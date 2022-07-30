https://ukraina.ru/20220730/1037013882.html
Эксперт: принятый Киевом закон о гражданах Польши не повлияет на планы Варшавы
Эксперт: принятый Киевом закон о гражданах Польши не повлияет на планы Варшавы - 30.07.2022 Украина.ру
Эксперт: принятый Киевом закон о гражданах Польши не повлияет на планы Варшавы
Принятый Верховной Радой закон, уравнивающий в правах граждан Польши и Украины, является всего лишь "ответной любезностью" главы киевского режима Владимира Зеленского в отношении Польши, и не повлияет на её планы по Украине. Такое мнение высказал в интервью Украина.ру специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский
2022-07-30T07:30
2022-07-30T07:30
2022-07-30T07:30
новости
эксперт
польша
верховная рада
владимир зеленский
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Он заметил, что сама Польша пошла гораздо дальше Киева. К примеру, украинцам теперь гораздо легче получить вид на жительство в Польше и польское гражданство.Ранее на этой неделе украинский парламент принял закон, согласно которому поляки смогут легально находиться на Украине без специальных разрешений в течение полутора лет и пользоваться на протяжении этого срока всеми правами и свободами украинского гражданина. Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220728/1036985356.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эксперт, польша, верховная рада, владимир зеленский
Эксперт: принятый Киевом закон о гражданах Польши не повлияет на планы Варшавы
Принятый Верховной Радой закон, уравнивающий в правах граждан Польши и Украины, является всего лишь "ответной любезностью" главы киевского режима Владимира Зеленского в отношении Польши, и не повлияет на её планы по Украине. Такое мнение высказал в интервью Украина.ру специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский