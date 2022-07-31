https://ukraina.ru/20220731/1037048844.html

Алексей Леонков об атаке на штаб Черноморского флота и о наступлении ВСУ в Херсоне

Алексей Леонков об атаке на штаб Черноморского флота и о наступлении ВСУ в Херсоне - 31.07.2022 Украина.ру

Алексей Леонков об атаке на штаб Черноморского флота и о наступлении ВСУ в Херсоне

Украина.ру, 31.07.2022

2022-07-31T10:54

2022-07-31T10:54

2022-07-31T10:54

интервью

алексей леонков

севастополь

теракт

теракт

украина

всу

черноморский флот

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Теракт в Севастополе дает возможность режиму Зеленского одержать очередную победу в медиапространстве, кричать о нанесенных разрушениях, даже если это совсем не так. Здесь главное, кто первым заявил, считает военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Украинский беспилотник утром в воскресенье нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота в городе из соображений безопасности отменены. В пресс-службе флота уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный БПЛА.- Алексей Петрович, откуда противник мог его запустить? Есть ли смысл критиковать наши ПВО или спецслужбы?- Судя по поступающей информации о незначительных повреждениях, этот беспилотник был собран на коленках и к нему было привязано взрывчатое вещество. Было ли это ВОГ или граната, установит следствие. Но сам факт говорит о том, что запускали его неподалеку. Беспилотник был такого размера, что ПВО его не заметила.Это также говорит о том, что на территории Крыма могут действовать диверсионные группы. Необязательно, что это именно ВСУ. Это могут быть сочувствующие Украине. Оперативники ФСБ уже не раз накрывали ячейки, которые тоже готовили теракты. Это тоже нужно квалифицировать как теракт, подготовленной группой лиц.Скоро такую группу лиц найдут. И тогда станет ясно, были ли это профессионалы, или это были любители, которые из-за сочувствия Украины или ради денежного вознаграждения пошли на этот преступный шаг.- А не проще было попытаться ударить HIMARS`ом или "Точкой-У"?- Вопрос в расстоянии. Любой HIMARS полетит через территорию, где стоят наши войска и комплексы ПВО. Они HIMARS`ами пытались добить до Севастополя, они Антоновский мост в Херсоне пытались разрушить, нанесли ему повреждение, но не разрушили.Это максимальное расстояние. Если бы они разместили их на линии боевого соприкосновения, то это закончилось бы весьма плачевно. Ракеты мы, может, и не перехватили бы, но сразу бы уничтожили пусковые установки. Поэтому они бьют издалека чтобы быть вне пределов наших станций контрбатарейной борьбы. Так что добить до Севастополя HIMARS`ами или «Точкой-У» невозможно.Понятно, что Украина сейчас педалирует эту тему. Она говорит, что скоро у нее появятся комплексы с дальностью в 300 км. Они могут добить до Севастополя и до Крымского моста. Но против таких комплексов у нас ПВО развернуто, но против маленьких БПЛА, которые делаются из композитных материалов (электрический мотор, пенопластовое крыло). Их производство на Украине было налажено. Далее дело нехитрое. Небольшая камера и отправка в сторону цели. Эта атака всегда внезапная. На такие беспилотники не действуют комплексы РЭБ, потому что там нечему действовать.Единственное спасение от этого – профилактическая работа, чем ФСБ и так занимается. И нужно понимать, что Крым находится в прифронтовой полосе. Чем дальше мы отодвинем эту полосу, тем лучше будет для граждан России в том числе.- Сколько должно пройти времени, чтобы наша ПВО перестроилась на эти мелкие дроны?- Есть такие станции, которые используются в столицах нашей Родины. Они обеспечивают видимость любых беспилотников. Еще в качестве профилактической меры нужно делать бесполетную зону. Нужно запретить беспилотникам находиться в воздушном пространстве в прифронтовой зоне. Должны остаться только те беспилотники, которые участвуют в боевых операциях. Чтобы не было ситуации, что под видом курортного сезона кто-то прошел и запустил дрон. Нужно это полностью запретить.- С чем вы вообще связываете такую активность Украины? У них правда на фронте так плохо, что им нужно это хоть как-то перебить?- Вы правильно говорите. У них нет значимых побед. Они объявили стратегическое контрнаступление на Херсон, которого уже две недели нет. Зеленский вообще ставил сроки этого наступления от трех до шести недель. Ничего нет, но нужны какие-то значимые для них вещи.Украина уже пишет, что атаковала штаб с помощью беспилотников. Но можно же по-разному оценить эти вещи. Кто-то подумает, что прилетели Байрактары и нанесли огромный удар ракетами или бомбами, а на самом деле мелочь сбросила взрывчатое вещество и люди пострадали от осколков. Никто не будет разбираться. А украинские паблики уже ярко описывают, как все это произошло.Так что в информационном пространстве они стараются одерживать победу за победой. Даже если мы их разоблачаем, это уже неважно. Главное, кто первый сказал.- А на Херсон почему не наступают? Вроде бы у них такие возможности есть.- Говорят, что есть. Но что-то никто пока не видел эту живую силу. Пока мелкими отрядами на южном направлении пытаются наступать. Но это открытая местность. Там все видно издалека, и все эти попытки заканчиваются неудачно. Для серьезного наступления нужно обеспечить скрытное размещение бронетехники и войск, а также провести мощную артподготовку. Из артподготовки у них только стрельба по гражданским объектам.

https://ukraina.ru/20211221/1032930528.html

https://ukraina.ru/20220731/1037048367.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, алексей леонков, севастополь, теракт, теракт, украина, всу, черноморский флот