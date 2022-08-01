Поляки сталкиваются с дискриминацией из-за украинцев - эксперт

Украинская ловушка США, прозрение Польши, правда об освобождении Лисичанска: что говорили об Украине в мире 4 июля США расставили ловушку для РФ и Европы, но поймать в неё Москву не удалось. Тем временем в Евросоюзе узнают правду об Украине: в Польше — о нахальном поведении беженцев, во Франции — о радости жителей Лисичанска от победы российских военных над проукраинскими силами