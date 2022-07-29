https://ukraina.ru/20220729/1036957609.html

"Преступление Ельцина": Третьяков о ситуации с гражданскими самолётами в России

"Преступление Ельцина": Третьяков о ситуации с гражданскими самолётами в России - 29.07.2022 Украина.ру

"Преступление Ельцина": Третьяков о ситуации с гражданскими самолётами в России

Санкции, введённые Западом против российской гражданской авиации, действительно создают для неё серьёзные проблемы, и вину за такую ситуацию несёт бывший президент РФ Борис Ельцин. Такое мнение выразил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру

2022-07-29T07:30

2022-07-29T07:30

2022-07-29T07:30

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виталий третьяков

ельцин

авиация

иран

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Он добавил, что отказ от поставок запчастей для гражданских самолётов представляет собой угрозу для национальной безопасности страны и угрозу безопасности её граждан, поэтому государство должно принимать все доступные меры, "в том числе, нелегальные", для купирования этой ситуации.Политолог отметил важное значение, которое в сложившейся ситуации играет подписанное с Ираном соглашение о техподдержке российских самолётов.По данным Минтранса, доля самолетов зарубежного производства в коммерческом парке пассажирских самолётов России по состоянию на апрель этого года составляет 67%, но на них приходится около 95% пассажирооборота. Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220306/1033457209.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, виталий третьяков, ельцин, авиация, иран