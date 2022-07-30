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В Вашингтоне удивились умению Путина говорить без шпаргалки

В Вашингтоне удивились умению Путина говорить без шпаргалки - 30.07.2022 Украина.ру

В Вашингтоне удивились умению Путина говорить без шпаргалки

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман рассказала о своем удивлении эрудицией преидента РФ Владимира Путина и его умением говорить без написанного заранее текста, сообщило 28 июля издание The Economist

2022-07-30T11:59

2022-07-30T11:59

2022-07-30T12:00

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По словам Шерман, общение с Путиным удивило ее уже в 2015 году, когда она была на продолжительной встрече с президентом России в Сочи.Она также подчеркнула, что у Путина точно "есть видение, куда двигаться дальше" и, по ее мнению, российский президент не намерен сходить с намеченного пути..Ранее активное обсуждение и множество шуток вызвало в сети поведение президента США Джо Байдена, который на встрече с Путиным читал по "шпаргалкам".

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, джо байден, сша, сочи