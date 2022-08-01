Поляки сталкиваются с дискриминацией из-за украинцев - эксперт
© AP / Sergei GritsУкраинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной
© AP / Sergei Grits
Прибытие в Польшу большого количества украинских беженцев чем дальше, тем больше возмущает поляков, заявил специалист по польскому вопросу Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру
Он отметил, что прибытие миллионов украинских беженцев взвинтили стоимость аренды жилья цены на ипотеку, что вызвало серьезное недовольство в Польше. А льготы, которые получают украинцы, заставляют поляков ощущать дискриминацию.
Льготы, которые стали давать украинцам, тоже стали вызывать возмущение многих поляков. Особенно, если они на бытовом уровне сталкиваются с позитивной дискриминацией.
В частности Стремидловский отметил, что в Польше «украинские дети могут посетить музей за символическую плату в один злотый, польские дети должны платить полную сумму».
Полностью его интервью можно прочитать на нашем сайте.
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