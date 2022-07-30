https://ukraina.ru/20220730/1037013882.html

Эксперт: принятый Киевом закон о гражданах Польши не повлияет на планы Варшавы

Эксперт: принятый Киевом закон о гражданах Польши не повлияет на планы Варшавы - 30.07.2022 Украина.ру

Эксперт: принятый Киевом закон о гражданах Польши не повлияет на планы Варшавы

Принятый Верховной Радой закон, уравнивающий в правах граждан Польши и Украины, является всего лишь "ответной любезностью" главы киевского режима Владимира Зеленского в отношении Польши, и не повлияет на её планы по Украине. Такое мнение высказал в интервью Украина.ру специалист по вопросам Польши ИА REGNUM Станислав Стремидловский

2022-07-30T07:30

2022-07-30T07:30

2022-07-30T07:30

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эксперт

польша

верховная рада

владимир зеленский

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Он заметил, что сама Польша пошла гораздо дальше Киева. К примеру, украинцам теперь гораздо легче получить вид на жительство в Польше и польское гражданство.Ранее на этой неделе украинский парламент принял закон, согласно которому поляки смогут легально находиться на Украине без специальных разрешений в течение полутора лет и пользоваться на протяжении этого срока всеми правами и свободами украинского гражданина. Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220728/1036985356.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, эксперт, польша, верховная рада, владимир зеленский