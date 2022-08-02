https://ukraina.ru/20220802/1037066985.html

"Кто первый заявил, тот и победил": эксперт рассказал, где лидирует Украина, а не Россия

"Кто первый заявил, тот и победил": эксперт рассказал, где лидирует Украина, а не Россия - 02.08.2022 Украина.ру

"Кто первый заявил, тот и победил": эксперт рассказал, где лидирует Украина, а не Россия

Теракт в Севастополе дает возможность киевскому режиму одержать очередную победу в медиапространстве, кричать о нанесенных разрушениях, даже если это не так, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру

2022-08-02T04:30

2022-08-02T04:30

2022-08-02T04:30

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украина

россия

севастополь

теракт

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Украинский беспилотник 31 июля нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота в городе из соображений безопасности отменены.В пресс-службе флота уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный БПЛА."Украина уже пишет, что атаковала штаб с помощью беспилотников. Но можно же по-разному оценить эти вещи. Кто-то подумает, что прилетели Байрактары и нанесли огромный удар ракетами или бомбами, а на самом деле мелочь сбросила взрывчатое вещество и люди пострадали от осколков. Никто не будет разбираться. А украинские паблики уже ярко описывают, как все это произошло.По его мнению, в информационном пространстве Украина старается одержать победу за победой, даже если Россия ее разоблачает, "это уже неважно, главное, кто первый сказал".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220801/1037061453.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, россия, севастополь, теракт