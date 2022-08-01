https://ukraina.ru/20220801/1037054142.html
Другое направление: агент России в СБУ объяснил, почему наступления ВСУ на Херсон не будет
Другое направление: агент России в СБУ объяснил, почему наступления ВСУ на Херсон не будет - 01.08.2022 Украина.ру
Другое направление: агент России в СБУ объяснил, почему наступления ВСУ на Херсон не будет
Если Киев перейдет в наступление на Херсон, то потерпит сокрушительное поражение из-за особенностей местности, поэтому украинское командование попытается нанести удар на другом направлении, заявил в интервью изданию Украина.ру перешедший на сторону России сотрудник СБУ Василий Прозоров
2022-08-01T04:00
2022-08-01T04:00
2022-08-01T04:00
новости
украина
сбу
всу
наступление
херсон
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Он отметил, что распиаренное Киевом наступление на Херсон из-за постоянных анонсов в СМИ лишено фактора неожиданности.Отметим, равнинная местность между позициями украинских военных и российской армией позволяет ВС РФ легко уничтожить любую наступающую группировку с учетом превосходства артиллерии и господства в воздухе.Между тем не наступать киевский режим не может, так как «иначе даже и западная целевая аудитория, и свое население, не поймут – как же так, вы же столько говорили, а тут вы отказались».По его мнению, обстрелы Херсона американскими ракетами Киев предпринимает для отвлечения внимания и создания «информационных поводов для "перемог"».Интервью Прозорова можно прочитать на нашем сайте.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сбу, всу, наступление, херсон
Другое направление: агент России в СБУ объяснил, почему наступления ВСУ на Херсон не будет
Если Киев перейдет в наступление на Херсон, то потерпит сокрушительное поражение из-за особенностей местности, поэтому украинское командование попытается нанести удар на другом направлении, заявил в интервью изданию Украина.ру перешедший на сторону России сотрудник СБУ Василий Прозоров
Он отметил, что распиаренное Киевом наступление на Херсон из-за постоянных анонсов в СМИ лишено фактора неожиданности.
Отметим, равнинная местность между позициями украинских военных и российской армией позволяет ВС РФ легко уничтожить любую наступающую группировку с учетом превосходства артиллерии и господства в воздухе.
Между тем не наступать киевский режим не может, так как «иначе даже и западная целевая аудитория, и свое население, не поймут – как же так, вы же столько говорили, а тут вы отказались».
У меня в связи с этим возникает вопрос, а нет ли здесь более хитрой игры? Они отвлекают наше внимание на херсонское направление, а сами планируют удар где-то в другом месте, например, в районе Изюма, или на запорожском направлении, в направлении на Мелитополь.
Василий Прозоров
агент РФ в СБУ
По его мнению, обстрелы Херсона американскими ракетами Киев предпринимает для отвлечения внимания и создания «информационных поводов для "перемог"».
Интервью Прозорова
можно прочитать на нашем сайте.