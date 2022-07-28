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"Путин – наш президент": одессит смелым заявлением поставил на уши местную полицию
"Путин – наш президент": одессит смелым заявлением поставил на уши местную полицию - 28.07.2022 Украина.ру
"Путин – наш президент": одессит смелым заявлением поставил на уши местную полицию
В Одессе полиция разыскивает местного жителя, которого обвинили в высказывании пророссийских взглядов в разговоре с соседями, сообщает пресс-служба ведомства 28 июля
2022-07-28T16:02
2022-07-28T16:02
2022-07-28T16:02
новости
полиция
одесса
коллаборационизм
русский мир
украина
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"Будучи сторонником страны-агрессора, 57-летний мужчина способствовал РФ и ее представителям в подрыве национальных интересов Украины, суверенитета и территориальной целостности государства, поддерживая преступлениях оккупантов на территории нашей страны", - говорится в сообщении.По информации полицейских, мужчина, разговаривая на улице с соседями, сказал, что "Одесса – Россия, Путин – наш президент", а всем, кто с этим не согласен, будет не до шуток, когда придет русский мир.Одесситу предъявлено подозрение в коллаборационизме.Ранее киевская прокуратура сообщила уже 13 гражданам Украины подозрение в пособничестве и сотрудничестве с Россией, а заместитель министра юстиции Украины Валерия Коломоец говорила о создании специальной комиссии, которая проверит на коллаборационизм всех проживающих на освобожденных территориях.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, полиция, одесса, коллаборационизм, русский мир, украина
"Путин – наш президент": одессит смелым заявлением поставил на уши местную полицию
В Одессе полиция разыскивает местного жителя, которого обвинили в высказывании пророссийских взглядов в разговоре с соседями, сообщает пресс-служба ведомства 28 июля
"Будучи сторонником страны-агрессора, 57-летний мужчина способствовал РФ и ее представителям в подрыве национальных интересов Украины, суверенитета и территориальной целостности государства, поддерживая преступлениях оккупантов на территории нашей страны", - говорится в сообщении.
По информации полицейских, мужчина, разговаривая на улице с соседями, сказал, что "Одесса – Россия, Путин – наш президент", а всем, кто с этим не согласен, будет не до шуток, когда придет русский мир.
Одесситу предъявлено подозрение в коллаборационизме.
Ранее киевская прокуратура сообщила уже 13 гражданам Украины подозрение в пособничестве и сотрудничестве с Россией, а заместитель министра юстиции Украины Валерия Коломоец говорила о создании специальной комиссии, которая проверит на коллаборационизм всех проживающих на освобожденных территориях.