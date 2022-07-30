https://ukraina.ru/20220730/1037037268.html

Единство Евросоюза против Москвы пошатнулось - Financial Times

Единство Евросоюза против Москвы пошатнулось - Financial Times - 30.07.2022 Украина.ру

Единство Евросоюза против Москвы пошатнулось - Financial Times

"Единый фронт", которые Евросоюз демонстрировал после начала СВО, столкнулся с тяжелыми испытаниями, пишет издание Financial Times 30 июля

2022-07-30T11:41

2022-07-30T11:41

2022-07-30T11:41

новости

энергетика

евросоюз

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103324/94/1033249426_0:263:2916:1903_1920x0_80_0_0_6aae16f2c26b65788ca56bb31cdc3a3b.jpg

"Однако европейские лидеры, вынужденные вести борьбу с быстро растущей инфляцией, кризисом прожиточного минимума и реальной перспективой нормирования энергии, оказались перед сложным испытанием", — подчеркивает издание.У автора публикации возникает вопрос, сможет ли Евросоюз и дальше "держать оборону", не теряя солидарности и сдерживая отпор "гневных потребителей".Отмечается, что основной вопрос, нарушающий антироссийское единство Европы – энергетика, в которой страны вынуждены вспомнить о своих интересах.

https://ukraina.ru/20220729/1036997760.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, энергетика, евросоюз, сво