https://ukraina.ru/20220730/1037003937.html

Политолог объяснил, почему Россия выигрывает информационную войну

Политолог объяснил, почему Россия выигрывает информационную войну - 30.07.2022 Украина.ру

Политолог объяснил, почему Россия выигрывает информационную войну

Россия симметрично отвечает на действия Запада в информационной войне, и успешно формирует собственную информационную и культурную повестку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Алексей Мухин

2022-07-30T04:45

2022-07-30T04:45

2022-07-30T04:45

алексей мухин

новости

информационная война

запад

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По его мнению, в информационной войне победу одерживает Россия.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

алексей мухин, новости, информационная война, запад