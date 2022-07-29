https://ukraina.ru/20220729/1036992374.html
Зеленский пренебрегает интересами США - Fox News
Зеленский пренебрегает интересами США - Fox News - 29.07.2022 Украина.ру
Зеленский пренебрегает интересами США - Fox News
Владимир Зеленский продемонстрировал полное пренебрежение интересами США. Об этом 28 июля заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон
2022-07-29T08:12
2022-07-29T08:12
2022-07-29T08:12
инфляция
сша
владимир зеленский
экономика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/19/1036814247_0:71:1043:658_1920x0_80_0_0_367dbb3d98f6e85e51124a442d708e3b.jpg
Украинские власти, отметил Карлсон, перестали скрывать, что от США им нужны только деньги.Ранее Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану в ответ на замечание, что инфляция в США вызвана тем, что официальный Вашингтон оказывает финансовую и материальную помощь Украине, назвал эту проблему ничтожной."Инфляция – ничто. Кто думает об инфляции? Эти вещи вторичны", - сказал он.Ранее стало известно, что потребительские цены в США по итогам июня выросли на 9,1% в годовом выражении после роста на 8,6% месяцем ранее, только за июнь они прибавили 1,3%.Годовой показатель стал рекордным с ноября 1981 года.
https://ukraina.ru/20220728/1036909319.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/19/1036814247_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_d54cca164ff4aecdb7fa9f38217a2a9d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
инфляция, сша, владимир зеленский, экономика, новости
Зеленский пренебрегает интересами США - Fox News
Владимир Зеленский продемонстрировал полное пренебрежение интересами США. Об этом 28 июля заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон
Украинские власти, отметил Карлсон, перестали скрывать, что от США им нужны только деньги.
"Они (украинские власти – ред.) относятся к нам (США – ред.) с полным презрением. Соединенные Штаты их ничуточки не волнуют", - констатировал телеведущий.
Ранее Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану в ответ на замечание, что инфляция в США вызвана тем, что официальный Вашингтон оказывает финансовую и материальную помощь Украине, назвал эту проблему ничтожной.
"Инфляция – ничто. Кто думает об инфляции? Эти вещи вторичны", - сказал он.
Ранее стало известно, что потребительские цены в США по итогам июня выросли на 9,1% в годовом выражении после роста на 8,6% месяцем ранее, только за июнь они прибавили 1,3%.
Годовой показатель стал рекордным с ноября 1981 года.