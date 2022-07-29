Зеленский пренебрегает интересами США - Fox News - 29.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220729/1036992374.html
Зеленский пренебрегает интересами США - Fox News
Зеленский пренебрегает интересами США - Fox News - 29.07.2022 Украина.ру
Зеленский пренебрегает интересами США - Fox News
Владимир Зеленский продемонстрировал полное пренебрежение интересами США. Об этом 28 июля заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон
2022-07-29T08:12
2022-07-29T08:12
инфляция
сша
владимир зеленский
экономика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/19/1036814247_0:71:1043:658_1920x0_80_0_0_367dbb3d98f6e85e51124a442d708e3b.jpg
Украинские власти, отметил Карлсон, перестали скрывать, что от США им нужны только деньги.Ранее Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану в ответ на замечание, что инфляция в США вызвана тем, что официальный Вашингтон оказывает финансовую и материальную помощь Украине, назвал эту проблему ничтожной."Инфляция – ничто. Кто думает об инфляции? Эти вещи вторичны", - сказал он.Ранее стало известно, что потребительские цены в США по итогам июня выросли на 9,1% в годовом выражении после роста на 8,6% месяцем ранее, только за июнь они прибавили 1,3%.Годовой показатель стал рекордным с ноября 1981 года.
https://ukraina.ru/20220728/1036909319.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/19/1036814247_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_d54cca164ff4aecdb7fa9f38217a2a9d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
инфляция, сша, владимир зеленский, экономика, новости

Зеленский пренебрегает интересами США - Fox News

08:12 29.07.2022
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Владимир Зеленский продемонстрировал полное пренебрежение интересами США. Об этом 28 июля заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон
Украинские власти, отметил Карлсон, перестали скрывать, что от США им нужны только деньги.

"Они (украинские власти – ред.) относятся к нам (США – ред.) с полным презрением. Соединенные Штаты их ничуточки не волнуют", - констатировал телеведущий.

Ранее Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану в ответ на замечание, что инфляция в США вызвана тем, что официальный Вашингтон оказывает финансовую и материальную помощь Украине, назвал эту проблему ничтожной.
"Инфляция – ничто. Кто думает об инфляции? Эти вещи вторичны", - сказал он.
Ранее стало известно, что потребительские цены в США по итогам июня выросли на 9,1% в годовом выражении после роста на 8,6% месяцем ранее, только за июнь они прибавили 1,3%.
Годовой показатель стал рекордным с ноября 1981 года.
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 04:45
Или инфляция, или рецессия: Юшков о выборе, стоящем перед СШАПроблема высокой инфляции в США началась ещё до последнего подорожания энергоносителей, во время эпидемии COVID-19, но борьба с ней может привести к рецессии. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру
 
инфляцияСШАВладимир ЗеленскийЭкономикаНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:18Европа переживает эффект бумеранга из-за антироссийских санкций — депутат
09:08Алексей Мухин о тупости Зеленского, "Северном потоке", позиции США на переговорах с Китаем
09:06Министр обороны Британии поддержал кандидатуру Трасс на пост премьера
09:00Подберёзкин ответил, важен ли Антоновский мост для российской армии
08:53Латвийское предприятие возобновило закупку российского газа
08:45Эксперт спрогнозировал военную катастрофу на Украине через 2-3 недели
08:41СБУ и крымские татары. От любви до ненависти один шаг
08:40Журналист раскритиковал отношение Зеленского к проблемам США
08:30"С этой задачей справимся": Евсеев объяснил, почему так сложно уничтожить ракеты HIMARS
08:23После контрнаступления. Кто возглавит ликвидационную команду неонацистской Украины
08:23Приднестровье заинтересовано в присутствии миротворцев - сопредседатель ОКК
08:15Третьяков оценил идею создания международной структуры для суда над киевским режимом
08:12Зеленский пренебрегает интересами США - Fox News
08:00"Это акт устрашения": военный эксперт рассказал, где РФ нужно усилить ПВО
08:00Александр Асафов о дефиците газа в Европе и о надежде на оспу обезьян
07:54Умань в военное время. Без хасидов, но с полицейскими облавами
07:54"Мы в депрессии": американцев возмутили слова Байдена о состоянии экономики США
07:45"Один к одному": экономист рассказал, с какой валютой сравняется курс гривны
07:4230 лет успешной спецоперации в Приднестровье
07:40Журналист Bloomberg предсказала Германии потерю лидерства в ЕС
Лента новостейМолния