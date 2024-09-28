"Хезболла" подтвердила гибель своего лидера Хасана Насруллы - 28.09.2024 Украина.ру
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"Хезболла" подтвердила гибель своего лидера Хасана Насруллы
"Хезболла" подтвердила гибель своего лидера Хасана Насруллы - 28.09.2024 Украина.ру
"Хезболла" подтвердила гибель своего лидера Хасана Насруллы
Генеральный секретарь ливанского движения "Хезболла" Хасан Насрулла погиб при авиаударе Израиля по южному пригороду Бейрута, подтвердила пресс-служба организации
2024-09-28T16:16
2024-09-28T16:22
новости
израиль
ливан
бейрут
хезболла
война
ближний восток
иран
взрыв
шииты
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Лидер ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насрулла погиб при израильском авиаударе по южному пригороду Бейрута, сообщили в организации.Израиль понесет наказание за гибель лидера "Хезболлы" Хасана Насруллы, заявил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, его слова передает агентство Tasnim."Сегодня, с Божьей благодатью и силой, Ливан заставит грешного, злонамеренного и опозоренного врага покаяться", — сказал он.По словам Верховный лидер Ирана, совершив такой акт, руководство Израиля показало свою недальновидность. Хаменеи добавил, что ЦАХАЛ "слишком слаб", чтобы нанести серьезный ущерб "Хезболле" в Ливане.В субботу в пресс-службе ЦАХАЛ заявили о ликвидации генерального секретаря ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы при авиаударе по штабу организации в Бейруте. Позднее эту информацию подтвердили в ливанском движении.Сообщается, что на фоне сообщений о гибели генсека "Хезболлы" верховного лидера Ирана Али Хаменеи перевели в более безопасное место.Накануне в столице Ливана прогремела серия взрывов. Среди прочего, израильские ВВС нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлы", который располагался под жилыми домами в центре района Дахия.Подробнее о ближневосточном конфликте — в интервью Каринэ Геворгян о новой войне на Ближнем Востоке и о том, что ждет Армию обороны Израиля в Ливане на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240921/1057569392.html
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Новости, Израиль, Ливан, Бейрут, Хезболла, война, Ближний Восток, Иран, взрыв, шииты

"Хезболла" подтвердила гибель своего лидера Хасана Насруллы

16:16 28.09.2024 (обновлено: 16:22 28.09.2024)
 
© РИА Новости . Роман Сапоньков / Перейти в фотобанкРазбор завалов
Разбор завалов - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости . Роман Сапоньков
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Генеральный секретарь ливанского движения "Хезболла" Хасан Насрулла погиб при авиаударе Израиля по южному пригороду Бейрута, подтвердила пресс-служба организации
Лидер ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насрулла погиб при израильском авиаударе по южному пригороду Бейрута, сообщили в организации.
"Сейид Хасан Насрулла — генеральный секретарь "Хезболлы" — присоединился к мученикам, которых он возглавлял более тридцати лет", — говорится в заявлении.
Израиль понесет наказание за гибель лидера "Хезболлы" Хасана Насруллы, заявил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, его слова передает агентство Tasnim.
"Сегодня, с Божьей благодатью и силой, Ливан заставит грешного, злонамеренного и опозоренного врага покаяться", — сказал он.
По словам Верховный лидер Ирана, совершив такой акт, руководство Израиля показало свою недальновидность. Хаменеи добавил, что ЦАХАЛ "слишком слаб", чтобы нанести серьезный ущерб "Хезболле" в Ливане.
В субботу в пресс-службе ЦАХАЛ заявили о ликвидации генерального секретаря ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы при авиаударе по штабу организации в Бейруте. Позднее эту информацию подтвердили в ливанском движении.
Сообщается, что на фоне сообщений о гибели генсека "Хезболлы" верховного лидера Ирана Али Хаменеи перевели в более безопасное место.
Накануне в столице Ливана прогремела серия взрывов. Среди прочего, израильские ВВС нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлы", который располагался под жилыми домами в центре района Дахия.
Подробнее о ближневосточном конфликте — в интервью Каринэ Геворгян о новой войне на Ближнем Востоке и о том, что ждет Армию обороны Израиля в Ливане на сайте Украина.ру
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Заголовок открываемого материала
17:00ВС РФ ударили по резервам девяти бригад ВСУ в Сумской области — Минобороны
16:16"Хезболла" подтвердила гибель своего лидера Хасана Насруллы
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