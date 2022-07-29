https://ukraina.ru/20220729/1036992374.html

Зеленский пренебрегает интересами США - Fox News

Зеленский пренебрегает интересами США - Fox News - 29.07.2022 Украина.ру

Зеленский пренебрегает интересами США - Fox News

Владимир Зеленский продемонстрировал полное пренебрежение интересами США. Об этом 28 июля заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон

2022-07-29T08:12

2022-07-29T08:12

2022-07-29T08:12

инфляция

сша

владимир зеленский

экономика

новости

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Украинские власти, отметил Карлсон, перестали скрывать, что от США им нужны только деньги.Ранее Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану в ответ на замечание, что инфляция в США вызвана тем, что официальный Вашингтон оказывает финансовую и материальную помощь Украине, назвал эту проблему ничтожной."Инфляция – ничто. Кто думает об инфляции? Эти вещи вторичны", - сказал он.Ранее стало известно, что потребительские цены в США по итогам июня выросли на 9,1% в годовом выражении после роста на 8,6% месяцем ранее, только за июнь они прибавили 1,3%.Годовой показатель стал рекордным с ноября 1981 года.

https://ukraina.ru/20220728/1036909319.html

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2022

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

инфляция, сша, владимир зеленский, экономика, новости