"День, когда Зеленский умер!" Во Франции рассказали, что произошло в Нью-Йорке - 28.09.2024 Украина.ру
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"День, когда Зеленский умер!" Во Франции рассказали, что произошло в Нью-Йорке
"День, когда Зеленский умер!" Во Франции рассказали, что произошло в Нью-Йорке - 28.09.2024 Украина.ру
"День, когда Зеленский умер!" Во Франции рассказали, что произошло в Нью-Йорке
В ходе своей поездки в США Владимир Зеленский не добился ни одной поставленной цели, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X
2024-09-28T17:30
2024-09-28T17:30
новости
сша
россия
франция
владимир зеленский
дональд трамп
флориан филиппо
оон
украина
киевский режим
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Владимир Зеленский не добился ни одной поставленной цели во время поездки в Соединенные Штаты, сообщил Филиппо.По словам политика, Зеленский не смог добиться разрешения бить по территории России западными дальнобойными ракетами, а поражение ВСУ в Донбассе признали уже все.Филиппо подчеркнул, что экс-президент США и кандидат от республиканцев Дональд Трамп во время встречи поставил на место Зеленского, заявив, что у него сложились очень хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным."Он уезжает в Киев с пустыми руками", — резюмировал Филиппо.Визит Зеленского в США является спланированной операцией по непосредственному вмешательству в ход текущих американских выборов. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.Шеремет назвал визит Владимир Зеленского в США преступлением, связанным с вмешательством в президентские выборы и попранием американской Конституции.Визит Зеленского в Соединенные Штаты обернулся полным провалом, что повлечет за собой огромные проблемы, заявил в интервью Александру Шелесту* экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин."Поездка Зеленского в США – крах полный с точки зрения развала отношений с Республиканской партией, (Дональдом. — Ред.) Трампом, (спикером нижней палаты конгресса Майком) Джонсоном и всеми-всеми остальными", — сказал Соскин.На этой неделе Зеленский прилетел с визитом в США. В четверг он встретился с президентом Джо Байденом, чтобы получить разрешение на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России. Но по итогам переговоров Белый Дом не стал объявлять о смене подхода к запрету для Украины применять это оружие.В пятницу Зеленский провел встречу с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом. Тот выразил надежду, что в случае своей победы на ноябрьских выборах сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон украинского конфликта.Подробнее о встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского — в материале Евгении Кондаковой: Пиар - всё, остальное - в тумане. Зачем Трампу понадобилась встреча с Зеленским на сайте Украина.ру* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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новости, сша, россия, франция, владимир зеленский, дональд трамп, флориан филиппо, оон, украина, киевский режим, власти украины, джо байден, шеремет
Новости, США, Россия, Франция, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Флориан Филиппо, ООН, Украина, киевский режим, власти Украины, Джо Байден, Шеремет

"День, когда Зеленский умер!" Во Франции рассказали, что произошло в Нью-Йорке

17:30 28.09.2024
 
Владимир Зеленский в неадеквате
Владимир Зеленский в неадеквате
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В ходе своей поездки в США Владимир Зеленский не добился ни одной поставленной цели, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X
Владимир Зеленский не добился ни одной поставленной цели во время поездки в Соединенные Штаты, сообщил Филиппо.

"День, когда Зеленский умер! На Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе ничего не пошло по плану Зеленского", — написал он.

По словам политика, Зеленский не смог добиться разрешения бить по территории России западными дальнобойными ракетами, а поражение ВСУ в Донбассе признали уже все.
Филиппо подчеркнул, что экс-президент США и кандидат от республиканцев Дональд Трамп во время встречи поставил на место Зеленского, заявив, что у него сложились очень хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным.
"Он уезжает в Киев с пустыми руками", — резюмировал Филиппо.
Визит Зеленского в США является спланированной операцией по непосредственному вмешательству в ход текущих американских выборов. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Шеремет назвал визит Владимир Зеленского в США преступлением, связанным с вмешательством в президентские выборы и попранием американской Конституции.
Визит Зеленского в Соединенные Штаты обернулся полным провалом, что повлечет за собой огромные проблемы, заявил в интервью Александру Шелесту* экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Поездка Зеленского в США – крах полный с точки зрения развала отношений с Республиканской партией, (Дональдом. — Ред.) Трампом, (спикером нижней палаты конгресса Майком) Джонсоном и всеми-всеми остальными", — сказал Соскин.
На этой неделе Зеленский прилетел с визитом в США. В четверг он встретился с президентом Джо Байденом, чтобы получить разрешение на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России. Но по итогам переговоров Белый Дом не стал объявлять о смене подхода к запрету для Украины применять это оружие.
В пятницу Зеленский провел встречу с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом. Тот выразил надежду, что в случае своей победы на ноябрьских выборах сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон украинского конфликта.
Подробнее о встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского — в материале Евгении Кондаковой: Пиар - всё, остальное - в тумане. Зачем Трампу понадобилась встреча с Зеленским на сайте Украина.ру
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Грег Вайнер интервью
Вчера, 16:17
Он все продумал! Грег Вайнер о том, почему Трамп встречается с Зеленским в 9:45 (16.45 мск)Почему встреча Трампа с Зеленским назначена на 9:45? Что обсудят экс-глава США и нелегитимный лидер киевского режима? На какого американского президента равняется Зеленский?
 
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