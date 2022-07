https://ukraina.ru/20220728/1036969639.html

Россия и США готовятся к исторической сделке. А Украина пусть разбирается сама

28.07.2022

Украина вынудила американского президента Джо Байдена пойти на уступки, которых Россия добивалась от США долгие годы.Вечером 27 июля телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что США в июне направили российской стороне предложение об обмене россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок в тюрьме Мэрион, на двоих американских граждан: бывшего морского пехотинца Пола Уилана, осуждённого в РФ на 16 лет за шпионаж, и двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу Бриттни Грайнер, задержанную по подозрению в контрабанде запрещённых веществ."На протяжении нескольких месяцев внутренних обсуждений между ведомствами США Министерство юстиции выступало против обмена Бута. Однако, в конце концов, представители Минюста признали, что идея обменять Бута пользуется поддержкой среди высших должностных лиц Госдепартамента и Белого дома, включая самого президента Байдена", - уточняет CNN.Прояснить ситуацию журналисты рассчитывали на пресс-конференции госсекретаря США. Энтони Блинкен сообщил о намерении в ближайшие дни поговорить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и поднять вопрос, имеющий приоритетное значение для американской стороны. Впрочем, пока никаких официальных запросов на проведение переговоров между главами ведомств МИД РФ не получал. "Я не могу и не буду вдаваться ни в какие детали того, что мы предложили русским, поскольку хочу, чтобы была высокая вероятность на дальнейшие шаги по этим предложениям", - сказал Блинкен.Последний телефонный разговор Лаврова и Блинкена состоялся в начале февраля, с тех пор никаких контактов не было. Даже на полях саммита глав МИД стран G20 на Бали в июле - госсекретарь не пришёл на совместное фотографирование из-за российского коллеги. Таким образом, как отмечает газета The Financial Times, предстоящая беседа между высокопоставленными дипломатами станет первой после начала военной спецоперации РФ на Украине. Однако, как подчеркнул Блинкен на пресс-конференции, предстоящие переговоры с Лавровым не будут переговорами по Украине."Любые переговоры по Украине должны вестись её правительством и народом", - заявил глава Госдепартамента США.На вопрос об осведомлённости Байдена о ходе переговоров по обмену заключёнными Блинкен ответил, что президент не только напрямую участвует, он утверждает любые предложения, которые делает его ведомство. В особенности, когда это касается американцев, "неправомерно задержанных за границей", включая этот конкретный случай.Кто кого и где неправомерно задержал - стоит отдельного пояснения. Предпринимателя Виктора Бута арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу США в результате спецоперации американских спецслужб. Бута обвинили в сговоре с целью убийства американцев и намерении продать оружие организации, признанной в США террористической. Россиянин выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако на этапе апелляции эти решения отменили и с нарушением и таиландского, и американского законодательства Бута, находившегося на тот момент под юрисдикцией Таиланда, вывезли в Штаты, где в 2012 году суд присяжных признал его виновным, а федеральный суд приговорил к 25 годам тюрьмы. Пол Уил, имеющий гражданство США, Канады, Ирландии и подданство Великобритании, в 2020 году был осуждён на 16 лет колонии строгого режима по делу о шпионаже. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, по имеющейся информации, будучи директором по безопасности в компании-производителе запчастей для автомобилей BorgWarner, он с 2006 года регулярно посещал Россию - но с работой это не было связано, и собирал секретные сведения. Также Уил пытался вербовать сотрудников ФСБ и Министерства обороны. Баскетболистку Бриттни Грайнер, с 2015 года выступающую за екатеринбургский клуб УГМК, задержали 17 февраля 2022 года в аэропорту Шереметьево по прилёту из Нью-Йорка, обнаружив в её багаже гашишное масло, запрещённое в России. За это ей грозит до 10 лет тюрьмы. На допросе 27 июля в Химкинском суде спортсменка заявила, что не снимает с себя ответственности, но у неё не было умысла нарушать российское законодательство. Грайтнер рассказала, что приобрела масло в США по рецепту от врача, к которому обратилась с жалобами на побочные действия традиционных обезболивающих, но ввозить вещество в Россию, зная, что оно запрещено на территории страны, не собиралась и не знает, как картриджи оказались у неё в сумке. Следующее судебное заседание назначено на 2 августа."Объявление (о возможном обмене между РФ и США – ред.) было сделано через несколько часов после того, как Грайнер столкнулась с решающим моментом на судебном процессе по обвинению в торговле наркотиками, когда она давала показания в попытке добиться снисхождения", - обращает внимание издание The Washington Post.О вероятности проведения обмена между РФ и США родственники и адвокаты фигурантов уголовных дел узнали из сообщений СМИ."Мы вчера разговаривали по телефону. Виктор ничего не знает о переговорах России и США о его обмене. Мы, конечно, предполагаем, что такие переговоры могут идти, но об этом не говорим, потому что никакой информации ни у него, ни у меня нет", - сказала супруга российского предпринимателя Алла Бут.Адвокат Бута Стив Зиссу заявил, что в переговорах по этому вопросу настал чувствительный момент, поэтому из уважения к процессу и вовлечённым в него семьям предпочитает пока воздержаться от комментариев.Что касается Грайнер, её адвокат Мария Благоволина сообщила, что сторона защиты не принимает участия в каких-либо переговорах по этому вопросу, поскольку с юридической точки зрения обмен баскетболистки возможен только после вынесения обвинительного приговора, назначения реального наказания и вступления приговора в законную силу.Брат осуждённого американца Дэвид Уилан выразил надежду на то, что российские власти ответят правительству США и согласятся на эту или иную уступку, которая даст возможность Полу вернуться к семье, и пообещал подробнее прокомментировать ситуацию позже.Больше деталей сообщил адвокат Владимир Жеребенков, представляющий интересы Уилана: "Теоретически я не исключаю такой возможности. Константина Ярошенко же обменяли на Тревора Рида. Значит, практика подобная уже есть, контакты между Москвой и Вашингтоном идут. Что касается Уилана, то переговоры об его обмене именно на Бута были сразу после приговора, однако потом они застопорились".27 апреля 2022 года в Турции между РФ и США состоялся обмен российского лётчика Константина Ярошенко, арестованного Соединёнными Штатами так же, как и Бута, в третьей стране (Либерии) в 2010 году по обвинению в организации международной схемы контрабанды кокаина и приговорённого в 2011-м к 20 годам заключения - несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем и многочисленные обращения российских дипломатов. В тюрьме Ярошенко регулярно отказывали в оказании медицинской помощи. Его обменяли на американского гражданина Тревора Рида осуждённого на 9 лет за применение насилия к полицейским.По словам Блинкена, на примере Тревора Рида американские власти продемонстрировали, что Байден готов идти на трудные решения, если это означает безопасное возвращение граждан.В том же духе высказался недавний официальный представитель Госдепартамента США, а ныне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби: "Президент и его команда готовы на экстраординарные шаги для возвращения домой наших людей. Мы это уже продемонстрировали в случае с Тревором Ридом. Это то, что мы делаем прямо сейчас, это активно происходит сейчас. Мы призываем русских дать позитивный ход этому предложению с тем, чтобы мы могли вернуть этих двух лиц домой. Детали этого, я думаю, лучше оставить между нами и российскими коллегами".Российская сторона так и делает. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался от каких-либо комментариев по этой теме 27 июля. На следующий день он сказал: "Первое, что нам известно, - это то, что действительно появились такие сообщения и некоторые заявления. Это первое. Второе - нам также известно, что при обсуждении подобных тем обычно такие информационные вбросы не делаются. Обычно становится известно уже о реализованных договорённостях. И третье, что нам известно, - что пока договорённостей в этой области нет".Ответ официального представителя МИД РФ Марии Захаровой тоже достаточно сдержанный: "Вопрос взаимного обмена российских и американских граждан, находящихся в местах заключения на территории двух стран, в своё время обговаривался президентами России и США. Ими были даны поручения соответствующим уполномоченным структурам осуществлять переговоры. Они ведутся компетентными ведомствами. Конкретный результат пока не достигнут. При этом мы исходим из того, что в ходе переговорного процесса должны быть учтены интересы обеих сторон".Как ранее подчёркивал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, вопросом обмена заключёнными нужно заниматься в закрытом режиме по имеющимся каналам, а дополнительная активность, особенно в публичной плоскости, вряд ли способствует достижению компромисса. По информации телеканала ESPN, в переговорах по возвращению Грайнер на Родину согласился принимать участие Билл Ричардсон, бывший постоянным представителем США в ООН в 1997-1998 годах, который участвовал в качестве посредника в обмене Ярошенко на Рида.Депутат Государственной Думы, член комитета по международным делам Мария Бутина, которая также провела 15 месяцев в американской тюрьме, будучи невиновной, и вернулась на Родину при содействии российских властей, призвала к расширению формата обмена заключёнными."Я считаю, что нужно настаивать, чтобы было всё-таки "2 на 2", и в качестве варианта я бы предложила человека, который находится сейчас в одной из стран НАТО, в заключении в Литве. Это Константин Никулин - советский солдат, осуждённый без вины на пожизненный срок за преступления против человечности, просто как нацистский преступник", - сказала она.В ночь с 30 на 31 июля 1991 года на литовско-белорусском КПП "Мядининкай" были расстреляны 8 литовских таможенников и полицейских, следствие возложило вину за происшествие на 4 сотрудников рижского ОМОНа. Власти Литвы объявили подозреваемых в международный розыск, как выяснилось, трое из них имеют российское гражданство, и РФ официально отказала в их выдаче, а Никулина в 2007 году задержали в Латвии, гражданство которой он получил после распада СССР, и Рига выдала его Вильнюсу. Спустя 20 лет после инцидента на границе суд приговорил мужчину к пожизненному заключению, Генеральная прокуратура Литвы предварительно переквалифицировала дело в "преступление против человечности", поскольку срок давности по уголовному делу давно истёк. Как написал Никулин в письме президенту РФ с просьбой о помощи, "нет в природе розовых слонов с золотыми бивнями, вот точно так же и нет доказательств вины нашего подразделения".Газета The New York Times обращает внимание, что новость о возможной выдаче Бута, которой российская сторона добивалась на протяжении всех 16 лет с момента его задержания, неслучайно прозвучала именно сейчас."Байден, поддержавший предложение по обмену, находится под растущим политическим давлением, целью которого является освобождение американцев", - говорится в публикации.Действия президента на украинском направлении вызывает всё большее недовольство со стороны населения, то есть избирателей, которым через 3,5 месяца предстоит решить судьбу демократов в Конгрессе. Сейчас однопартийцы главы государства контролируют обе палаты, но в скором времени рискуют утратить большинство. Если республиканцы по итогам ноябрьских выборов заберут под свой контроль хотя бы Палату представителей, Байден станет "хромой уткой", предупреждает обозреватель телеканала Fox Business Байрон Йорк. Рейтинг президента уже скатился до отметки 36%. Более того, как показал опрос CNN, только 25% сторонников Демократической партии хотят, чтобы Байден баллотировался на 2-й срок в 2024 году. Для сравнения, кандидатом от своей партии 45-го президента США Дональда Трампа хотят видеть 55% респондентов-республиканцев.Таким образом, совершив серьёзные просчёты насчёт развития ситуации на Украине, Байден не способен справиться с негативными последствиями, с которыми Америка да и весь западный мир столкнулись после ответа РФ на введённые против неё санкции, и теперь президент США вынужден идти на уступки России и с большой долей вероятности в конечном итоге выполнить давнюю просьбу российской стороны – вернуть домой Виктора Бута. Украинский кризис подорвал позиции Байдена, ему сейчас нужно спасать своё реноме, а как там Банковая будет решать свои проблемы, его не заботит – они же демократическое государство, вот пусть и решения все принимают сами.

