Россия в нынешних обстоятельствах в военных обещаниях США об ограничении ядерных потенциалов. Об этом 1 августа он написал в свеем Telegram-канале
"Байден скрепя сердце выплюнул, что, мол, даже во времена холодной войны СССР и США обсуждали вопросы безопасности и находили компромиссы. И что нужен новый договор об ограничении ядерных потенциалов, который заменит СНВ-3, истекающий в 2026 году. Все это, конечно, хорошо. Тем не менее еще раз замечу: сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже! И не мы в ней виноваты. Ну и главное… Оно нам вообще надо? Мир стал другим", - написал Медведев.
Таким образом он отреагировал на слова президента США Джо Байдена о том, что Белый дом готов обсуждать с Москвой новую систему контроля над вооружением, которая заменит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), истекающий в 2026 году.
ДСНВ - договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Договор был подписан президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года. Позже, 27 января 2021 года, Государственная дума и Совет Федерации ратифицировали соглашение между Россией и США о продлении ДСНВ до 5 февраля 2026 года.
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