Единство Евросоюза против Москвы пошатнулось - Financial Times
"Единый фронт", которые Евросоюз демонстрировал после начала СВО, столкнулся с тяжелыми испытаниями, пишет издание Financial Times 30 июля
"Однако европейские лидеры, вынужденные вести борьбу с быстро растущей инфляцией, кризисом прожиточного минимума и реальной перспективой нормирования энергии, оказались перед сложным испытанием", — подчеркивает издание.
У автора публикации возникает вопрос, сможет ли Евросоюз и дальше "держать оборону", не теряя солидарности и сдерживая отпор "гневных потребителей".
Отмечается, что основной вопрос, нарушающий антироссийское единство Европы – энергетика, в которой страны вынуждены вспомнить о своих интересах.
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