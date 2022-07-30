В Вашингтоне удивились умению Путина говорить без шпаргалки - 30.07.2022 Украина.ру
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В Вашингтоне удивились умению Путина говорить без шпаргалки
В Вашингтоне удивились умению Путина говорить без шпаргалки - 30.07.2022 Украина.ру
В Вашингтоне удивились умению Путина говорить без шпаргалки
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман рассказала о своем удивлении эрудицией преидента РФ Владимира Путина и его умением говорить без написанного заранее текста, сообщило 28 июля издание The Economist
2022-07-30T11:59
2022-07-30T12:00
новости
владимир путин
джо байден
сша
сочи
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По словам Шерман, общение с Путиным удивило ее уже в 2015 году, когда она была на продолжительной встрече с президентом России в Сочи.Она также подчеркнула, что у Путина точно "есть видение, куда двигаться дальше" и, по ее мнению, российский президент не намерен сходить с намеченного пути..Ранее активное обсуждение и множество шуток вызвало в сети поведение президента США Джо Байдена, который на встрече с Путиным читал по "шпаргалкам".
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новости, владимир путин, джо байден, сша, сочи

В Вашингтоне удивились умению Путина говорить без шпаргалки

11:59 30.07.2022 (обновлено: 12:00 30.07.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман рассказала о своем удивлении эрудицией преидента РФ Владимира Путина и его умением говорить без написанного заранее текста, сообщило 28 июля издание The Economist
По словам Шерман, общение с Путиным удивило ее уже в 2015 году, когда она была на продолжительной встрече с президентом России в Сочи.
Больше всего времени в обществе Путина я провела в Сочи, сопровождая тогдашнего госсекретаря Джона Керри. Мы общались примерно четыре часа. Он очень умный, не пользовался никакими шпаргалками, говорил бегло и был очень уверен в себе.
Совет Россия - НАТО в Брюсселе
Уэнди Шерман
Первый заместитель госсекретаря США
Она также подчеркнула, что у Путина точно "есть видение, куда двигаться дальше" и, по ее мнению, российский президент не намерен сходить с намеченного пути..
Ранее активное обсуждение и множество шуток вызвало в сети поведение президента США Джо Байдена, который на встрече с Путиным читал по "шпаргалкам".
 
НовостиВладимир ПутинДжо БайденСШАСочи
 
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