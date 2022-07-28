Ангелы Донбасса у посольства США: спецрепортаж - 28.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220728/1036979808.html
Ангелы Донбасса у посольства США: спецрепортаж
Ангелы Донбасса у посольства США: спецрепортаж - 28.07.2022 Украина.ру
Ангелы Донбасса у посольства США: спецрепортаж
Жители ДНР и России возложили цветы к мемориалу погибших детей Донбасса. Акция прошла на Аллее ангелов в Донецке и на площади ДНР у посольства США в Москве... Украина.ру, 28.07.2022
2022-07-28T16:49
2022-07-28T16:49
видео
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1c/1036979604_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_9dac66fed0680037a38cbeac91a148f6.jpg
Жители ДНР и России возложили цветы к мемориалу погибших детей Донбасса. Акция прошла на Аллее ангелов в Донецке и на площади ДНР у посольства США в Москве. Жители Донецка собрались у мемориала в виде каменной плиты, на которой высечены имена погибших детей. Памятник украшен игрушками и свечами. Горожане также возложили цветы к памятнику детям Донбасса, который находится на Аллее ангелов. В Москве активисты "Молодой гвардии "Единой России" прошли по улицам города, держа в руках таблички с фотографиями погибших детей. Позднее на площади ДНР прошла церемония возложения цветов к мемориалу, после чего участники запустили в воздух белые шары. Напомним, глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля Днём памяти детей-жертв войны в Донбассе. По данным омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, в ходе конфликта в регионе с 2014 года погибли 130 детей.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1c/1036979604_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_3bbfe455d500094f6251d0873bab5b36.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, донбасс, видео

Ангелы Донбасса у посольства США: спецрепортаж

16:49 28.07.2022
 
Читать в
Жители ДНР и России возложили цветы к мемориалу погибших детей Донбасса. Акция прошла на Аллее ангелов в Донецке и на площади ДНР у посольства США в Москве. Жители Донецка собрались у мемориала в виде каменной плиты, на которой высечены имена погибших детей. Памятник украшен игрушками и свечами. Горожане также возложили цветы к памятнику детям Донбасса, который находится на Аллее ангелов. В Москве активисты "Молодой гвардии "Единой России" прошли по улицам города, держа в руках таблички с фотографиями погибших детей. Позднее на площади ДНР прошла церемония возложения цветов к мемориалу, после чего участники запустили в воздух белые шары.
Напомним, глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля Днём памяти детей-жертв войны в Донбассе. По данным омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, в ходе конфликта в регионе с 2014 года погибли 130 детей.
 
ВидеоДонбасс
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:21Управления МВД России появились в Херсонской и Запорожской областях
18:18Глава Меджлиса* обрушился с проклятиями на турецких футбольных фанатов
18:14"Люди боятся": Лящук рассказал о проблемах телерадиоканалов в Бердянске
18:08Медведев призвал пересмотреть отношения с Финляндией и Швецией после их вступления в НАТО
18:06Зеленский: Лишение Корбана гражданства – не спекуляция
17:55Леонков объяснил, почему ВС РФ не удается полностью уничтожить поставки оружия на Украине
17:47Подберёзкин ответил на вопрос о безопасности Запорожской АЭС
17:46На Украине приняли закон об особых гарантиях для поляков
17:40Глава МИД Бельгии была вынуждена оправдываться за поездку в Крым
17:26"Голодная смерть возле полного холодильника": Стариков о Байдене и капитуляции ЕС. Видео
17:25В Харьковской области начали принимать документы на получение гражданства РФ
17:24Евсеев предположил, когда российские войска полностью освободят ДНР
17:13"Продажа страны": на Украине приняли закон о распродаже предприятий
17:07Контрнаступление ВСУ и главные сражения августа. Оценки военных экспертов
17:05Зеленские и "лохи" из США, беженцев не ждут в ЕС: что говорили об Украине в мире 28 июля
16:52Военный эксперт объяснил, как РФ побьет ВСУ под Херсоном, не снимая войска с Донбасса
16:49Ангелы Донбасса у посольства США: спецрепортаж
16:45Военный эксперт объяснил, почему Россия под Херсоном никак не уничтожит два HIMARS`а
16:43Кадыров заявил о готовности пойти "на Киев"
16:43На Украине заявили о необходимости переписать историю Второй мировой войны
Лента новостейМолния