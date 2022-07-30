Эксперт: принятый Киевом закон о гражданах Польши не повлияет на планы Варшавы - 30.07.2022 Украина.ру
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Эксперт: принятый Киевом закон о гражданах Польши не повлияет на планы Варшавы
Эксперт: принятый Киевом закон о гражданах Польши не повлияет на планы Варшавы - 30.07.2022 Украина.ру
Эксперт: принятый Киевом закон о гражданах Польши не повлияет на планы Варшавы
Принятый Верховной Радой закон, уравнивающий в правах граждан Польши и Украины, является всего лишь "ответной любезностью" главы киевского режима Владимира Зеленского в отношении Польши, и не повлияет на её планы по Украине. Такое мнение высказал в интервью Украина.ру специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский
2022-07-30T07:30
2022-07-30T07:30
новости
эксперт
польша
верховная рада
владимир зеленский
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Он заметил, что сама Польша пошла гораздо дальше Киева. К примеру, украинцам теперь гораздо легче получить вид на жительство в Польше и польское гражданство.Ранее на этой неделе украинский парламент принял закон, согласно которому поляки смогут легально находиться на Украине без специальных разрешений в течение полутора лет и пользоваться на протяжении этого срока всеми правами и свободами украинского гражданина. Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220728/1036985356.html
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новости, эксперт, польша, верховная рада, владимир зеленский

Эксперт: принятый Киевом закон о гражданах Польши не повлияет на планы Варшавы

07:30 30.07.2022
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкГорода мира. Варшава
Города мира. Варшава - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости . Антон Денисов
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Принятый Верховной Радой закон, уравнивающий в правах граждан Польши и Украины, является всего лишь "ответной любезностью" главы киевского режима Владимира Зеленского в отношении Польши, и не повлияет на её планы по Украине. Такое мнение высказал в интервью Украина.ру специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский
Он заметил, что сама Польша пошла гораздо дальше Киева. К примеру, украинцам теперь гораздо легче получить вид на жительство в Польше и польское гражданство.

В законе, который приняла Верховная Рада, ничего такого нет. Да и вообще мне трудно представить, чтобы поляки захотели стать гражданами Украины. Польша пока скорее хочет интегрировать украинцев в польское пространство.

Станислав Стремидловский
Специалист по вопросам Польши ИА REGNUM
Ранее на этой неделе украинский парламент принял закон, согласно которому поляки смогут легально находиться на Украине без специальных разрешений в течение полутора лет и пользоваться на протяжении этого срока всеми правами и свободами украинского гражданина.
Парад вышиванок-2014 в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 17:46
На Украине приняли закон об особых гарантиях для поляковДепутат украинского парламента Ярослав Железняк 28 июля написал в своем Telegram-канале о том, что Верховная Рада приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши на территории Украины
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиэкспертПольшаВерховная РадаВладимир Зеленский
 
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