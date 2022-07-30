https://ukraina.ru/20220730/1037038341.html
Что ожидает страны G7 после дьявольской сделки и что будет с рублём - Голубовский. Видео
Что ожидает страны G7 после дьявольской сделки и что будет с рублём - Голубовский. Видео - 30.07.2022 Украина.ру
Что ожидает страны G7 после дьявольской сделки и что будет с рублём - Голубовский. Видео
Аналитик, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру рассказал об энергетической ситуации в Европе, а также о российской валюте и возможном введении потолка цен на нефть из России
2022-07-30T12:31
2022-07-30T12:31
2022-07-30T12:31
северный поток
газ
россия
европа
энергоресурсы
великобритания
рубль
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00:42 - "Газпром" сокращает поставки по "Северному потоку": усугубит ли это дефицит газа в Европе? 02:30 - Смогут ли страны G7 ввести потолок цен на российскую нефть к 5 декабря? Почему "семерка" определила такие сроки? 09:20 - Может ли в Британии произойти резкое подорожание электроэнергии из-за сокращения поставок горючего из РФ? 10:45 - Непредсказуемый рубль: что ждет российскую валюту к концу года?
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
северный поток, газ, россия, европа, энергоресурсы, великобритания, рубль, видео
Что ожидает страны G7 после дьявольской сделки и что будет с рублём - Голубовский. Видео
Аналитик, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру рассказал об энергетической ситуации в Европе, а также о российской валюте и возможном введении потолка цен на нефть из России
00:42 - "Газпром" сокращает поставки по "Северному потоку": усугубит ли это дефицит газа в Европе?
02:30 - Смогут ли страны G7 ввести потолок цен на российскую нефть к 5 декабря? Почему "семерка" определила такие сроки?
09:20 - Может ли в Британии произойти резкое подорожание электроэнергии из-за сокращения поставок горючего из РФ?
10:45 - Непредсказуемый рубль: что ждет российскую валюту к концу года?