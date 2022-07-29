https://ukraina.ru/20220729/1036957609.html
"Преступление Ельцина": Третьяков о ситуации с гражданскими самолётами в России
"Преступление Ельцина": Третьяков о ситуации с гражданскими самолётами в России - 29.07.2022 Украина.ру
"Преступление Ельцина": Третьяков о ситуации с гражданскими самолётами в России
Санкции, введённые Западом против российской гражданской авиации, действительно создают для неё серьёзные проблемы, и вину за такую ситуацию несёт бывший президент РФ Борис Ельцин. Такое мнение выразил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру
2022-07-29T07:30
2022-07-29T07:30
2022-07-29T07:30
новости
виталий третьяков
ельцин
авиация
иран
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Он добавил, что отказ от поставок запчастей для гражданских самолётов представляет собой угрозу для национальной безопасности страны и угрозу безопасности её граждан, поэтому государство должно принимать все доступные меры, "в том числе, нелегальные", для купирования этой ситуации.Политолог отметил важное значение, которое в сложившейся ситуации играет подписанное с Ираном соглашение о техподдержке российских самолётов.По данным Минтранса, доля самолетов зарубежного производства в коммерческом парке пассажирских самолётов России по состоянию на апрель этого года составляет 67%, но на них приходится около 95% пассажирооборота. Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220306/1033457209.html
Украина.ру
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, виталий третьяков, ельцин, авиация, иран
"Преступление Ельцина": Третьяков о ситуации с гражданскими самолётами в России
Санкции, введённые Западом против российской гражданской авиации, действительно создают для неё серьёзные проблемы, и вину за такую ситуацию несёт бывший президент РФ Борис Ельцин. Такое мнение выразил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру
"Из санкций много чего вызывает смех, а вот с самолётами это было очень продуманно. Сначала через Ельцина развалили промышленность авиационную, это было гигантское преступление против России со стороны Запада и наших "рыночников". Потом заменили своими самолётами. А запчасти – фиг вам", - сказал политолог.
Он добавил, что отказ от поставок запчастей для гражданских самолётов представляет собой угрозу для национальной безопасности страны и угрозу безопасности её граждан, поэтому государство должно принимать все доступные меры, "в том числе, нелегальные", для купирования этой ситуации.
Политолог отметил важное значение, которое в сложившейся ситуации играет подписанное с Ираном соглашение о техподдержке российских самолётов.
По данным Минтранса, доля самолетов зарубежного производства в коммерческом парке пассажирских самолётов России по состоянию на апрель этого года составляет 67%, но на них приходится около 95% пассажирооборота.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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