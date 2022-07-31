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Подберезкин о том, где будет последняя линия обороны ВСУ

Подберезкин о том, где будет последняя линия обороны ВСУ - 31.07.2022 Украина.ру

Подберезкин о том, где будет последняя линия обороны ВСУ

В конце лета ситуация станет ближе к военной катастрофе и капитуляции, заявил военный эксперт Алексей Подберезкин в интервью Украина.ру.

2022-07-31T11:30

2022-07-31T11:30

2022-07-31T11:30

спецоперация

всу

сво

украина

славянск

краматорск

оборона

капитуляция

владимир зеленский

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Я прогнозировал, что в середине августа Украину постигнет военная катастрофа, ей придется каким-то образом идти на капитуляцию, и здесь к гадалке не ходи ситуация развивается именно таким образом - говорит Алексей Подберезкин.По мнению Подберезкина, Одессу и Николаев никто штурмовать не будет, они легко обходятся с севера — и там общая граница с Приднестровьем. Украинская профессиональная армия, по моим оценкам, была выбита, когда я начал говорить об этом, на 75%. А сейчас — на 90% - добавил военный эксперт.

https://ukraina.ru/20220728/1036967285.html

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всу, сво, украина, славянск, краматорск, оборона, капитуляция, владимир зеленский