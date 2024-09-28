"Хезболла" подтвердила гибель своего лидера Хасана Насруллы
16:16 28.09.2024 (обновлено: 16:22 28.09.2024)
Генеральный секретарь ливанского движения "Хезболла" Хасан Насрулла погиб при авиаударе Израиля по южному пригороду Бейрута, подтвердила пресс-служба организации
Лидер ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насрулла погиб при израильском авиаударе по южному пригороду Бейрута, сообщили в организации.
"Сейид Хасан Насрулла — генеральный секретарь "Хезболлы" — присоединился к мученикам, которых он возглавлял более тридцати лет", — говорится в заявлении.
"Сегодня, с Божьей благодатью и силой, Ливан заставит грешного, злонамеренного и опозоренного врага покаяться", — сказал он.
По словам Верховный лидер Ирана, совершив такой акт, руководство Израиля показало свою недальновидность. Хаменеи добавил, что ЦАХАЛ "слишком слаб", чтобы нанести серьезный ущерб "Хезболле" в Ливане.
В субботу в пресс-службе ЦАХАЛ заявили о ликвидации генерального секретаря ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы при авиаударе по штабу организации в Бейруте. Позднее эту информацию подтвердили в ливанском движении.
Сообщается, что на фоне сообщений о гибели генсека "Хезболлы" верховного лидера Ирана Али Хаменеи перевели в более безопасное место.
Накануне в столице Ливана прогремела серия взрывов. Среди прочего, израильские ВВС нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлы", который располагался под жилыми домами в центре района Дахия.
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