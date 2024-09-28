ВС РФ ударили по резервам девяти бригад ВСУ в Сумской области — Минобороны - 28.09.2024 Украина.ру
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ВС РФ ударили по резервам девяти бригад ВСУ в Сумской области — Минобороны
ВС РФ ударили по резервам девяти бригад ВСУ в Сумской области — Минобороны - 28.09.2024 Украина.ру
ВС РФ ударили по резервам девяти бригад ВСУ в Сумской области — Минобороны
Авиация и ракетные войска ВС России нанесли удары по скоплению резервов девяти украинских бригад в 17 районах Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
2024-09-28T17:00
2024-09-28T17:00
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За сутки потери ВСУ составили более 370 военнослужащих, 8 единиц бронетехники, в том числе танки, две боевые машины пехоты М2 "Брэдли" производства США и пять боевых бронированных машин, а также два артиллерийских соединения и восемь автомобилей, сообщили в пресс-службе Минобороны.В пятницу ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" и ударных беспилотных летательных аппаратов по аэродромной инфраструктуре ВСУ, говорится в сообщении ведомства."Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — сообщили в пресс-службе МО РФ.Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерийские группировки ВС РФ нанесли удары по скоплениям легких сил и военной техники в 131 районе.Всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено: 646 самолетов, 283 вертолета, 32331 беспилотный летательный аппарат, 579 зенитных ракетных комплексов, 18447 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15345 орудий полевой артиллерии и минометов, 26655 единиц автомобильной техники противника, указали в ведомстве.Про успехи российской армии на Херсонском направлении СВО — в материале Бойцы полностью выбили ВСУ с самых больших островов в дельте Днепра — Сальдо на сайте Украина.ру
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новости, россия, сумская область, сша, всу, минобороны рф, танки, авиация, потери всу, бронетехника, рсзо, сво, спецоперация
Новости, Россия, Сумская область, США, ВСУ, Минобороны РФ, танки, авиация, потери ВСУ, бронетехника, РСЗО, СВО, Спецоперация

ВС РФ ударили по резервам девяти бригад ВСУ в Сумской области — Минобороны

17:00 28.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральный штаб ВСУГенеральный штаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральный штаб ВСУ
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Авиация и ракетные войска ВС России нанесли удары по скоплению резервов девяти украинских бригад в 17 районах Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ

"Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 1-ой бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 107-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Бруски, Бунякино, Глухов, Журавка, Кучеровка, Кондратовка, Кружок, Малушино, Могрица, Мирлоги, Павловка, Ревякино, Ровное, Речки, Уланово и Шалыгино", - говорится в сообщении ведомства.

За сутки потери ВСУ составили более 370 военнослужащих, 8 единиц бронетехники, в том числе танки, две боевые машины пехоты М2 "Брэдли" производства США и пять боевых бронированных машин, а также два артиллерийских соединения и восемь автомобилей, сообщили в пресс-службе Минобороны.
В пятницу ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" и ударных беспилотных летательных аппаратов по аэродромной инфраструктуре ВСУ, говорится в сообщении ведомства.
"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — сообщили в пресс-службе МО РФ.
Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерийские группировки ВС РФ нанесли удары по скоплениям легких сил и военной техники в 131 районе.

Всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено: 646 самолетов, 283 вертолета, 32331 беспилотный летательный аппарат, 579 зенитных ракетных комплексов, 18447 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15345 орудий полевой артиллерии и минометов, 26655 единиц автомобильной техники противника, указали в ведомстве.
Про успехи российской армии на Херсонском направлении СВО — в материале Бойцы полностью выбили ВСУ с самых больших островов в дельте Днепра — Сальдо на сайте Украина.ру
Михаил Онуфриенко. СВО - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
26 сентября, 18:44
Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВС РФ после освобождения Украинска готовят ВСУ новый котел Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
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