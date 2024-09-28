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ВС РФ ударили по резервам девяти бригад ВСУ в Сумской области — Минобороны

ВС РФ ударили по резервам девяти бригад ВСУ в Сумской области — Минобороны - 28.09.2024 Украина.ру

ВС РФ ударили по резервам девяти бригад ВСУ в Сумской области — Минобороны

Авиация и ракетные войска ВС России нанесли удары по скоплению резервов девяти украинских бригад в 17 районах Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ

2024-09-28T17:00

2024-09-28T17:00

2024-09-28T17:00

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За сутки потери ВСУ составили более 370 военнослужащих, 8 единиц бронетехники, в том числе танки, две боевые машины пехоты М2 "Брэдли" производства США и пять боевых бронированных машин, а также два артиллерийских соединения и восемь автомобилей, сообщили в пресс-службе Минобороны.В пятницу ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" и ударных беспилотных летательных аппаратов по аэродромной инфраструктуре ВСУ, говорится в сообщении ведомства."Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — сообщили в пресс-службе МО РФ.Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерийские группировки ВС РФ нанесли удары по скоплениям легких сил и военной техники в 131 районе.Всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено: 646 самолетов, 283 вертолета, 32331 беспилотный летательный аппарат, 579 зенитных ракетных комплексов, 18447 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15345 орудий полевой артиллерии и минометов, 26655 единиц автомобильной техники противника, указали в ведомстве.Про успехи российской армии на Херсонском направлении СВО — в материале Бойцы полностью выбили ВСУ с самых больших островов в дельте Днепра — Сальдо на сайте Украина.ру

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новости, россия, сумская область, сша, всу, минобороны рф, танки, авиация, потери всу, бронетехника, рсзо, сво, спецоперация