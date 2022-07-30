Единство Евросоюза против Москвы пошатнулось - Financial Times - 30.07.2022 Украина.ру
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Единство Евросоюза против Москвы пошатнулось - Financial Times
Единство Евросоюза против Москвы пошатнулось - Financial Times - 30.07.2022 Украина.ру
Единство Евросоюза против Москвы пошатнулось - Financial Times
"Единый фронт", которые Евросоюз демонстрировал после начала СВО, столкнулся с тяжелыми испытаниями, пишет издание Financial Times 30 июля
2022-07-30T11:41
2022-07-30T11:41
новости
энергетика
евросоюз
сво
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"Однако европейские лидеры, вынужденные вести борьбу с быстро растущей инфляцией, кризисом прожиточного минимума и реальной перспективой нормирования энергии, оказались перед сложным испытанием", — подчеркивает издание.У автора публикации возникает вопрос, сможет ли Евросоюз и дальше "держать оборону", не теряя солидарности и сдерживая отпор "гневных потребителей".Отмечается, что основной вопрос, нарушающий антироссийское единство Европы – энергетика, в которой страны вынуждены вспомнить о своих интересах.
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новости, энергетика, евросоюз, сво

Единство Евросоюза против Москвы пошатнулось - Financial Times

11:41 30.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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"Единый фронт", которые Евросоюз демонстрировал после начала СВО, столкнулся с тяжелыми испытаниями, пишет издание Financial Times 30 июля
"Однако европейские лидеры, вынужденные вести борьбу с быстро растущей инфляцией, кризисом прожиточного минимума и реальной перспективой нормирования энергии, оказались перед сложным испытанием", — подчеркивает издание.
У автора публикации возникает вопрос, сможет ли Евросоюз и дальше "держать оборону", не теряя солидарности и сдерживая отпор "гневных потребителей".
Отмечается, что основной вопрос, нарушающий антироссийское единство Европы – энергетика, в которой страны вынуждены вспомнить о своих интересах.
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
Вчера, 09:59
"Пришлось открыть закрома": Британия переплачивает за энергию из-за отсутствия газа из РФИздание The Spectator 29 июля опубликовало материал, в котором заявляет, что Великобритания переплатила за импорт бельгийской электроэнергии пять тысяч процентов из-за рекордной жары и сокращения поставок российского газа в Европу
 
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