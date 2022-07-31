Признать Украину террористическим государством нужно для будущих судов - Третьяков - 31.07.2022 Украина.ру
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Признать Украину террористическим государством нужно для будущих судов - Третьяков
Признать Украину террористическим государством нужно для будущих судов - Третьяков - 31.07.2022 Украина.ру
Признать Украину террористическим государством нужно для будущих судов - Третьяков
Перечисление того, что сделало это государство - достаточно впечатляющий список, он должен быть обнародован, чтобы были политические выводы, заявил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью Украина.ру.
2022-07-31T12:00
2022-07-31T12:00
спецоперация
виталий третьяков
владимир зеленский
порошенко
украина
россия
терроризм
суд
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Должно быть, видимо, какое-то решение Верховного Суда, который своим постановлением начнет этот процесс, определит границы, обеспечит его законную, правовую базу, кто подсуден, кто нет - отметил эксперт.А насчет отдельной структуры международной – это нужно, но это пока нереально создать в ближайшее время, считает Третьяков. По его мнению, главное в этой организации не судебные инстанции в рамках этого, а там гораздо более фундаментальные вопросы надо решать, прежде чем дойдет до этого дела.
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виталий третьяков, владимир зеленский, порошенко, украина, россия, терроризм, суд

Признать Украину террористическим государством нужно для будущих судов - Третьяков

12:00 31.07.2022
 
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Перечисление того, что сделало это государство - достаточно впечатляющий список, он должен быть обнародован, чтобы были политические выводы, заявил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью Украина.ру.
Должно быть, видимо, какое-то решение Верховного Суда, который своим постановлением начнет этот процесс, определит границы, обеспечит его законную, правовую базу, кто подсуден, кто нет - отметил эксперт.

Учитывая масштаб, Верховный суд должен учредить состав коллегии для данной суммы судебных процессов. Определить рамки тех, кто туда попадает, юристов, которые будут привлекаться, вопрос о военной тайне, открытый он будет или нет.

А насчет отдельной структуры международной – это нужно, но это пока нереально создать в ближайшее время, считает Третьяков.
По его мнению, главное в этой организации не судебные инстанции в рамках этого, а там гораздо более фундаментальные вопросы надо решать, прежде чем дойдет до этого дела.
 
СпецоперацияВиталий ТретьяковВладимир ЗеленскийПорошенкоУкраинаРоссиятерроризмсуд
 
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