https://ukraina.ru/20220802/1037086219.html

Косовский конфликт ушёл в отпуск

Косовский конфликт ушёл в отпуск

Косовский конфликт ушёл в отпуск

Украина.ру, 02.08.2022

2022-08-02T07:48

2022-08-02T07:48

2022-08-02T09:02

эксклюзив

сербия

косово

россия

александр вучич

сша

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Накануне сезона отпусков западные политики уговорили Приштину отсрочить на месяц введение дискриминационных мер против сербов. Но осенью принуждение Белграда к введению санкций против России продолжится.На Балканах уже привыкли к тому, что тут всё происходит внезапно, а история всегда повторяется не как фарс, а как трагедия. И хотя драка болельщиков загребского «Динамо» и белградской «Црвеной звезды» в мае 1990-го стала началом лишь сербско-хорватской войны, а не мировой, как выстрел Гаврилы Принципа в Сараево в июне 1914-го, — однако к любому публичному конфликту, пусть даже словесному, в регионе относятся очень серьёзно.Поэтому когда 30 июля глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что албанская сторона «готовит ад» в Косово на фоне решения о прекращении действия в крае сербских документов и номерных знаков с 1 августа, напряглись не только в соседних странах. А после слов Александра Вучича вечером следующего дня о том, что в полночь косовская «армия» планирует напасть на северную часть Косово, в большинстве населённую сербами, но «Сербия победит», — в Европе и мире всерьёз заговорили о возможности новой войны на Балканах.Стоит отметить, что согласно резолюции СБ ООН 1203 никакой армии власти в Приштине создавать не имеют права, — но она действует под видом спецназа. Примечательно, что эти подразделения тренировали военные из состава «миротворческой миссии KFOR» под управлением НАТО. В качестве инструкторов выступали и украинские военные из состава этой миссии — правда, в апреле украинский контингент из 40 солдат и офицеров был отозван на родину.Итак, 1 августа спецназ самопровозглашённой «Республики Косово» действительно появился на административной границе с Сербией, и на некоторое время заблокировал КПП «Яринье» и «Брняк». В ответ сербы заблокировали грузовиками дороги в муниципалитетах на севере Косово, в северной части Косовской-Митровицы включили воздушную тревогу, а в храмах города начали бить во все колокола. В южной части города стали собираться косовские албанцы, и на мосту через реку Ибар, разделяющую две части Косовской-Митровицы, появились военные из контингента KFOR… В общем, ружьё висело на стене, но западные режиссёры нынешнего этапа косовского конфликта пока решили сделать театральную паузу.Косовский конфликт. Историческая справкаКроме до сих пор ещё значительной сербской общины и ряда предприятий, главная ценность края Косово для сербского народа — духовная. В XII—XIII веках край стал религиозным, культурным и политическим центром Сербии, в конце XIII века резиденция митрополита Сербской православной церкви была перенесена в косовский город Печ. Однако постоянные войны, которые вели между собой местные правители, существенно ослабили Сербию в условиях нарастающей угрозы со стороны Османской империи.В 1389 году на Косовом поле (рядом с Приштиной, ныне главным городом Косово) объединённая сербская армия князя Лазаря была разбита численно превосходящими войсками султана Мурада I, а сам князь убит. Сербия признала сюзеренитет Османской империи, и хотя окончательная потеря сербской государственности произошла через несколько десятилетий, именно битва на Косовом поле стала важнейшим историческим событием, которое ярче других врезалось в народное сознание. День этой битвы, Видовдан (28 июня), стал главным национальным праздником Сербии, в который не принято петь и веселиться.Хотя на протяжении веков турецкого владычества из Косово изгоняли сербов и заселяли туда мусульман, в первую очередь албанцев, по состоянию на 1920 год албанцы составляли лишь 49,5% населения края. В годы Второй мировой войны территория Косово была оккупирована Италией и включена в состав Албании, албанскими националистами были убиты тысячи сербов. От 100 до 200 тысяч сербов покинули эти земли, на их место из Албании переселились от 70 до 100 тысяч албанцев.После освобождения края в 1944 году Народно-освободительная армия Югославии столкнулась с серьезным сопротивлением косовских албанцев, только к июлю 1945 года их отряды были разгромлены или вытеснены в соседние страны. Стремясь успокоить местных албанцев, недовольных возвращением Косово в состав Сербии, глава югославских коммунистов Иосиф Броз Тито запретил изгнанным сербам возвращаться в Косово и пообещал рассмотреть вопрос о возможном объединении Югославии с Албанией. Именно с этой целью территория Косово была выделена в автономную область в составе Сербии в рамках Федеративной Народной Республики Югославии в 1945 году.Принятие новой Конституции СФРЮ в 1974 году увеличило степень автономности краев, будучи в составе Сербии, они имели почти те же права, что и сама Сербия в рамках Югославии. Косово и Воеводина могли блокировать любое решение Сербии, в то время как республика не могла влиять на решения своих автономий. Руководящие органы Косово подчинялись республиканским властям только в том случае, если считали это выгодным для себя. В крае фактически дискриминировались сербы, и постоянно росло количество албанцев: в 1971-м они составляли уже 71,8% населения края, а в 1991-м — и вовсе 86,9%.В 1990-м был принят новый Основной Закон Сербии, восстановивший верховенство республиканских законов над краевыми на всей территории республики. Косово была оставлена лишь территориальная и культурная автономия. Косовские албанцы не признали новую Конституцию и стали создавать параллельные албанские структуры власти. В 1991 году в крае был проведен нелегальный референдум, одобривший независимость Косово. Косовские националисты провозгласили непризнанную "Республику Косово", избрали президентом Ибрагима Ругову. Для борьбы за независимость в 1996 году была создана "Освободительная армия Косово".В 1998 году межэтнический конфликт перерос в кровопролитные вооруженные столкновения. 24 марта 1999 года без санкции ООН началась военная операция НАТО против Югославии, продолжавшаяся до 20 июня 1999-го, когда из Косово был завершен вывод югославских войск. После этого в край были введены миротворцы ООН (формально, реально — войска стран НАТО). В августе 1999 на границе Косово и Македонии было начато строительство одной из самых больших в Европе военных баз США Camp Bondsteel (открыта летом 2000 года). Несмотря на наличие западных военных и полиции, с 1999 года на почве этнических конфликтов Косово покинуло более 200 тысяч сербов.17 февраля 2008 года состоящий исключительно из албанцев "парламент Косово" принял декларацию о независимости "Республики Косово". Это создало прецедент насильственного передела границ в Европе, ведь в июле 2010 года Международный суд ООН решил, что провозглашение независимости Косово от Сербии не противоречит нормам международного права.К настоящему времени Косово признают меньше половины из 193 стран-членов ООН. Не признают Косово, помимо Сербии, в частности, Россия, Китай, Индия, а также Грузия, Молдова и Украина. Кроме того, независимость Косово не признали и пять стран ЕС: Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия. Москва, несмотря на то, что до сих пор официально считает Косово частью Сербии, применила "косовский прецедент" на Кавказе, признав независимость Абхазии и Южной Осетии, а также для обоснования воссоединения Крыма с Россией.В апреле 2013 года в Брюсселе было подписано трёхстороннее соглашение между ЕС, Сербией и "Республикой Косово", предусматривающее нормализацию отношений между Белградом и Приштиной. Хотя с сербской стороны документ подписал тогдашний премьер Ивица Дачич, однако его первый заместитель Александр Вучич, ныне всевластный президент Сербии, никогда не выступал против этого соглашения с приштинскими властями.Согласно нему Сербия де-факто признала независимость своей автономии, согласившись с контролем приштинских властей над землёй, предприятиями, правоохранительной и судебной системой на территории Косово. Все эти обязательства Белград беспрекословно выполнил ещё в 2013-2016 годах, при этом Приштина публично отказалась выполнять своё единственное обязательство – создать Ассоциацию сербских общин с декоративными правами."Ползучее наступление" на права сербовС тех пор власти в Приштине неоднократно устраивали дискриминационные и даже карательные акции в отношении сербов, которые составляют большинство на севере края, перекрывали КПП на границе с остальной территорией Сербии. В ответ косовские сербы проводили массовые акции протеста, физически блокировали дороги и т.п.Так, в октябре 2018 года косовский спецназ занял подходы к самой крупной на Балканах ГЭС "Газиводе", а позже взял её под физический контроль. Тогда Сербия даже стягивала бронетехнику к административной границе с Косово.В сентябре 2021 года власти "Республики Косово" в одностороннем порядке хотели заставить все въезжающие в край автомобили с сербскими номерами менять их на временные косовские. Тогда в дело вмешался Евросоюз, и было принято "компромиссное решение" – на сербских номерах стали заклеивать специальными стикерами герб Сербии. Аналогично действовали с номерами, выданными властями "Республики Косово", – если автомобили с ними въезжали в Сербию.С 1 августа 2022-го в Приштине решили не просто принудительно менять сербские номера на автомобилях, въезжающих в Косово, но и объявить такие номера незаконными в принципе (а ними до сих пользуются многие из 100 тысяч косовских сербов). Кроме того, вне закона планировалось объявить и все выданные властями Сербии удостоверения личности. Такие шаги в Белграде расценили как террор и попытку выдавить сербов из Косово.У этих действий приштинских властей есть и ещё один аспект – антироссийский. Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко прямо заявил (https://ukraina.ru/20220801/1037070778.html), что Запад использует косовский вопрос, чтобы заставить Сербию пойти по пути единой европейской политики антироссийских санкций. Многие комментаторы напомнили также о том, что 26 июля в Вашингтоне состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с "премьер-министром" Косово Альбином Курти и "президентом" самопровоглашённой республики Вьосой Османи.А президент Сербии Александр Вучич в упомянутом выступлении 31 июля, в частности, сказал: "Приштинские власти пытаются воспользоваться настроениями в мире, где, по их мнению, они могут разыграть карту “большой Путин – малый Путин” (то есть сам Вучич – прим.) и “Альбин Курти в образе Зеленского”, борющийся против великосербской гегемонии"."Прошу представителей больших и могущественных стран вспомнить о международном праве и ​​не допустить, чтобы их подопечные разжигали конфликт. Мы будем молиться о мире и искать мира, но капитуляции не будет, и Сербия победит. Если они посмеют терроризировать и убивать сербов, Сербия победит. Если они не хотят мира, пусть знают – победит Сербия", – также заявил Александр Вучич.После этого посол США в Косово Джеффри Ховенье встретился с Вьосой Османи и Альбином Курти, Приштина сняла блокаду с пограничных переходов и отложила применение дискриминационных мер в отношении сербов края сроком на один месяц. При этом между Вашингтоном и Брюсселем уже началось публичное соревнование за то, кто же сыграл главную роль во временной приостановке эскалации конфликта.Так, 1 августа официальный представитель ЕС Петер Стано заявил: "После того, как Косово вняло просьбе Верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля и США отложить запланированные меры в отношении номерных знаков и удостоверений личности косовских сербов, ЕС призвал обе стороны встретиться в Брюсселе, чтобы обсудить путь к прогрессу".Однако такая встреча может состояться не раньше конца августа – ведь ныне европейские и американские чиновники собираются уйти в отпуска, сезон которых на Западе начинается на следующей неделе. Кстати, некоторые брюссельские аналитики именно этим объясняют ту лёгкость, с которой Приштина согласилась отложить реализацию своих решений. Мол, руководителям "Республики Косово" объяснили, что в этот период не смогут оперативно им помочь в случае серьёзной эскалации конфликта с Сербией.А вот вернувшись после отдыха в брюссельские и вашингтонские кабинеты, можно будет вновь попытаться использовать косовскую проблему как рычаг давления на Белград – чтобы тот если не присоединился к антироссийским санкциям, то хотя бы сделал какой-то публичный выпад против Москвы. Увенчаются ли подобные планы успехом – проверим уже 1 сентября.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20220802/1037077007.html

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Олег Хавич

эксклюзив, сербия, косово, россия, александр вучич, сша