https://ukraina.ru/20220730/1037003937.html
Политолог объяснил, почему Россия выигрывает информационную войну
Политолог объяснил, почему Россия выигрывает информационную войну - 30.07.2022 Украина.ру
Политолог объяснил, почему Россия выигрывает информационную войну
Россия симметрично отвечает на действия Запада в информационной войне, и успешно формирует собственную информационную и культурную повестку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Алексей Мухин
2022-07-30T04:45
2022-07-30T04:45
2022-07-30T04:45
алексей мухин
новости
информационная война
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/58/1034045898_0:0:946:532_1920x0_80_0_0_65267735fab377ba06865092d90d654a.jpg
По его мнению, в информационной войне победу одерживает Россия.Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/58/1034045898_0:0:758:568_1920x0_80_0_0_edf0871ac6b6ac4a1f2442175285626e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
алексей мухин, новости, информационная война, запад
Политолог объяснил, почему Россия выигрывает информационную войну
Россия симметрично отвечает на действия Запада в информационной войне, и успешно формирует собственную информационную и культурную повестку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Алексей Мухин
По его мнению, в информационной войне победу одерживает Россия.
Запрет на СМИ, которые западные страны начали применять, и есть фактическое признание того, что информационную войну они проигрывают.
Полностью интервью можно прочитать здесь
.