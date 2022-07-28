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Ангелы Донбасса у посольства США: спецрепортаж

Ангелы Донбасса у посольства США: спецрепортаж - 28.07.2022 Украина.ру

Ангелы Донбасса у посольства США: спецрепортаж

Жители ДНР и России возложили цветы к мемориалу погибших детей Донбасса. Акция прошла на Аллее ангелов в Донецке и на площади ДНР у посольства США в Москве... Украина.ру, 28.07.2022

2022-07-28T16:49

2022-07-28T16:49

2022-07-28T16:49

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донбасс

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Жители ДНР и России возложили цветы к мемориалу погибших детей Донбасса. Акция прошла на Аллее ангелов в Донецке и на площади ДНР у посольства США в Москве. Жители Донецка собрались у мемориала в виде каменной плиты, на которой высечены имена погибших детей. Памятник украшен игрушками и свечами. Горожане также возложили цветы к памятнику детям Донбасса, который находится на Аллее ангелов. В Москве активисты "Молодой гвардии "Единой России" прошли по улицам города, держа в руках таблички с фотографиями погибших детей. Позднее на площади ДНР прошла церемония возложения цветов к мемориалу, после чего участники запустили в воздух белые шары. Напомним, глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля Днём памяти детей-жертв войны в Донбассе. По данным омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, в ходе конфликта в регионе с 2014 года погибли 130 детей.

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