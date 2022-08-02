Великобритания плетет интриги, чтобы забрать себе венесуэльское золото – СМИ - 02.08.2022 Украина.ру
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Великобритания плетет интриги, чтобы забрать себе венесуэльское золото – СМИ
Великобритания плетет интриги, чтобы забрать себе венесуэльское золото – СМИ - 02.08.2022 Украина.ру
Великобритания плетет интриги, чтобы забрать себе венесуэльское золото – СМИ
Признание фиктивного правительства Хуана Гуаидо – только повод для Великобритании, чтобы присвоить запас Венесуэлы, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата правящей социалистической партии Хакобо Торреса
2022-08-02T09:45
2022-08-02T09:45
новости
золото
венесуэла
николас мадуро
великобритания
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"Основной мотив для признания фиктивного, несуществующего правительства Хуана Гуаидо заключается в присвоении золота Венесуэлы... британское правительство нарушает международное право и отвергает законное представительство нашего Центрального банка и нашего правительства, чтобы оставить себе эти тонны золота", - приводит агентство его слова.По слова Торреса, Британское правительство продолжает "придерживаться колониального менталитета", чтобы распоряжаться ресурсами, принадлежащими другим народам, в частности, венесуэльскому.Он подчеркнул, что президента Николас Мадуро и его правительство были выбраны имело народным волеизъявлением.На прошлой неделе Высокий суд Великобритании отклонил иск Каракаса о возвращении золотого запасы страны на сумму около 2 миллиардов долларов.
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новости, золото, венесуэла, николас мадуро, великобритания

Великобритания плетет интриги, чтобы забрать себе венесуэльское золото – СМИ

09:45 02.08.2022
 
© РИА Новости . Виталий Безруких / Перейти в фотобанкСлитки золота
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Виталий Безруких
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Признание фиктивного правительства Хуана Гуаидо – только повод для Великобритании, чтобы присвоить запас Венесуэлы, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата правящей социалистической партии Хакобо Торреса
"Основной мотив для признания фиктивного, несуществующего правительства Хуана Гуаидо заключается в присвоении золота Венесуэлы... британское правительство нарушает международное право и отвергает законное представительство нашего Центрального банка и нашего правительства, чтобы оставить себе эти тонны золота", - приводит агентство его слова.
По слова Торреса, Британское правительство продолжает "придерживаться колониального менталитета", чтобы распоряжаться ресурсами, принадлежащими другим народам, в частности, венесуэльскому.
Он подчеркнул, что президента Николас Мадуро и его правительство были выбраны имело народным волеизъявлением.
На прошлой неделе Высокий суд Великобритании отклонил иск Каракаса о возвращении золотого запасы страны на сумму около 2 миллиардов долларов.
Нестор Махно коллаж - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 07:51
Мифы и правда о Несторе Махно: золото, анархия и контрразведка
 
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