https://ukraina.ru/20220802/1037090732.html

Великобритания плетет интриги, чтобы забрать себе венесуэльское золото – СМИ

Великобритания плетет интриги, чтобы забрать себе венесуэльское золото – СМИ - 02.08.2022 Украина.ру

Великобритания плетет интриги, чтобы забрать себе венесуэльское золото – СМИ

Признание фиктивного правительства Хуана Гуаидо – только повод для Великобритании, чтобы присвоить запас Венесуэлы, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата правящей социалистической партии Хакобо Торреса

2022-08-02T09:45

2022-08-02T09:45

2022-08-02T09:45

новости

золото

венесуэла

николас мадуро

великобритания

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"Основной мотив для признания фиктивного, несуществующего правительства Хуана Гуаидо заключается в присвоении золота Венесуэлы... британское правительство нарушает международное право и отвергает законное представительство нашего Центрального банка и нашего правительства, чтобы оставить себе эти тонны золота", - приводит агентство его слова.По слова Торреса, Британское правительство продолжает "придерживаться колониального менталитета", чтобы распоряжаться ресурсами, принадлежащими другим народам, в частности, венесуэльскому.Он подчеркнул, что президента Николас Мадуро и его правительство были выбраны имело народным волеизъявлением.На прошлой неделе Высокий суд Великобритании отклонил иск Каракаса о возвращении золотого запасы страны на сумму около 2 миллиардов долларов.

https://ukraina.ru/20220731/1037027252.html

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новости, золото, венесуэла, николас мадуро, великобритания