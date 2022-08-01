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Другое направление: агент России в СБУ объяснил, почему наступления ВСУ на Херсон не будет

Другое направление: агент России в СБУ объяснил, почему наступления ВСУ на Херсон не будет - 01.08.2022 Украина.ру

Другое направление: агент России в СБУ объяснил, почему наступления ВСУ на Херсон не будет

Если Киев перейдет в наступление на Херсон, то потерпит сокрушительное поражение из-за особенностей местности, поэтому украинское командование попытается нанести удар на другом направлении, заявил в интервью изданию Украина.ру перешедший на сторону России сотрудник СБУ Василий Прозоров

2022-08-01T04:00

2022-08-01T04:00

2022-08-01T04:00

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херсон

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Он отметил, что распиаренное Киевом наступление на Херсон из-за постоянных анонсов в СМИ лишено фактора неожиданности.Отметим, равнинная местность между позициями украинских военных и российской армией позволяет ВС РФ легко уничтожить любую наступающую группировку с учетом превосходства артиллерии и господства в воздухе.Между тем не наступать киевский режим не может, так как «иначе даже и западная целевая аудитория, и свое население, не поймут – как же так, вы же столько говорили, а тут вы отказались».По его мнению, обстрелы Херсона американскими ракетами Киев предпринимает для отвлечения внимания и создания «информационных поводов для "перемог"».Интервью Прозорова можно прочитать на нашем сайте.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сбу, всу, наступление, херсон