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"День, когда Зеленский умер!" Во Франции рассказали, что произошло в Нью-Йорке

"День, когда Зеленский умер!" Во Франции рассказали, что произошло в Нью-Йорке - 28.09.2024 Украина.ру

"День, когда Зеленский умер!" Во Франции рассказали, что произошло в Нью-Йорке

В ходе своей поездки в США Владимир Зеленский не добился ни одной поставленной цели, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X

2024-09-28T17:30

2024-09-28T17:30

2024-09-28T17:30

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Владимир Зеленский не добился ни одной поставленной цели во время поездки в Соединенные Штаты, сообщил Филиппо.По словам политика, Зеленский не смог добиться разрешения бить по территории России западными дальнобойными ракетами, а поражение ВСУ в Донбассе признали уже все.Филиппо подчеркнул, что экс-президент США и кандидат от республиканцев Дональд Трамп во время встречи поставил на место Зеленского, заявив, что у него сложились очень хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным."Он уезжает в Киев с пустыми руками", — резюмировал Филиппо.Визит Зеленского в США является спланированной операцией по непосредственному вмешательству в ход текущих американских выборов. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.Шеремет назвал визит Владимир Зеленского в США преступлением, связанным с вмешательством в президентские выборы и попранием американской Конституции.Визит Зеленского в Соединенные Штаты обернулся полным провалом, что повлечет за собой огромные проблемы, заявил в интервью Александру Шелесту* экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин."Поездка Зеленского в США – крах полный с точки зрения развала отношений с Республиканской партией, (Дональдом. — Ред.) Трампом, (спикером нижней палаты конгресса Майком) Джонсоном и всеми-всеми остальными", — сказал Соскин.На этой неделе Зеленский прилетел с визитом в США. В четверг он встретился с президентом Джо Байденом, чтобы получить разрешение на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России. Но по итогам переговоров Белый Дом не стал объявлять о смене подхода к запрету для Украины применять это оружие.В пятницу Зеленский провел встречу с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом. Тот выразил надежду, что в случае своей победы на ноябрьских выборах сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон украинского конфликта.Подробнее о встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского — в материале Евгении Кондаковой: Пиар - всё, остальное - в тумане. Зачем Трампу понадобилась встреча с Зеленским на сайте Украина.ру* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

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новости, сша, россия, франция, владимир зеленский, дональд трамп, флориан филиппо, оон, украина, киевский режим, власти украины, джо байден, шеремет