Политолог объяснил, почему Россия выигрывает информационную войну - 30.07.2022 Украина.ру
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Политолог объяснил, почему Россия выигрывает информационную войну
Политолог объяснил, почему Россия выигрывает информационную войну - 30.07.2022 Украина.ру
Политолог объяснил, почему Россия выигрывает информационную войну
Россия симметрично отвечает на действия Запада в информационной войне, и успешно формирует собственную информационную и культурную повестку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Алексей Мухин
2022-07-30T04:45
2022-07-30T04:45
алексей мухин
новости
информационная война
запад
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По его мнению, в информационной войне победу одерживает Россия.Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
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алексей мухин, новости, информационная война, запад

Политолог объяснил, почему Россия выигрывает информационную войну

04:45 30.07.2022
 
© Открытые источникиИнформационная война
Информационная война
© Открытые источники
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Россия симметрично отвечает на действия Запада в информационной войне, и успешно формирует собственную информационную и культурную повестку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Алексей Мухин
По его мнению, в информационной войне победу одерживает Россия.

Запрет на СМИ, которые западные страны начали применять, и есть фактическое признание того, что информационную войну они проигрывают.

Алексей Мухин
Алексей Мухин
Политолог
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
Алексей МухинНовостиинформационная войнаЗапад
 
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