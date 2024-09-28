ВС РФ ударили по резервам девяти бригад ВСУ в Сумской области — Минобороны
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральный штаб ВСУГенеральный штаб ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральный штаб ВСУ
Авиация и ракетные войска ВС России нанесли удары по скоплению резервов девяти украинских бригад в 17 районах Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
"Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 1-ой бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 107-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Бруски, Бунякино, Глухов, Журавка, Кучеровка, Кондратовка, Кружок, Малушино, Могрица, Мирлоги, Павловка, Ревякино, Ровное, Речки, Уланово и Шалыгино", - говорится в сообщении ведомства.
За сутки потери ВСУ составили более 370 военнослужащих, 8 единиц бронетехники, в том числе танки, две боевые машины пехоты М2 "Брэдли" производства США и пять боевых бронированных машин, а также два артиллерийских соединения и восемь автомобилей, сообщили в пресс-службе Минобороны.
В пятницу ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" и ударных беспилотных летательных аппаратов по аэродромной инфраструктуре ВСУ, говорится в сообщении ведомства.
"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — сообщили в пресс-службе МО РФ.
Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерийские группировки ВС РФ нанесли удары по скоплениям легких сил и военной техники в 131 районе.
Всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено: 646 самолетов, 283 вертолета, 32331 беспилотный летательный аппарат, 579 зенитных ракетных комплексов, 18447 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15345 орудий полевой артиллерии и минометов, 26655 единиц автомобильной техники противника, указали в ведомстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено: 646 самолетов, 283 вертолета, 32331 беспилотный летательный аппарат, 579 зенитных ракетных комплексов, 18447 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15345 орудий полевой артиллерии и минометов, 26655 единиц автомобильной техники противника, указали в ведомстве.
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