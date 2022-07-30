https://ukraina.ru/20220730/1037038341.html

Что ожидает страны G7 после дьявольской сделки и что будет с рублём - Голубовский. Видео

Что ожидает страны G7 после дьявольской сделки и что будет с рублём - Голубовский. Видео - 30.07.2022 Украина.ру

Что ожидает страны G7 после дьявольской сделки и что будет с рублём - Голубовский. Видео

Аналитик, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру рассказал об энергетической ситуации в Европе, а также о российской валюте и возможном введении потолка цен на нефть из России

2022-07-30T12:31

2022-07-30T12:31

2022-07-30T12:31

северный поток

газ

россия

европа

энергоресурсы

великобритания

рубль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1e/1037037696_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4c2cb1010b36ca79abc0623d82a657de.jpg

00:42 - "Газпром" сокращает поставки по "Северному потоку": усугубит ли это дефицит газа в Европе? 02:30 - Смогут ли страны G7 ввести потолок цен на российскую нефть к 5 декабря? Почему "семерка" определила такие сроки? 09:20 - Может ли в Британии произойти резкое подорожание электроэнергии из-за сокращения поставок горючего из РФ? 10:45 - Непредсказуемый рубль: что ждет российскую валюту к концу года?

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

северный поток, газ, россия, европа, энергоресурсы, великобритания, рубль, видео