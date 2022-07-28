https://ukraina.ru/20220728/1036975297.html

"Путин – наш президент": одессит смелым заявлением поставил на уши местную полицию

"Путин – наш президент": одессит смелым заявлением поставил на уши местную полицию - 28.07.2022 Украина.ру

"Путин – наш президент": одессит смелым заявлением поставил на уши местную полицию

В Одессе полиция разыскивает местного жителя, которого обвинили в высказывании пророссийских взглядов в разговоре с соседями, сообщает пресс-служба ведомства 28 июля

2022-07-28T16:02

2022-07-28T16:02

2022-07-28T16:02

новости

полиция

одесса

коллаборационизм

русский мир

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102831/46/1028314615_0:23:801:473_1920x0_80_0_0_3b92cb259ffc8ef1ff15a8cffd434c29.png.webp

"Будучи сторонником страны-агрессора, 57-летний мужчина способствовал РФ и ее представителям в подрыве национальных интересов Украины, суверенитета и территориальной целостности государства, поддерживая преступлениях оккупантов на территории нашей страны", - говорится в сообщении.По информации полицейских, мужчина, разговаривая на улице с соседями, сказал, что "Одесса – Россия, Путин – наш президент", а всем, кто с этим не согласен, будет не до шуток, когда придет русский мир.Одесситу предъявлено подозрение в коллаборационизме.Ранее киевская прокуратура сообщила уже 13 гражданам Украины подозрение в пособничестве и сотрудничестве с Россией, а заместитель министра юстиции Украины Валерия Коломоец говорила о создании специальной комиссии, которая проверит на коллаборационизм всех проживающих на освобожденных территориях.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, полиция, одесса, коллаборационизм, русский мир, украина