Леонков озвучил изъян в работе ВС РФ - 31.07.2022 Украина.ру
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Леонков озвучил изъян в работе ВС РФ
Леонков озвучил изъян в работе ВС РФ - 31.07.2022 Украина.ру
Леонков озвучил изъян в работе ВС РФ
Уничтожить все поставки вооружения на Украине подчистую не представляется возможным, потому что противник тоже не сидит на месте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2022-07-31T07:30
2022-07-31T07:30
новости
эксперт
алексей леонков
украина
оружие
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"Стопроцентно пресечь поставки и ограничить их количество не получается. Наша армия занимается этим на регулярной основе, но по-прежнему не сообщается об уничтожении складов с оружием. Министерство обороны работает, но и противник тоже старается работать, и старается как можно хитрее выстраивать свою логистику, чтобы доставить данные средства вооружения в место проведения боевых действий", - сказал он.Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак ранее сообщил, что США и их союзники поставят Киеву 25-35 реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS.В интервью изданию Украина.ру военный эксперт Владимир Евсеев пояснил, что сейчас ВСУ получают от Запада HIMARS более устаревшей комплектации с дальностью стрельбы в 70-80 километров. Самую последнюю американскую разработку этой модели с дальностью в 300 километров США решили пока придержать. Причина тому, считает эксперт в том, что одна из таких установок уже была захвачена российскими военными.Эксперт добавил, что пусковые установки уничтожаются российскими военными, и сейчас в распоряжении Киева остается только четыре HIMARSа.
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новости, эксперт, алексей леонков, украина, оружие

Леонков озвучил изъян в работе ВС РФ

07:30 31.07.2022
 
© скриншот видео ОТР
© скриншот видео ОТР
Читать в
Уничтожить все поставки вооружения на Украине подчистую не представляется возможным, потому что противник тоже не сидит на месте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
"Стопроцентно пресечь поставки и ограничить их количество не получается. Наша армия занимается этим на регулярной основе, но по-прежнему не сообщается об уничтожении складов с оружием. Министерство обороны работает, но и противник тоже старается работать, и старается как можно хитрее выстраивать свою логистику, чтобы доставить данные средства вооружения в место проведения боевых действий", - сказал он.
Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак ранее сообщил, что США и их союзники поставят Киеву 25-35 реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS.
В интервью изданию Украина.ру военный эксперт Владимир Евсеев пояснил, что сейчас ВСУ получают от Запада HIMARS более устаревшей комплектации с дальностью стрельбы в 70-80 километров. Самую последнюю американскую разработку этой модели с дальностью в 300 километров США решили пока придержать. Причина тому, считает эксперт в том, что одна из таких установок уже была захвачена российскими военными.
Эксперт добавил, что пусковые установки уничтожаются российскими военными, и сейчас в распоряжении Киева остается только четыре HIMARSа.
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НовостиэкспертАлексей ЛеонковУкраинаоружие
 
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