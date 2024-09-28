https://ukraina.ru/20240928/1057752624.html

"Хезболла" подтвердила гибель своего лидера Хасана Насруллы

"Хезболла" подтвердила гибель своего лидера Хасана Насруллы - 28.09.2024 Украина.ру

"Хезболла" подтвердила гибель своего лидера Хасана Насруллы

Генеральный секретарь ливанского движения "Хезболла" Хасан Насрулла погиб при авиаударе Израиля по южному пригороду Бейрута, подтвердила пресс-служба организации

2024-09-28T16:16

2024-09-28T16:16

2024-09-28T16:22

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Лидер ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насрулла погиб при израильском авиаударе по южному пригороду Бейрута, сообщили в организации.Израиль понесет наказание за гибель лидера "Хезболлы" Хасана Насруллы, заявил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, его слова передает агентство Tasnim."Сегодня, с Божьей благодатью и силой, Ливан заставит грешного, злонамеренного и опозоренного врага покаяться", — сказал он.По словам Верховный лидер Ирана, совершив такой акт, руководство Израиля показало свою недальновидность. Хаменеи добавил, что ЦАХАЛ "слишком слаб", чтобы нанести серьезный ущерб "Хезболле" в Ливане.В субботу в пресс-службе ЦАХАЛ заявили о ликвидации генерального секретаря ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы при авиаударе по штабу организации в Бейруте. Позднее эту информацию подтвердили в ливанском движении.Сообщается, что на фоне сообщений о гибели генсека "Хезболлы" верховного лидера Ирана Али Хаменеи перевели в более безопасное место.Накануне в столице Ливана прогремела серия взрывов. Среди прочего, израильские ВВС нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлы", который располагался под жилыми домами в центре района Дахия.Подробнее о ближневосточном конфликте — в интервью Каринэ Геворгян о новой войне на Ближнем Востоке и о том, что ждет Армию обороны Израиля в Ливане на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240921/1057569392.html

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новости, израиль, ливан, бейрут, хезболла, война, ближний восток, иран, взрыв, шииты