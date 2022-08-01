В понедельник, 1 августа, в ДНР будут судить главаря неонацистской группы "Медведи SS" - 01.08.2022 Украина.ру
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В понедельник, 1 августа, в ДНР будут судить главаря неонацистской группы "Медведи SS"
В понедельник, 1 августа, в ДНР будут судить главаря неонацистской группы "Медведи SS" - 01.08.2022 Украина.ру
В понедельник, 1 августа, в ДНР будут судить главаря неонацистской группы "Медведи SS"
Начало судебного процесса над командиром группы украинских боевиков "Медведи SS" назначено в Донецкой Народной Республике на 1 августа, об этом пишут РИА Новости со ссылкой на собственный источник
2022-08-01T08:18
2022-08-01T08:18
новости
днр
суд
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Известно, что заседание Верховного суда ДНР над главарем группировки Александром Кравцовым пройдет в закрытом режиме без присутствия СМИ.Из сообщения генеральной прокуратуры республики следует, что ему вменяют три статьи уголовного кодекса, максимальные санкции по которым предусматривают высшую меру наказания в виде смертной казни.По информации из открытых источников, подразделение боевиков "Медведи SS" входило в состав украинских войск, где позиционировалось как десантно–штурмовой отряд. На территории России участники данного подразделения считаются неонацистами.
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Новости
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новости, днр, суд

В понедельник, 1 августа, в ДНР будут судить главаря неонацистской группы "Медведи SS"

08:18 01.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ военнослужащий украинский оружие
ВСУ военнослужащий украинский оружие - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Начало судебного процесса над командиром группы украинских боевиков "Медведи SS" назначено в Донецкой Народной Республике на 1 августа, об этом пишут РИА Новости со ссылкой на собственный источник
Известно, что заседание Верховного суда ДНР над главарем группировки Александром Кравцовым пройдет в закрытом режиме без присутствия СМИ.
Из сообщения генеральной прокуратуры республики следует, что ему вменяют три статьи уголовного кодекса, максимальные санкции по которым предусматривают высшую меру наказания в виде смертной казни.
По информации из открытых источников, подразделение боевиков "Медведи SS" входило в состав украинских войск, где позиционировалось как десантно–штурмовой отряд. На территории России участники данного подразделения считаются неонацистами.
Президент Ирландии Майкл Хоггинс с женой Сабиной
07:37
Слова жены президента Ирландии об Украине привели к скандалуИрландские депутаты требуют от президента страны Майкла Хиггинса разъяснить свою позицию по украинскому вопросу. Причиной тому послужило письмо его супруги Сабины, написанное ею в газету The Irish Times, сообщает 31 июля The Independent
 
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