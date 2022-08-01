Посол РФ: с помощью Косово Запад выдавливает из Сербии антироссийские санкции - 01.08.2022 Украина.ру
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Посол РФ: с помощью Косово Запад выдавливает из Сербии антироссийские санкции
Посол РФ: с помощью Косово Запад выдавливает из Сербии антироссийские санкции - 01.08.2022 Украина.ру
Посол РФ: с помощью Косово Запад выдавливает из Сербии антироссийские санкции
Запад использует косовский вопрос, чтобы заставить Сербию пойти по пути единой европейской политики антироссийских санкций. Такое заявление 1 августа в эфире телеканала "Россия-24" сделал посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко
2022-08-01T14:47
2022-08-01T14:47
новости
сербия
белград
косово
санкции
сша
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По его словам, Косово и Республика Сербская являются двумя рычагами повышенного давления на Белград уже давно, однако сейчас эти способы манипуляции приобрели для Европы новое значение."И цель, немаловажно, может быть, еще более значимая для коллективного Запада - путем давления, путем провокаций по этим двум весьма и весьма болезненным для Белграда направлениям поставить его в такое положение, когда он не сможет уже, так считает Запад, я думаю, это глубоко ошибочно, не сможет бороться за сохранение своей позиции по неприятию, жесткому отказу от согласия с антироссийскими мерами и санкциями Европейского союза", - сказал посол.Вечером 31 июля и в ночь на 1 августа на севере Косово произошли беспорядки. Причиной стали анонсированный Приштиной запрет на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа.Власти Косово сначала стянули полицию, однако после соответствующего призыва США отложили вызвавший напряжение населения запрет на месяц.
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новости, сербия, белград, косово, санкции, сша

Посол РФ: с помощью Косово Запад выдавливает из Сербии антироссийские санкции

14:47 01.08.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкКрупнейшая акция протеста против провозглашения независимости Косово проходит в Белграде.
Крупнейшая акция протеста против провозглашения независимости Косово проходит в Белграде. - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Запад использует косовский вопрос, чтобы заставить Сербию пойти по пути единой европейской политики антироссийских санкций. Такое заявление 1 августа в эфире телеканала "Россия-24" сделал посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко
По его словам, Косово и Республика Сербская являются двумя рычагами повышенного давления на Белград уже давно, однако сейчас эти способы манипуляции приобрели для Европы новое значение.
"И цель, немаловажно, может быть, еще более значимая для коллективного Запада - путем давления, путем провокаций по этим двум весьма и весьма болезненным для Белграда направлениям поставить его в такое положение, когда он не сможет уже, так считает Запад, я думаю, это глубоко ошибочно, не сможет бороться за сохранение своей позиции по неприятию, жесткому отказу от согласия с антироссийскими мерами и санкциями Европейского союза", - сказал посол.
Вечером 31 июля и в ночь на 1 августа на севере Косово произошли беспорядки. Причиной стали анонсированный Приштиной запрет на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа.
Власти Косово сначала стянули полицию, однако после соответствующего призыва США отложили вызвавший напряжение населения запрет на месяц.
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"Ковырнуть заживающую ранку": Кадыров объяснил, кто стоит за конфликтом Сербии и КосовоНа севере Косово произошли беспорядки из-за запланированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа. Ситуацию в своем Telegram-канале прокомментировал в тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров
 
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