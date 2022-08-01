Поляки сталкиваются с дискриминацией из-за украинцев - эксперт - 01.08.2022 Украина.ру
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Поляки сталкиваются с дискриминацией из-за украинцев - эксперт
Поляки сталкиваются с дискриминацией из-за украинцев - эксперт - 01.08.2022 Украина.ру
Поляки сталкиваются с дискриминацией из-за украинцев - эксперт
Прибытие в Польшу большого количества украинских беженцев чем дальше, тем больше возмущает поляков, заявил специалист по польскому вопросу Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру
2022-08-01T05:30
2022-08-01T05:30
новости
польша
поляки
украина
украинцы
дискриминация
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Он отметил, что прибытие миллионов украинских беженцев взвинтили стоимость аренды жилья цены на ипотеку, что вызвало серьезное недовольство в Польше. А льготы, которые получают украинцы, заставляют поляков ощущать дискриминацию.В частности Стремидловский отметил, что в Польше «украинские дети могут посетить музей за символическую плату в один злотый, польские дети должны платить полную сумму».Полностью его интервью можно прочитать на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20220704/1034290799.html
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новости, польша, поляки, украина, украинцы, дискриминация

Поляки сталкиваются с дискриминацией из-за украинцев - эксперт

05:30 01.08.2022
 
© AP / Sergei GritsУкраинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной
Украинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP / Sergei Grits
Читать в
Прибытие в Польшу большого количества украинских беженцев чем дальше, тем больше возмущает поляков, заявил специалист по польскому вопросу Станислав Стремидловский в интервью Украина.ру
Он отметил, что прибытие миллионов украинских беженцев взвинтили стоимость аренды жилья цены на ипотеку, что вызвало серьезное недовольство в Польше. А льготы, которые получают украинцы, заставляют поляков ощущать дискриминацию.
Льготы, которые стали давать украинцам, тоже стали вызывать возмущение многих поляков. Особенно, если они на бытовом уровне сталкиваются с позитивной дискриминацией.
Станислав Стремидловский
специалист по Польше
В частности Стремидловский отметил, что в Польше «украинские дети могут посетить музей за символическую плату в один злотый, польские дети должны платить полную сумму».
Полностью его интервью можно прочитать на нашем сайте.
Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 17:31
Украинская ловушка США, прозрение Польши, правда об освобождении Лисичанска: что говорили об Украине в мире 4 июляСША расставили ловушку для РФ и Европы, но поймать в неё Москву не удалось. Тем временем в Евросоюзе узнают правду об Украине: в Польше — о нахальном поведении беженцев, во Франции — о радости жителей Лисичанска от победы российских военных над проукраинскими силами
 
НовостиПольшаполякиУкраинаукраинцыдискриминация
 
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