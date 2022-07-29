https://ukraina.ru/20220729/1036991260.html

После контрнаступления. Кто возглавит ликвидационную команду неонацистской Украины

После контрнаступления. Кто возглавит ликвидационную команду неонацистской Украины - 29.07.2022 Украина.ру

После контрнаступления. Кто возглавит ликвидационную команду неонацистской Украины

Украина.ру, 29.07.2022

2022-07-29T08:23

2022-07-29T08:23

2022-07-29T08:23

спецоперация

эксклюзив

украина

владимир скачко

владимир зеленский

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По информации СМИ, на недавнем совещании с участием несколько остекленевшим после ковид-19 президентом США Джо Байденом конгрессвумен Элиса Слоткин заявила: "Украинцы хотят идти на юг, провести там несколько операций. И мы хотим, чтобы россиянам дали по шапке до наступления зимы".И, как говорят, все весело обсуждали, что в спецвоенной операции (СВО) России в Украине погибло 75 тысяч граждан России, 80% сил СВО погрузло в бессмысленных позиционных боях, что означает победу Украины, которая может быть полной, если дать ей ракеты ATACMS для знаменитых "Хаймарсов" дальностью полета 300 километров. Байден вроде бы против, но все же знают его гибкую решительность и мягкую решимость.А секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБОУ) Алексей Данилов предупредил всех сомневающихся в готовности Украины наносить дальние удары по территории России, не очень разбираясь в целях.И потому сегодня уже практически никто не сомневается, что украинскому контрнаступлению быть. Решительном или ползучему, не важно. Равно как не совсем понятно, и где – в Донбассе, на Харьковщине или на Херсон, но точно быть. Ибо вопрос, по общему мнению, поставлен круто: или – или. Или победа, или… что? А вот тут и данные, и мнения расходятся.Неонацистский киевский режим президента Владимира Зеленского намеревается в контрнаступлении победить. Сначала на поле боя вернуть себе все потерянные территории (указанные выше плюс, разумеется, Крым), а потом подписать мир с поставленной на колени проигравшей и униженной поражением Россией, которая страшно и публично раскается за свои крымско-донбасские эксперименты с распространением русского мира на, вне всякого сомнения, святую украинскую землю арийских праукров и нордических аристократов из Галичины, ради такого случая спустившихся с пушистых и вечно зеленых смерек. Если кто не знает, это дерево, один из подвидов ели европейской (латинское название Picea abies), но в то же время чисто украинский красивый, высокий, стройный абориген Карпат, название которого происходит от словацкого "smrek" - елка. То есть ничего русского и в помине нет, потому на них арийские приматы и живут. Это попутный ликбез "пытомого" (истинного) украинства, если кто не понял.Но ликбезом ликбезом, а победить режиму Зеленского, кроме прочих, крайним приказал сам глава комитета Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам Адам Смит, который недавно посетил Украину и, вернувшись в Америку, всем рассказал, что Киев намерен начать контрнаступление. А США по этому поводу, уверен Смит, просто обязаны не по-детски напрячься и помочь. "Помогите Киеву сейчас как можно сильнее. Следующие три—шесть недель имеют решающее значение", — передал мистер конгрессмен якобы основной посыл пана Зеленского urbi et orbi (городу и миру).Почему такие сроки? Очень просто: и потому, что Смит так сказал, а таким людям в Украине не принято перечить (это как свистеть при людях – денег, говорят, не будет).И потому, что режим Зеленского во многом живет символами (больше нечем), от символа к символу – так легче мобилизовать нацию, задурив ей голову удушливым патриотическим пафосом. Так вот: через три-четыре недели – это День независимости Украины, который надо бы достойно встретить приличной викторией над москалями. И людей могут бросить на убой.Еще через две недели после этого – единый день голосования в России - 11 сентября, на которое планируют назначить референдумы о своей будущей государственной судьбе и освобожденные регионы Херсонской, Запорожской и, не исключено, даже Харьковской областей, как они утверждают, "бывшей Украины". А этого референдума в Киеве боятся, как черт ладана, потому что есть большой риск распрощаться с указанными территориями, если он выберут путь в Россию. Поэтому отвлечь внимание от него, запугать жителей и сорвать мероприятие – мечта киевских патриотов, практически европейская, то есть голубая, blue dream, можно даже сказать.А потом, когда у украинцев все удачно сложится и орки отползут позорно за Урал и даже в Бурятию, в Киеве мечтают провести победный парад на Красной площади в Москве в шароварах под музыку боевого гопака и спокойно идти на довыборы в Конгресс США 8 ноября 2022 года. Чтобы "украинская карта" таки сыграла свою роль, и демократы Джо Байдена на них победили, а республиканцы Дональда Трампа опять умылись горькими слезами и отползли с позором в свою презренную белую Америку давиться бургерами.Короче, таков несомненно духоподъемный план Украины. И коллективный Запад, надо отдать ему должное, пичкает Украину новым оружием. Чего стоит согласие Словакии передать Украине под контрнаступление даже 11 самолетов МиГ-29, чтобы дать бой силам СВО еще и в небе, где как бы, уверяют все, господствует Россия.Роли распределены четко и недвусмысленно: Запад дает "железо", а Киев -- пушечное мясо. К "железу" усиленно и ускоренно формирует группировку в несколько сот тысяч человек, даже в миллион солдат. Пусть и необученных, но готовых трупами и массой завалить "проклятых москалей" и "вату-оккупантов". И если, например, в Херсоне будут разрушены Антоновский мост и Новокаховская дамба, то силы СВО на правом берегу Днепра могут оказаться в очень сложном положении и стать полноценной жертвой этого контрнаступления.Однако силы спецвоенной операции (СВО) – россияне и народные милиционеры двух корпусов ЛДНР – думают несколько иначе. И по трезвому мнению спецов и вменяемых аналитиков (даже западных), силы СВО медленно, но уверено и неотвратимо "разбирают" ВСУ на составные части в виде грузов 200 и 300. И выдавливают их из занимаемых позиций в хорошо подготовленных укрепрайонах на оперативный простор. Другими словами, в открытую степь за Донецким кряжем и забетонированными объектами городской агломерации ДНР. Между Славянском и Краматорском. А тогда в чистом поле, когда в ход пойдет российская стратегическая авиация, от ВСУ останется… Даже трудно предположить, что останется. Равно как и трудно предположить, что будет, если от безысходности эта авиация будет задействована для отражения украинского контрнаступления и для победы, но горы трупов людей в форме с двух сторон и мирных жителей обеспечены точно.И вот тогда, когда поражение украинского неонацистского режима станет неотвратимой явью, и возникают главные вопросы, на которые уже сейчас ищут внятные ответы:- что будет и кто подпишет акт о безоговорочной капитуляции, став главой ликвидационной команды неонацистской Украины в строго соответствии с задачами СВО по денацификации и демилитаризации?- это будет Зеленский как легитимно и всеми признанный в этом качестве избранный президент или не он?- если не Зеленский, то кто – коллективная военная хунта во главе с главнокомандующим Валерием Залужным, сам Залужный как новый лидер и глава ликвидаторов проигравшей сражения Украины, набравший невиданную силу глава Офиса президента (ОПУ) Андрей Ермак, активно возвращаемый на политарену многими европейскими журналистами и аналитиками экс-глава МВД Украина Арсен Аваков или вообще некая новая сегодня мало- или вообще неизвестная политическая фигура типа спикера парламента Руслана Стефанчука или премьера Дениса Шмыгаля?- что будет и кого удастся найти, если вся эта публика свалит в свои "хатынки" на Запад, который ее не погнушается и примет?Это очень важно знать. Потому что, как сегодня представляется, главная задача-то России в СВО заключается в том, чтобы акт капитуляции подписала легитимная власть Украины. По нескольким причинам это важно. И для того, чтобы с юридической точки комар носа не подточил и была обеспечена практически безупречная преемственность от строй Украины к новой. И для того, чтобы было меньше сомнений с точки зрения международного законодательства и ООН, или если хотите, внедренных американцами неких новых правил международного общежития. И по политическим соображениям: чтобы всем, кто хочет у себя дома организовать агрессивный и бесчеловечно милитаристский режим типа нынешних издыхающих проамериканских неонацистов Зеленского, был наглядный пример и урок: не бузите, не убивайте людей – расплата придет на законных основаниях. Это очень долгий, затратный и мучительный путь. Но Россия его уже проходила.Сегодня многих интересует еще один вопрос: почему силы СВО только обещают, но не наносят удары по штабам принятия решений и терпят Зеленского и его кровавую и антигуманную во всех отношениях камарилью, место которых давно либо на кладбище, либо на скамье подсудимых? Да вот, не исключено, потому и терпят, чтобы поражение Украины признали и расписались под актом капитуляции доведшие страну до ручки зелебобики во главе со своим представителем. Или его заменителем. Как в 1945 году: лучше было бы, чтобы Адольф Гитлер подмахнул капитуляцию, но поскольку он напоследок побаловался цианистым калием, то все подписывал начальник генштаба вермахта Вильгельм Кейтель.Бедняга Кейтель, подписывая капитуляцию, наделся пропетлять и отпетлять от ответственности, сославшись на то, что он – солдат и только выполнял приказы. Он, если кто помнит, даже шутил при виде представителей Франции и США генералов Жана де Латра де Тасиньи и Карла Спаатса: "А эти что, тоже нас победили?". Но все равно Кейтель как военный преступник был повешен по приговору Нюрнбергского трибунала. А аналог подобного трибунала над украинскими неонацистами, совершившими госпереворот в 2014 году и втянувшими страну в гражданскую войну и кровавую бойню, готовят в Донецке и Луганске. Это так, к слову пришлось, но чтобы все в Киеве помнили, что час расплаты ждет. Вполне легитимный и юридически безупречный.Вариантов ответов на указанные выше вопросы огромное количество. И есть главное условие для их ответов – СВО еще должна победить. А враг еще силен, организован, коварен и абсолютно безжалостен. А что ему? У него команда – воевать до победы и до последнего украинца. А украинцев еще ой как много.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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эксклюзив, украина, владимир скачко, владимир зеленский