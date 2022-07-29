Россия восстановит Мариуполь за 3 года - вице-премьер РФ - 29.07.2022 Украина.ру
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Россия восстановит Мариуполь за 3 года - вице-премьер РФ
Россия восстановит Мариуполь за 3 года - вице-премьер РФ - 29.07.2022 Украина.ру
Россия восстановит Мариуполь за 3 года - вице-премьер РФ
Разработан план полного восстановления Мариуполя за три года. Об этом 29 июля доложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости
2022-07-29T15:07
2022-07-29T15:07
мариуполь
россия
новости
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По словам Хуснуллина, мастер-план представляет собой документ на 100 страницах, где подробно прописан по годам весь объем работ по восстановлению города."Мы расписали по строительству многоквартирных домов, по ремонту, по текущему ремонту полностью все объекты социальной инфраструктуры. Могу сказать, что мы в этом году 90 объектов социальной инфраструктуры - садики, школы, больницы, - мы все восстановим", - заверил он.Вице-премьер добавил, что Россия восстановит аэропорт в городе. Отдельно он рассказал о будущем "Азовстали"."Много очень с жителями этот вопрос обсуждаем, видим, что там возможно все-таки сохранить часть рабочих мест без восстановления вредного производства. Но там вообще 40 миллионов тонн отходов - экологическая проблема. Его надо зачищать", - отметил Хуснуллин. Путин одобрил мастер-план развития Мариуполя.
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мариуполь, россия, новости

Россия восстановит Мариуполь за 3 года - вице-премьер РФ

15:07 29.07.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Мариуполе
Повседневная жизнь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Разработан план полного восстановления Мариуполя за три года. Об этом 29 июля доложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости
По словам Хуснуллина, мастер-план представляет собой документ на 100 страницах, где подробно прописан по годам весь объем работ по восстановлению города.
"Мы расписали по строительству многоквартирных домов, по ремонту, по текущему ремонту полностью все объекты социальной инфраструктуры. Могу сказать, что мы в этом году 90 объектов социальной инфраструктуры - садики, школы, больницы, - мы все восстановим", - заверил он.

Вице-премьер добавил, что Россия восстановит аэропорт в городе.

"Мы сделаем совершенно новую транспортную инфраструктуру, причем хотим задействовать и железную дорогу, и восстановить все трамвайное сообщение. Планируем сделать новый транспортно-пересадочный узел, где будет железнодорожный вокзал, порт и трамвайные линии", - рассказал Хуснуллин.

Отдельно он рассказал о будущем "Азовстали".
"Много очень с жителями этот вопрос обсуждаем, видим, что там возможно все-таки сохранить часть рабочих мест без восстановления вредного производства. Но там вообще 40 миллионов тонн отходов - экологическая проблема. Его надо зачищать", - отметил Хуснуллин.
Путин одобрил мастер-план развития Мариуполя.
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 07:42
Минобороны РФ построит в Мариуполе жилой квартал. Первое заселение состоится через месяцДо конца 2022 года в Мариуполе завершат строительство нового жилого микрорайона. Этой работой уже занимаются специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России, сообщают 27 июля в оборонном ведомстве
 
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