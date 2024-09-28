"День, когда Зеленский умер!" Во Франции рассказали, что произошло в Нью-Йорке
Владимир Зеленский в неадеквате
В ходе своей поездки в США Владимир Зеленский не добился ни одной поставленной цели, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X
Владимир Зеленский не добился ни одной поставленной цели во время поездки в Соединенные Штаты, сообщил Филиппо.
"День, когда Зеленский умер! На Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе ничего не пошло по плану Зеленского", — написал он.
Филиппо подчеркнул, что экс-президент США и кандидат от республиканцев Дональд Трамп во время встречи поставил на место Зеленского, заявив, что у него сложились очень хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным.
"Он уезжает в Киев с пустыми руками", — резюмировал Филиппо.
Визит Зеленского в США является спланированной операцией по непосредственному вмешательству в ход текущих американских выборов. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Шеремет назвал визит Владимир Зеленского в США преступлением, связанным с вмешательством в президентские выборы и попранием американской Конституции.
Визит Зеленского в Соединенные Штаты обернулся полным провалом, что повлечет за собой огромные проблемы, заявил в интервью Александру Шелесту* экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Поездка Зеленского в США – крах полный с точки зрения развала отношений с Республиканской партией, (Дональдом. — Ред.) Трампом, (спикером нижней палаты конгресса Майком) Джонсоном и всеми-всеми остальными", — сказал Соскин.
На этой неделе Зеленский прилетел с визитом в США. В четверг он встретился с президентом Джо Байденом, чтобы получить разрешение на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России. Но по итогам переговоров Белый Дом не стал объявлять о смене подхода к запрету для Украины применять это оружие.
В пятницу Зеленский провел встречу с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом. Тот выразил надежду, что в случае своей победы на ноябрьских выборах сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон украинского конфликта.
Подробнее о встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского — в материале Евгении Кондаковой: Пиар - всё, остальное - в тумане. Зачем Трампу понадобилась встреча с Зеленским на сайте Украина.ру
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента