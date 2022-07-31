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Признать Украину террористическим государством нужно для будущих судов - Третьяков

Признать Украину террористическим государством нужно для будущих судов - Третьяков - 31.07.2022 Украина.ру

Признать Украину террористическим государством нужно для будущих судов - Третьяков

Перечисление того, что сделало это государство - достаточно впечатляющий список, он должен быть обнародован, чтобы были политические выводы, заявил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью Украина.ру.

2022-07-31T12:00

2022-07-31T12:00

2022-07-31T12:00

спецоперация

виталий третьяков

владимир зеленский

порошенко

украина

россия

терроризм

суд

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Должно быть, видимо, какое-то решение Верховного Суда, который своим постановлением начнет этот процесс, определит границы, обеспечит его законную, правовую базу, кто подсуден, кто нет - отметил эксперт.А насчет отдельной структуры международной – это нужно, но это пока нереально создать в ближайшее время, считает Третьяков. По его мнению, главное в этой организации не судебные инстанции в рамках этого, а там гораздо более фундаментальные вопросы надо решать, прежде чем дойдет до этого дела.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

виталий третьяков, владимир зеленский, порошенко, украина, россия, терроризм, суд