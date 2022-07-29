"Преступление Ельцина": Третьяков о ситуации с гражданскими самолётами в России - 29.07.2022 Украина.ру
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"Преступление Ельцина": Третьяков о ситуации с гражданскими самолётами в России
"Преступление Ельцина": Третьяков о ситуации с гражданскими самолётами в России - 29.07.2022 Украина.ру
"Преступление Ельцина": Третьяков о ситуации с гражданскими самолётами в России
Санкции, введённые Западом против российской гражданской авиации, действительно создают для неё серьёзные проблемы, и вину за такую ситуацию несёт бывший президент РФ Борис Ельцин. Такое мнение выразил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру
2022-07-29T07:30
2022-07-29T07:30
новости
виталий третьяков
ельцин
авиация
иран
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Он добавил, что отказ от поставок запчастей для гражданских самолётов представляет собой угрозу для национальной безопасности страны и угрозу безопасности её граждан, поэтому государство должно принимать все доступные меры, "в том числе, нелегальные", для купирования этой ситуации.Политолог отметил важное значение, которое в сложившейся ситуации играет подписанное с Ираном соглашение о техподдержке российских самолётов.По данным Минтранса, доля самолетов зарубежного производства в коммерческом парке пассажирских самолётов России по состоянию на апрель этого года составляет 67%, но на них приходится около 95% пассажирооборота. Полностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, виталий третьяков, ельцин, авиация, иран

"Преступление Ельцина": Третьяков о ситуации с гражданскими самолётами в России

07:30 29.07.2022
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолёты в аэропорту Новосибирска
Самолёты в аэропорту Новосибирска - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Санкции, введённые Западом против российской гражданской авиации, действительно создают для неё серьёзные проблемы, и вину за такую ситуацию несёт бывший президент РФ Борис Ельцин. Такое мнение выразил медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру

"Из санкций много чего вызывает смех, а вот с самолётами это было очень продуманно. Сначала через Ельцина развалили промышленность авиационную, это было гигантское преступление против России со стороны Запада и наших "рыночников". Потом заменили своими самолётами. А запчасти – фиг вам", - сказал политолог.

Он добавил, что отказ от поставок запчастей для гражданских самолётов представляет собой угрозу для национальной безопасности страны и угрозу безопасности её граждан, поэтому государство должно принимать все доступные меры, "в том числе, нелегальные", для купирования этой ситуации.
Политолог отметил важное значение, которое в сложившейся ситуации играет подписанное с Ираном соглашение о техподдержке российских самолётов.
Работа аэропорта Платов в Ростове-на-Дону, самолет - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
6 марта, 02:54
Самолёт «Уральских авиалиний» задержали в Египте из-за санкцийБорт "Уральских авиалиний" задержали в египетском городе Шарм-эш-Шейх из-за заявки лизингодателя, сообщает РИА Новости 6 марта
По данным Минтранса, доля самолетов зарубежного производства в коммерческом парке пассажирских самолётов России по состоянию на апрель этого года составляет 67%, но на них приходится около 95% пассажирооборота.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиВиталий ТретьяковЕльцинавиацияИран
 
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