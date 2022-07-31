Алексей Леонков об атаке на штаб Черноморского флота и о наступлении ВСУ в Херсоне - 31.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220731/1037048844.html
Алексей Леонков об атаке на штаб Черноморского флота и о наступлении ВСУ в Херсоне
Алексей Леонков об атаке на штаб Черноморского флота и о наступлении ВСУ в Херсоне - 31.07.2022 Украина.ру
Алексей Леонков об атаке на штаб Черноморского флота и о наступлении ВСУ в Херсоне
Украина.ру, 31.07.2022
2022-07-31T10:54
2022-07-31T10:54
интервью
алексей леонков
севастополь
теракт
теракт
украина
всу
черноморский флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103160/28/1031602802_105:0:770:374_1920x0_80_0_0_92b93ea85080fbc7a182a1994b0a3e7a.jpg
Теракт в Севастополе дает возможность режиму Зеленского одержать очередную победу в медиапространстве, кричать о нанесенных разрушениях, даже если это совсем не так. Здесь главное, кто первым заявил, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Украинский беспилотник утром в воскресенье нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота в городе из соображений безопасности отменены. В пресс-службе флота уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный БПЛА.- Алексей Петрович, откуда противник мог его запустить? Есть ли смысл критиковать наши ПВО или спецслужбы?- Судя по поступающей информации о незначительных повреждениях, этот беспилотник был собран на коленках и к нему было привязано взрывчатое вещество. Было ли это ВОГ или граната, установит следствие. Но сам факт говорит о том, что запускали его неподалеку. Беспилотник был такого размера, что ПВО его не заметила.Это также говорит о том, что на территории Крыма могут действовать диверсионные группы. Необязательно, что это именно ВСУ. Это могут быть сочувствующие Украине. Оперативники ФСБ уже не раз накрывали ячейки, которые тоже готовили теракты. Это тоже нужно квалифицировать как теракт, подготовленной группой лиц.Скоро такую группу лиц найдут. И тогда станет ясно, были ли это профессионалы, или это были любители, которые из-за сочувствия Украины или ради денежного вознаграждения пошли на этот преступный шаг.- А не проще было попытаться ударить HIMARS`ом или "Точкой-У"?- Вопрос в расстоянии. Любой HIMARS полетит через территорию, где стоят наши войска и комплексы ПВО. Они HIMARS`ами пытались добить до Севастополя, они Антоновский мост в Херсоне пытались разрушить, нанесли ему повреждение, но не разрушили.Это максимальное расстояние. Если бы они разместили их на линии боевого соприкосновения, то это закончилось бы весьма плачевно. Ракеты мы, может, и не перехватили бы, но сразу бы уничтожили пусковые установки. Поэтому они бьют издалека чтобы быть вне пределов наших станций контрбатарейной борьбы. Так что добить до Севастополя HIMARS`ами или «Точкой-У» невозможно.Понятно, что Украина сейчас педалирует эту тему. Она говорит, что скоро у нее появятся комплексы с дальностью в 300 км. Они могут добить до Севастополя и до Крымского моста. Но против таких комплексов у нас ПВО развернуто, но против маленьких БПЛА, которые делаются из композитных материалов (электрический мотор, пенопластовое крыло). Их производство на Украине было налажено. Далее дело нехитрое. Небольшая камера и отправка в сторону цели. Эта атака всегда внезапная. На такие беспилотники не действуют комплексы РЭБ, потому что там нечему действовать.Единственное спасение от этого – профилактическая работа, чем ФСБ и так занимается. И нужно понимать, что Крым находится в прифронтовой полосе. Чем дальше мы отодвинем эту полосу, тем лучше будет для граждан России в том числе.- Сколько должно пройти времени, чтобы наша ПВО перестроилась на эти мелкие дроны?- Есть такие станции, которые используются в столицах нашей Родины. Они обеспечивают видимость любых беспилотников. Еще в качестве профилактической меры нужно делать бесполетную зону. Нужно запретить беспилотникам находиться в воздушном пространстве в прифронтовой зоне. Должны остаться только те беспилотники, которые участвуют в боевых операциях. Чтобы не было ситуации, что под видом курортного сезона кто-то прошел и запустил дрон. Нужно это полностью запретить.- С чем вы вообще связываете такую активность Украины? У них правда на фронте так плохо, что им нужно это хоть как-то перебить?- Вы правильно говорите. У них нет значимых побед. Они объявили стратегическое контрнаступление на Херсон, которого уже две недели нет. Зеленский вообще ставил сроки этого наступления от трех до шести недель. Ничего нет, но нужны какие-то значимые для них вещи.Украина уже пишет, что атаковала штаб с помощью беспилотников. Но можно же по-разному оценить эти вещи. Кто-то подумает, что прилетели Байрактары и нанесли огромный удар ракетами или бомбами, а на самом деле мелочь сбросила взрывчатое вещество и люди пострадали от осколков. Никто не будет разбираться. А украинские паблики уже ярко описывают, как все это произошло.Так что в информационном пространстве они стараются одерживать победу за победой. Даже если мы их разоблачаем, это уже неважно. Главное, кто первый сказал.- А на Херсон почему не наступают? Вроде бы у них такие возможности есть.- Говорят, что есть. Но что-то никто пока не видел эту живую силу. Пока мелкими отрядами на южном направлении пытаются наступать. Но это открытая местность. Там все видно издалека, и все эти попытки заканчиваются неудачно. Для серьезного наступления нужно обеспечить скрытное размещение бронетехники и войск, а также провести мощную артподготовку. Из артподготовки у них только стрельба по гражданским объектам.
https://ukraina.ru/20211221/1032930528.html
https://ukraina.ru/20220731/1037048367.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103160/28/1031602802_156:0:744:441_1920x0_80_0_0_4afd983a349a9c2cf7aa2f3cb17eeaab.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, алексей леонков, севастополь, теракт, теракт, украина, всу, черноморский флот

Алексей Леонков об атаке на штаб Черноморского флота и о наступлении ВСУ в Херсоне

10:54 31.07.2022
 
© РИА Новости . Сергей МамонтовАлексей Леонков
Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Читать в
Кирилл Курбатов
автор Украина.ру
Все материалы
Теракт в Севастополе дает возможность режиму Зеленского одержать очередную победу в медиапространстве, кричать о нанесенных разрушениях, даже если это совсем не так. Здесь главное, кто первым заявил, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Украинский беспилотник утром в воскресенье нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота в городе из соображений безопасности отменены. В пресс-службе флота уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный БПЛА.
- Алексей Петрович, откуда противник мог его запустить? Есть ли смысл критиковать наши ПВО или спецслужбы?
- Судя по поступающей информации о незначительных повреждениях, этот беспилотник был собран на коленках и к нему было привязано взрывчатое вещество. Было ли это ВОГ или граната, установит следствие. Но сам факт говорит о том, что запускали его неподалеку. Беспилотник был такого размера, что ПВО его не заметила.
Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря 2021, 13:06
Алексей Леонков: Кто онВоенный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков
Это также говорит о том, что на территории Крыма могут действовать диверсионные группы. Необязательно, что это именно ВСУ. Это могут быть сочувствующие Украине. Оперативники ФСБ уже не раз накрывали ячейки, которые тоже готовили теракты. Это тоже нужно квалифицировать как теракт, подготовленной группой лиц.
Скоро такую группу лиц найдут. И тогда станет ясно, были ли это профессионалы, или это были любители, которые из-за сочувствия Украины или ради денежного вознаграждения пошли на этот преступный шаг.
- А не проще было попытаться ударить HIMARS`ом или "Точкой-У"?
- Вопрос в расстоянии. Любой HIMARS полетит через территорию, где стоят наши войска и комплексы ПВО. Они HIMARS`ами пытались добить до Севастополя, они Антоновский мост в Херсоне пытались разрушить, нанесли ему повреждение, но не разрушили.
Это максимальное расстояние. Если бы они разместили их на линии боевого соприкосновения, то это закончилось бы весьма плачевно. Ракеты мы, может, и не перехватили бы, но сразу бы уничтожили пусковые установки. Поэтому они бьют издалека чтобы быть вне пределов наших станций контрбатарейной борьбы. Так что добить до Севастополя HIMARS`ами или «Точкой-У» невозможно.
Понятно, что Украина сейчас педалирует эту тему. Она говорит, что скоро у нее появятся комплексы с дальностью в 300 км. Они могут добить до Севастополя и до Крымского моста. Но против таких комплексов у нас ПВО развернуто, но против маленьких БПЛА, которые делаются из композитных материалов (электрический мотор, пенопластовое крыло). Их производство на Украине было налажено. Далее дело нехитрое. Небольшая камера и отправка в сторону цели. Эта атака всегда внезапная. На такие беспилотники не действуют комплексы РЭБ, потому что там нечему действовать.
Единственное спасение от этого – профилактическая работа, чем ФСБ и так занимается. И нужно понимать, что Крым находится в прифронтовой полосе. Чем дальше мы отодвинем эту полосу, тем лучше будет для граждан России в том числе.
- Сколько должно пройти времени, чтобы наша ПВО перестроилась на эти мелкие дроны?
- Есть такие станции, которые используются в столицах нашей Родины. Они обеспечивают видимость любых беспилотников. Еще в качестве профилактической меры нужно делать бесполетную зону. Нужно запретить беспилотникам находиться в воздушном пространстве в прифронтовой зоне. Должны остаться только те беспилотники, которые участвуют в боевых операциях. Чтобы не было ситуации, что под видом курортного сезона кто-то прошел и запустил дрон. Нужно это полностью запретить.
- С чем вы вообще связываете такую активность Украины? У них правда на фронте так плохо, что им нужно это хоть как-то перебить?
- Вы правильно говорите. У них нет значимых побед. Они объявили стратегическое контрнаступление на Херсон, которого уже две недели нет. Зеленский вообще ставил сроки этого наступления от трех до шести недель. Ничего нет, но нужны какие-то значимые для них вещи.
Украина уже пишет, что атаковала штаб с помощью беспилотников. Но можно же по-разному оценить эти вещи. Кто-то подумает, что прилетели Байрактары и нанесли огромный удар ракетами или бомбами, а на самом деле мелочь сбросила взрывчатое вещество и люди пострадали от осколков. Никто не будет разбираться. А украинские паблики уже ярко описывают, как все это произошло.
Развожаев Штаб ЧФ РФ атака - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
10:18Спецоперация
Хроника событий на Украине на утро 31 июля: минный террор, атака на Севастополь
Так что в информационном пространстве они стараются одерживать победу за победой. Даже если мы их разоблачаем, это уже неважно. Главное, кто первый сказал.
- А на Херсон почему не наступают? Вроде бы у них такие возможности есть.
- Говорят, что есть. Но что-то никто пока не видел эту живую силу. Пока мелкими отрядами на южном направлении пытаются наступать. Но это открытая местность. Там все видно издалека, и все эти попытки заканчиваются неудачно. Для серьезного наступления нужно обеспечить скрытное размещение бронетехники и войск, а также провести мощную артподготовку. Из артподготовки у них только стрельба по гражданским объектам.
 
ИнтервьюАлексей ЛеонковСевастопольтеракттерактУкраинаВСУЧерноморский флот
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:30Подберезкин о том, где будет последняя линия обороны ВСУ
11:19Пелоси не сказала, поедет ли на Тайвань вопреки предупреждениям Пекина
11:14Инцидент в Севастополе: странности информационной кампании
10:54Алексей Леонков об атаке на штаб Черноморского флота и о наступлении ВСУ в Херсоне
10:40Сухо и почти формально. Что в Китае говорят о разговоре лидеров КНР и США
10:37В Таиланде почтили память моряков с крейсера “Аврора”
10:18Хроника событий на Украине на утро 31 июля: минный террор, атака на Севастополь
10:13В Забайкалье быстро нашли осквернителей могил участников СВО
09:50Китайский фактор: звонок Байдена и проблемы союзника
09:42Зеленский объявил обязательную эвакуацию с контролируемой Киевом части ДНР
09:34Без земель и портов: кто ещё откажется от зерна с Украины - Ищенко
09:24Черноморский флот сообщил подробности атаки на свой штаб в Севастополе
09:15Украина атаковала штаб Черноморского флота в Севастополе
09:00Военный эксперт Алехин рассказал о самой эффективной тактике спецоперации
08:45Кнутов о том, при каких условиях Россия станет чем-то между колонией и концлагерем
08:30Военный эксперт рассказал, когда поставки "HIMARS" станут бессмысленными
08:15Россия может нанести удар по любой точке Украины, если Киев перейдет черту - Евсеев
08:00Прозоров: СБУ с 2015 года серьёзно готовила подпольщиков и допускала потерю юга Украины
07:51Мифы и правда о Несторе Махно: золото, анархия и контрразведка
07:45Российские спецслужбы эффективно борются с диверсантами на новых территориях - Прозоров
Лента новостейМолния