Российские военные высокоточным оружием разбили две бригады ВСУ под Киевом и Черниговом
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием по резервам ВСУ в Киевской и Черниговской областях. Об этом сообщил журналистам 29 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков
По его словам, в результате одна из бригад ВСУ полностью утратила боеспособность.
"В результате ударов полностью утратила боеспособность 30-я механизированная бригада, готовившаяся к отправке в Донбасс на полигоне в районе населенного пункта Лютеж Киевской области. Кроме того, критические потери понесла 57-я мотопехотная бригада, восстанавливавшая боеспособность в Черниговской области на общевойсковом полигоне Гончаровское", - сказал он.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на пятницу украинские военные формирования обстреляли из американской реактивной системы залпового огня HIMARS следственный изолятор в районе населенного пункта Еленовка, в котором содержатся пленные украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования "Азов".
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