https://ukraina.ru/20220729/1036988793.html

Алексей Мухин о тупости Зеленского, "Северном потоке", позиции США на переговорах с Китаем

Алексей Мухин о тупости Зеленского, "Северном потоке", позиции США на переговорах с Китаем - 29.07.2022 Украина.ру

Алексей Мухин о тупости Зеленского, "Северном потоке", позиции США на переговорах с Китаем

Украина.ру, 29.07.2022

2022-07-29T09:08

2022-07-29T09:08

2022-07-29T09:08

интервью

алексей мухин

россия

украина

сша

иран

китай

владимир зеленский

газ

энергетический кризис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036282714_400:41:1993:937_1920x0_80_0_0_50cc671c9afd82022d86653a5fe16b9c.jpg.webp

Россия заняла верную позицию по газовому вопросу и выстраивает новые отношения с дружественными странами, заявил политолог Алексей Мухин в интервью изданию Украина.ру.— Алексей Алексеевич, есть странное заявление Зеленского, например, что Украина – единственная законная наследница Киевской Руси…— Даже комментировать это не хочется, он неуч и тупица. Ничтожное высказывание. Это вот, когда человек на пафосе начинает говорить глупости, а людям стыдно комментировать.— Интересно, что будет Байден обсуждать с китайским лидером Си Цзиньпином. Ведь, скорее всего США этот телефонный разговор нужен больше, чем Китаю. О чем будет разговор (запись интервью состоялась накануне телефонной беседы Байдена и Си Цзиньпина?— Если честно, я думаю, что со стороны Си Цзиньпина это акт вежливости – ответить на запрос о телефонном разговоре. Говорить сейчас Китаю с США абсолютно не о чем. Американцы пытаются спровоцировать Китай на резкие действия и анонсируют визит Нэнси Пелоси в Тайбей.Китай всё, что должен был сказать, он сказал, в этой связи говорить им не о чем. Но Си Цзиньпин человек вежливый, если попросили поговорить по телефону, я думаю, он поговорит, ничего страшного.— Китай находится в какой позиции, относительно США?— В более выигрышной позиции, потому что США в роли просящего выступают. Также, как они выступали в Саудовской Аравии и не достигли успеха.— Верно ли я понимаю, что, уменьшая количество прокачиваемого газа, Россия намекает Европе на необходимость диалога и запуска СП-2, то есть это небольшое давление?— Давайте не будем лить воду на мельницу коллег, которые с удовольствием расценят мой комментарий как признание того, что Россия занимается экономическим шантажом.— Разве мы не имеем на это права, поскольку на нас тоже давят?— Сейчас снижение уровня прокачки газа по трубопроводам имеет технические причины, потому что техническое обеспечение газопровода находится в плохом состоянии, так что это не зона ответственности России, а зона ответственности западных партнеров, прежде всего, Германии.Так что, если там кто-то говорит о каком-то шантаже, пожалуйста, начните исполнять свои обязанности на должном уровне и не будет причин беспокоиться.— То есть верной будет позиция, что после технических работ просто исполнять свои обязательства и не использовать энергоресурсы как инструмент давления.— Именно. Причем, это надо адресовать нашим западным партнерам в лице Германии и остальных.— Возможно российские СМИ окажутся в непростой ситуации, в свете того, что западные поисковики фильтруют российские публикации, Яндекс будет публиковать новости немного иначе на своей платформе, со ссылкой на источники, но СМИ, возможно, будут терять часть трафика. Вы слышали об этом?— Нет, не слышал. Вообще, инфовойну начала не Россия, мы только симметрично отвечаем.— Пушков заявил о том, что нужно формировать свою информационную и культурную повестку, в том числе за рубежом, расширять сферы вещания на других языках и нас будут слушать. Мы выигрываем на информационном фронте?— Мы давно формируем свою собственную повестку дня, у нас все проработано, простроено, мы даже в инфовойне побеждаем. Кстати, именно запрет на СМИ, которые западные страны начали применять и есть фактическое признание того, что информационную войну они проигрывают.— Россия и Иран планируют создать аналог системы межбанковских платежей SWIFT для двусторонних расчетов. Может ли это дать еще один толчок к отказу от доллара и появлению новых торговых союзов?— У нас такие системы существуют, например, с Китаем. Это не новое, это просто расширение корреспондентских отношение между банками двух стран, возникшее по причине девальвации доверия в системе SWIFT. И пытались использовать систему как инструмент давления. И подорвали доверие своими агрессивными действиями. Поэтому, вполне естественно, что страны, причем не только Россия и Иран, испытывают острый интерес к альтернативным механизмам перевода финансовых средств.— Россия находится в посредственной или в сильной позиции по отношению к формированию собственной мировой повестки?— Нам выбора не оставили, по сути. Мы хотели дружить с Западом. Но западные страны повели себя высокомерно, глупо и агрессивно. Поэтому Россия, как страна, которая имеет все шансы стать самодостаточной, стала выстраивать свои собственные отношения со странами, которые действительно этого хотят, а не притворяются. Не пытаются навязать свою игру, пренебрегая принципами сотрудничества.Можно в известных пределах уступать, но, когда тебя пытаются сподвигать действовать против своих собственных интересов, здесь необходимо занимать принципиальную позицию. Вот Россия ее заняла, и сходить, судя по всему, не намерена.Западные страны, которые привыкли, что их хотелки всегда исполняются, испытывают острый диссонанс от того, что Россия, Китай, Иран, индия, Бразилия совсем не хотят действовать по их указке. Это их проблема на самом деле психологическая, не чья иная.

https://ukraina.ru/20220727/1036904008.html

https://ukraina.ru/20220720/1036650857.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Александр Светлов

Александр Светлов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

интервью, алексей мухин, россия, украина, сша, иран, китай, владимир зеленский, газ, энергетический кризис