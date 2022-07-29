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Российские военные высокоточным оружием разбили две бригады ВСУ под Киевом и Черниговом

Российские военные высокоточным оружием разбили две бригады ВСУ под Киевом и Черниговом - 29.07.2022 Украина.ру

Российские военные высокоточным оружием разбили две бригады ВСУ под Киевом и Черниговом

Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием по резервам ВСУ в Киевской и Черниговской областях. Об этом сообщил журналистам 29 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков

2022-07-29T12:47

2022-07-29T12:47

2022-07-29T12:47

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По его словам, в результате одна из бригад ВСУ полностью утратила боеспособность.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на пятницу украинские военные формирования обстреляли из американской реактивной системы залпового огня HIMARS следственный изолятор в районе населенного пункта Еленовка, в котором содержатся пленные украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования "Азов".

https://ukraina.ru/20220728/1036985474.html

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