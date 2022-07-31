Подберезкин о том, где будет последняя линия обороны ВСУ - 31.07.2022 Украина.ру
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Подберезкин о том, где будет последняя линия обороны ВСУ
Подберезкин о том, где будет последняя линия обороны ВСУ - 31.07.2022 Украина.ру
Подберезкин о том, где будет последняя линия обороны ВСУ
В конце лета ситуация станет ближе к военной катастрофе и капитуляции, заявил военный эксперт Алексей Подберезкин в интервью Украина.ру.
2022-07-31T11:30
2022-07-31T11:30
спецоперация
всу
сво
украина
славянск
краматорск
оборона
капитуляция
владимир зеленский
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Я прогнозировал, что в середине августа Украину постигнет военная катастрофа, ей придется каким-то образом идти на капитуляцию, и здесь к гадалке не ходи ситуация развивается именно таким образом - говорит Алексей Подберезкин.По мнению Подберезкина, Одессу и Николаев никто штурмовать не будет, они легко обходятся с севера — и там общая граница с Приднестровьем. Украинская профессиональная армия, по моим оценкам, была выбита, когда я начал говорить об этом, на 75%. А сейчас — на 90% - добавил военный эксперт.
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всу, сво, украина, славянск, краматорск, оборона, капитуляция, владимир зеленский

Подберезкин о том, где будет последняя линия обороны ВСУ

11:30 31.07.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкО.Царев доставил гуманитарную помощь в Славянск
О.Царев доставил гуманитарную помощь в Славянск - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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В конце лета ситуация станет ближе к военной катастрофе и капитуляции, заявил военный эксперт Алексей Подберезкин в интервью Украина.ру.
Я прогнозировал, что в середине августа Украину постигнет военная катастрофа, ей придется каким-то образом идти на капитуляцию, и здесь к гадалке не ходи ситуация развивается именно таким образом - говорит Алексей Подберезкин.
Славянско-краматорская группировка ВСУ сильная, важно, что она здорово готовилась, училась у американцев воевать в обороне. Поэтому это все понимают, что линия Славянск — Краматорск и будет последней линией обороны, дальше там лесостепь, не будет городских застроек, которые укреплялись. Сейчас последние серьезные укрепленные пункты буду взяты, — и всё.
По мнению Подберезкина, Одессу и Николаев никто штурмовать не будет, они легко обходятся с севера — и там общая граница с Приднестровьем.
Украинская профессиональная армия, по моим оценкам, была выбита, когда я начал говорить об этом, на 75%. А сейчас — на 90% - добавил военный эксперт.
Алексей Подберёзкин интервью - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 14:32Спецоперация
Алексей Подберёзкин: В августе Украину ждёт военная катастрофа
 
СпецоперацияВСУСВОУкраинаСлавянскКраматорскОборонакапитуляцияВладимир Зеленский
 
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