https://ukraina.ru/20220802/1037092408.html

"Оно нам вообще надо?" Медведев отреагировал на предложение Байдена

"Оно нам вообще надо?" Медведев отреагировал на предложение Байдена

"Оно нам вообще надо?" Медведев отреагировал на предложение Байдена

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил задуматься, нуждается ли Россия в нынешних обстоятельствах в военных обещаниях США об ограничении ядерных потенциалов. Об этом 1 августа он написал в свеем Telegram-канале

2022-08-02T10:05

2022-08-02T10:05

2022-08-02T10:06

новости

медведев

дснв

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103415/56/1034155631_0:0:2842:1598_1920x0_80_0_0_39845a0df563353fbe934a31fc8a1679.jpg

Таким образом он отреагировал на слова президента США Джо Байдена о том, что Белый дом готов обсуждать с Москвой новую систему контроля над вооружением, которая заменит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), истекающий в 2026 году.ДСНВ - договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.Договор был подписан президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года. Позже, 27 января 2021 года, Государственная дума и Совет Федерации ратифицировали соглашение между Россией и США о продлении ДСНВ до 5 февраля 2026 года.

https://ukraina.ru/20220802/1037090118.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, медведев, дснв, джо байден