Российские военные высокоточным оружием разбили две бригады ВСУ под Киевом и Черниговом - 29.07.2022 Украина.ру
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Российские военные высокоточным оружием разбили две бригады ВСУ под Киевом и Черниговом
Российские военные высокоточным оружием разбили две бригады ВСУ под Киевом и Черниговом - 29.07.2022 Украина.ру
Российские военные высокоточным оружием разбили две бригады ВСУ под Киевом и Черниговом
Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием по резервам ВСУ в Киевской и Черниговской областях. Об этом сообщил журналистам 29 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков
2022-07-29T12:47
2022-07-29T12:47
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По его словам, в результате одна из бригад ВСУ полностью утратила боеспособность.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на пятницу украинские военные формирования обстреляли из американской реактивной системы залпового огня HIMARS следственный изолятор в районе населенного пункта Еленовка, в котором содержатся пленные украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования "Азов".
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вс рф, украина, россия, всу, новости

Российские военные высокоточным оружием разбили две бригады ВСУ под Киевом и Черниговом

12:47 29.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
С Азовстали вывозят раненых украинских военных - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием по резервам ВСУ в Киевской и Черниговской областях. Об этом сообщил журналистам 29 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков
По его словам, в результате одна из бригад ВСУ полностью утратила боеспособность.

"В результате ударов полностью утратила боеспособность 30-я механизированная бригада, готовившаяся к отправке в Донбасс на полигоне в районе населенного пункта Лютеж Киевской области. Кроме того, критические потери понесла 57-я мотопехотная бригада, восстанавливавшая боеспособность в Черниговской области на общевойсковом полигоне Гончаровское", - сказал он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на пятницу украинские военные формирования обстреляли из американской реактивной системы залпового огня HIMARS следственный изолятор в районе населенного пункта Еленовка, в котором содержатся пленные украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования "Азов".
западное оружие НЕХ - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
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Леонков объяснил, почему ВС РФ не удается полностью уничтожить поставки оружия на УкраинеРоссии не удается на 100% пересечь поставки западного оружия на Украине, противник старается хитрее выстраивать свою логистику, чтобы доставить вооружения в место проведения боевых действий, сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
 
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